https://ukraina.ru/20250216/1061089715.html

Олег Измайлов: Летом начнутся бои за Купянск, Северск и Константиновку, в которых Россия уничтожит ВСУ

Олег Измайлов: Летом начнутся бои за Купянск, Северск и Константиновку, в которых Россия уничтожит ВСУ - 16.02.2025 Украина.ру

Олег Измайлов: Летом начнутся бои за Купянск, Северск и Константиновку, в которых Россия уничтожит ВСУ

Россия не торгует своими территориями. Нам нужна победа и капитуляция киевского режима, а не покупка Украины, считает Олег Измайлов - журналист, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников", который хорошо знает места военных действий и плотно общается с бойцами на передовой

2025-02-16T06:50

2025-02-16T06:50

2025-02-16T06:50

интервью

константиновка

украина

северск

олег измайлов

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

купянск

ископаемые

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Олег Витальевич, в последний раз мы с вами беседовали сразу после прорыва ВС РФ под Очеретино. Вы тогда сказали, что мы будем двигаться вдоль железной дороги через в район Селидово, Гродовки и Новогродовки, и этот ваш прогноз полностью подтвердился. Все эти города мы освободили и теперь подходим к Красноармейску (Покровск) с юга. Попробуйте сейчас почертить стрелочки на карте нашего наступления на такое же расстояние примерно с такими же целями.- Только не надо думать, что я кассандра, потому что на войне всегда стараются наступать вдоль железных дорог (смеется).На фоне переговоров между Трампом и Путиным мне трудно сказать, как в целом будет проходить украинский конфликт, а не только освобождение Донбасса. Но пока ситуация выглядит следующим образом.Учитывая, что основные ресурсы ВСУ сейчас поглощает курская авантюра и оборона Харьковской области, с Красноармейском мы разберемся через три месяца. Тут может повториться сценарий Великой Новоселки, когда противник за нее, конечно, держался, но в, конце концов, отступил, потому что она не имела критически важного военно-логистического значения. А для нас важное значение для хода СВО будут иметь три точки.Первое. Купянск. Если ВСУ его потеряют, у них рухнет фронт на всей линии "Изюм-Балаклея-Великий Бурлук". Если уж мы смогли форсировать Оскол (река – это всегда серьезный рубеж обороны), то после Купянска им вообще не на что будет опереться. У них сейчас есть что-то в районе Боровой, но это все равно не то.Второе. Северск. Это костылек, который позволяет ВСУ удерживать Красный Лиман. Если у противника рухнет оборона в Северске, мы попрем через "теплое течение" - места на Северском Донце, удобные для понтонных переправ.Третье. Константиновка. Это главная наша цель. Это серьезный промышленно-логистический город, где можно хорошо упереться.С юга со стороны Дзержинска подойти к ней будет очень трудно. ВСУ уже давно оборудовали оборонительные позиции вдоль водохранилища в Клебан-Быке. Это такая уменьшенная копия Миус Фронта времен Великой Отечественной войны: очень большие перепады высот, леса, воды много. Все это можно разбить только ФАБами, ФАБами, ФАБами. Хотя, если мы захотим там прорваться, их не пожалеют.Понятно, что мы попытаемся подойти к Константиновке с трех сторон. Но бои за нее в любом случае затянутся очень надолго.Это по большой по площади город, разделенный рекой Кривой Торец и расположенный на двух сторонах большого оврага. На стенках этого оврага стоит бывший цинковый завод, который используется как большой склад боеприпасов и оборонительная позиция. Мы по нему уже наносим удары.А так большинство промышленных предприятий "Констахи" при Украине давно порезали. Например, знаменитый завод "Автостекло", который делал звезды для Кремля, иллюминаторы для космических кораблей и триплексы для танков.После взятия Константиновки до Дружковки – кати не хочу по железной дороге. Дружковка по сравнению с Константиновкой – маленький город. А дальше уже – "Крамаха".Бои за Славянск и Краматорск мы сейчас обсуждать не будем. Мне бы очень хотелось, чтобы мы поступили с ними как с Великой Новоселкой и как сейчас поступаем с Красноармейском. Более того, если б не было рек Оскол и Волчья, мы бы то же самое сделали с Купянском и Волчанском.В целом мой прогноз таков. Если боевые действия будут развиваться по экспоненте, если резервы ВСУ дальше будут таять с такой же скоростью и если мы установим контроль над этими тремя точками (Купянск, Северск, Константиновка), киевский режим может капитулировать, а Славянск и Краматорск останутся единственными целыми городами Донбасса.- Вы сказали, что Красноармейск не имеет для ВСУ важного логистического значения, хотя все наши эксперты утверждают обратное. Почему?- Красноармейск утратил свое логистическое значение, потому что он оказался на переднем крае. За ним серьезных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Территория от Доброполья до Александровки – это по большей части сельская местность. Там киевский режим окажет очаговое сопротивление. Нам останется лишь сделать так, чтобы они оттуда не убежали быстро.Сейчас Красноармейск – это две вкусные шахты: "Красноармейская-Западная №1" (при Украине ее назвали "Покровская") и "Краснолиманская" (в Родинском). Больше ничего такого там нет. Фактически туда противнику уже просто нечего и незачем везти.Повторюсь, Украина решила потратить на Курскую область все свои ресурсы, за счет которых она могла очень долго оборонять Донбасс. А Запад не хочет давать киевскому режиму что-то новое. Потому-то он и пытается продать нам эти переговоры.- Обязательно ли заходить в Днепропетровскую область для непосредственного окружения Красноармейска?- Это было бы логично. Мы опять же будем двигаться по железной дороге на Межевую (стыковая станция между Донецкой и Приднепровской железными дорогами).