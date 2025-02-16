Киев пытается обмануть США в сделке по редкоземельным металлам – Сальдо - 16.02.2025 Украина.ру
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Киев пытается обмануть США в сделке по редкоземельным металлам – Сальдо
Киев пытается обмануть США в сделке по редкоземельным металлам – Сальдо - 16.02.2025 Украина.ру
Киев пытается обмануть США в сделке по редкоземельным металлам – Сальдо
Аферой и надувательством назвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложение киевского режима передать США доступ к запасам редкоземельных металлов и других полезных ископаемых взамен на гарантии безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
2025-02-16T09:50
2025-02-16T09:50
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, однако намерен гарантировать защиту своих вложений. Трамп уточнил, что обеспечит их защиту за счет полезных ископаемых Украины и в Киеве с такой сделкой согласились. Владимир Зеленский в интервью агентству "Рейтер" заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых на Украине.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости усомнился в реалистичности сделки Вашингтона и Киева.Он отметил, что интересующие США месторождения не разработаны, и их основная часть находится на освобождённых Россией территориях.Также известно, что по итогам визита в Киев главы Минфина США не был подписан документ о сотрудничестве нынешнего руководства Украины с Вашингтоном.В интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов высказался на эту тему – подробности в публикации "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир сальдо, владимир зеленский, минфин, госдума, постсоветское пространство, металл, недружественные страны
Новости, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Минфин, Госдума, постсоветское пространство, металл, недружественные страны

Киев пытается обмануть США в сделке по редкоземельным металлам – Сальдо

09:50 16.02.2025
 
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Аферой и надувательством назвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложение киевского режима передать США доступ к запасам редкоземельных металлов и других полезных ископаемых взамен на гарантии безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, однако намерен гарантировать защиту своих вложений. Трамп уточнил, что обеспечит их защиту за счет полезных ископаемых Украины и в Киеве с такой сделкой согласились. Владимир Зеленский в интервью агентству "Рейтер" заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых на Украине.
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости усомнился в реалистичности сделки Вашингтона и Киева.
"Информационный вброс киевского режима с редкоземельными металлами — это попытка обмануть, прежде всего, Трампа и Америку в целом. Полагаю, американский президент, как опытный бизнесмен, уже понял, что это афера и надувательство. Таскать каштаны из огня для мелкого клоуна он не станет", - сказал Сальдо.
Он отметил, что интересующие США месторождения не разработаны, и их основная часть находится на освобождённых Россией территориях.
"То есть — не в распоряжении Киева. Трамп потребовал плату за американскую помощь, и вместо реальных ценностей, например, урановых месторождений, хуторские хитрецы с Банковой пытаются подсунуть ему пустышку. Мол, отвоёвывай сам свою плату, потом ещё и сам её извлекай из земли", - уточнил Сальдо.
Также известно, что по итогам визита в Киев главы Минфина США не был подписан документ о сотрудничестве нынешнего руководства Украины с Вашингтоном.
В интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов высказался на эту тему – подробности в публикации "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины
 
НовостиКиевСШАУкраинаДональд ТрампВладимир СальдоВладимир ЗеленскийМинфинГосдумапостсоветское пространствометаллнедружественные страны
 
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