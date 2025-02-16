https://ukraina.ru/20250216/1061109696.html

Киев пытается обмануть США в сделке по редкоземельным металлам – Сальдо

Киев пытается обмануть США в сделке по редкоземельным металлам – Сальдо - 16.02.2025 Украина.ру

Киев пытается обмануть США в сделке по редкоземельным металлам – Сальдо

Аферой и надувательством назвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложение киевского режима передать США доступ к запасам редкоземельных металлов и других полезных ископаемых взамен на гарантии безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

2025-02-16T09:50

2025-02-16T09:50

2025-02-16T09:50

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, однако намерен гарантировать защиту своих вложений. Трамп уточнил, что обеспечит их защиту за счет полезных ископаемых Украины и в Киеве с такой сделкой согласились. Владимир Зеленский в интервью агентству "Рейтер" заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых на Украине.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости усомнился в реалистичности сделки Вашингтона и Киева.Он отметил, что интересующие США месторождения не разработаны, и их основная часть находится на освобождённых Россией территориях.Также известно, что по итогам визита в Киев главы Минфина США не был подписан документ о сотрудничестве нынешнего руководства Украины с Вашингтоном.В интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов высказался на эту тему – подробности в публикации "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины

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новости, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир сальдо, владимир зеленский, минфин, госдума, постсоветское пространство, металл, недружественные страны