Если мы ее возьмем, мы двинемся вверх к другой железнодорожной станции – Славянка, чтобы окончательно отрезать Красноармейск от до границы ДНР с Днепропетровской областью.К тому же, мы получим удобный плацдарм для наступления на Павлоград и Синельниково – тоже по железным дорогам.- Насчет восточной клешни для Красноармейска. Минобороны РФ подтвердило освобождение Водяного Второго, которое находится уже на трассе "Красноармейск-Константиновка".- Мы сейчас закрепились на этой трассе возле многопрофильной дорожной развязки, а это всегда удобный очаг сопротивления. Но рано или поздно мы ее возьмем. А вообще я уже говорил, что не надо придавать особого значения этой трассе. Там качество покрытия еще до войны было такое, что по ней только на танке можно было проехать. И поскольку бои за Константиновку раньше лета не начнутся, гарнизон ВСУ там без снабжения в любом случае не останется.- Теперь насчет Часов Яра. Что нам еще осталось зачистить, чтобы не просто объявить об освобождении кадастровой территории города, а сформировать полноценный плацдарм для похода на Константиновку?- В самом Часов Яре нам осталось зачистить жилую застройку. Но нам тяжело выкуривать ВСУ с высоток и посадок. Один наш боец, который был и в Артемовске, и в Часов Яре, говорил, что по ожесточенности бои за оба этих города ничем не отличались друг от друга – такая же мясорубка.Повторюсь, проблема Часова Яра именно в рельефе местности. Сам по себе это небольшой городишко. В этом смысле его можно сравнить с Угледаром, где я часто бывал. Казалось бы, там всего две улицы – что там брать-то? Тем не менее, когда мы не смогли прорваться в Никольском, мы уперлись в него очень надолго.С другой стороны, бои за Часов Яр такие долгие еще и потому, что наше командование действительно бережет личный состав и старается не допустить неоправданных потерь, как это было с морпехами под Угледаром.- Подтвердились ли разговоры о том, что Часов Яр – это высота высот, которая позволит нам контролировать огромную территорию от Славянска до Северска?- Нет. Часов Яр нельзя назвать стратегически важным городом. Что касается нашего продвижения оттуда на Константиновку, то там вроде бы до нее открытое пространство, но ВСУ нашпиговали его минными полями. То есть тут нам тоже придется повозиться.- Насчет Северска. Есть один диванный вариант его взятия, когда мы от Часов Яра пойдем в сторону Северского Донца и отрежем город. Возможно ли такое?- Теоретически да. Это прямая местность. Я не вижу, за что там ВСУ можно было бы зацепиться. Полагаю, мы сможем дойти туда со скоростью "одна деревня в неделю". Единственный более-менее крупный опорный пункт, который прикрывает выход к Северскому Донцу – это Николаевка, построенная в свое время для энергетиков Славянской ГЭС.Все зависит от нашего количества войск. Если бы у нас там были пару танковых дивизий, мы бы с вами эти детали вообще не обсуждали.Все серьезные военные говорят, что настало время больших батальонов. Только где их взять? И мы, и Украина воюем тем, что есть. Киевский режим еще сейчас начнет призывать 18-25 летних хлопчиков. Вот тогда "весело" будет.- Танковые дивизии времен Великой Отечественной войны мы сейчас создать не можем. А что минимально мы можем сделать, чтобы резко нарастить численность группировки на СВО?- Ничего. Только если бы объявим мобилизацию. Но насколько я понимаю российское руководство, мы экономим людские, финансовые и производственные ресурсы на случай большой войны. Запад видит, что Украина с нами не справляется. Поэтому им нужна большая пауза, чтобы подготовиться и попробовать самим. А до тех пор, повторюсь, в рамках СВО мы с вами будем обсуждать только мелкие наши наступления.- Отдельная большая тема, которую до сих пор обсуждают в СМИ – полезные ископаемые на территории всей бывшей Донецко-Криворожской республики. Какие крупные залежи сейчас под нашим контролем, какие – под контролем киевского режима?- Я не геолог, но с точки зрения банальной донецкой эрудиции могу сказать следующее.Запасов угля у нас хватит на 500 лет. У нас была вся таблица Менделеева. Железная руда хоть и худенькая, но до сих пор есть. Ртуть есть. Алебастры, гипсы, соль, уран. Немножко газа и нефти. Про литий вообще никто не знал бы, если бы не изобрели литиевые аккумуляторы.На самом деле вся эта история с редкоземельными металлами – это понты и торговля. Если вы всерьез хотите что-то добывать, надо поднимать архивы, запускать геологов, строить заводы. Вы же не думаете, что западные компании будут всерьез этим заниматься на территории, где идет война.Повторюсь, все эти запасы Украины сосредоточены в двух точках: Донецкий бассейн и район между Днепром и Южным Бугом (Никополь, Кривой Рог и территория Кировоградской области). Но в каждой стране есть всего по чуть-чуть. Это не сравнить с Сибирью или Уралом.- Часть наших экспертов восприняли заявление Трампа, который хочет получить от киевского режима 500 миллиардов редкоземельными металлами как фактическое предложение Москве купить Украину за эту сумму. Возможно ли такое?- Невозможно. Российское руководство уже заявило, что не торгует своими территориями. Нам нужна победа и капитуляция киевского режима, а не покупка Украины.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Леонкова: Россия копит ФАБы для вскрытия обороны ВСУ и строит авианосцы для битвы за Севморпуть

https://ukraina.ru/20240426/1054720853.html

https://ukraina.ru/20250214/1061085791.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, константиновка, украина, северск, олег измайлов, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, купянск, ископаемые, россия, авиабомбы, железная дорога