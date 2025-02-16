Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля - 16.02.2025 Украина.ру
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Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля
Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля - 16.02.2025 Украина.ру
Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля
Министры иностранных дел ЕС собираются на экстренную встречу в Мюнхене, а главы европейских государств — в Париже. Тема встречи — Украина
2025-02-16T09:42
2025-02-16T09:42
ес
нато
дональд трамп
юрий баранчик
владимир зеленский
украина
сша
европа
новости
эксклюзив
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Об экстренной встрече в Мюнхене сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Греции."Министр иностранных дел Георгиос Герапетритис примет участие завтра, в воскресенье, 16 февраля, в 08:30 во внеочередной встрече министров иностранных дел государств — членов Европейского союза в рамках Мюнхенской конференции по безопасности", — указали на сайте греческого внешнеполитического ведомства.Повестку встречи в министерстве не сообщили.До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о незапланированной встрече глав европейских государств в Париже. Глав государств, по его словам, пригласил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы должны дать свой ответ [на тактику президента США Дональда Трампа по Украине]. Я рад, что президент Макрон пригласил на завтра наших лидеров в Париж. Я ожидаю, что они рассмотрят это со всей серьёзностью", — заявил Сикорский, выступая на конференции.Своё заявление он продублировал в соцсети Х, однако позднее удалил эту запись.Как сообщило агентство AFP в Елисейском дворце упоминали о планах провести "дискуссии" между "европейскими лидерами для возможной неформальной встречи". Но дату такой встречи не называли.До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что замечания вице-президента США Джей-Ди Вэнса звучали как провокация к войне."Слушая эту речь, мне казалось, что США пытаются спровоцировать нас на конфликт", — заявила она.По ее словам, ЕС не хочет такого развития событий в отношениях со своим союзником."Они пытаются затеять ссору с нами, а мы не хотим ссориться с нашими друзьями", — указала Каллас.Она также отметила, что США и Европе следует сообща "сосредоточиться на более серьёзных угрозах".Политолог Юрий Баранчик отметил, что речь Вэнса в Мюнхене свидетельствует об изменении политики США в отношении Европы."США готовы – не подвинуться, а притормозить. Договорившись с Россией о некотором нейтралитете, за счёт Европы и Украины. Украина и Европа переходят в категорию корма. Вопрос в пропорциях, будут получать США 50% всего, что добывается на подконтрольной Киеву территории, меньше (если Зеленскому чудом повезёт) или больше. Последний вариант наиболее вероятен, поскольку госсекретарь Рубио заявил, что США нужны все украинские ресурсы", — отметил Баранчик.Он также обратил внимание на то, что американская делегация воздержалась от критики в адрес России."Гоняя тряпками Европу, американская делегация воздерживалась от критики в адрес России. Поразительный контраст на фоне жестких заявлений о недееспособности ЕС и его шельмования с максимальным вмешательством во внутренние дела", — указал политолог.Баранчик также отметил, что ЕС пребывает в некотором шоке и ожидать серьёзного противодействия американцам в Европе пока не стоит."Сам Евросоюз пока в некотором шоке, консолидированный отпор бульдозеру трампистов отсутствует, есть отдельные голоса "против". Пока что публично заявили оппозицию министр обороны ФРГ Писториус и глава МИД Анналена Бербок. Единственный от этого результат – говоря словами Кличко, они окрасили себя в те цвета, в которые себя окрасили. Вместе с Кайей Каллас и парой других фигур, Писториус и Бербок обозначились как фронтмены действующего в Европе либерального проекта глобалистов, максимально заинтересованных в войне с Россией. Ожидать серьезного противодействия Трампу в Европе сложно. Бербок и Писториус уходят скоро в отставку вместе с правительством Шольца. Олаф Одноглазый уже заявил, что уходит из политики вовсе. Не самый глупый ход, учитывая перспективы. Трамп через колено выгибает Европу вправо, теперь вся махина американской soft power с дубинами будет работать в эту сторону. Стоит ожидать череду ошеломительных выборов, где к власти придут националисты (необязательно в плохом смысле), а европейский проект затрещит по швам. Вместе с евро, что США тоже приятно", — заявил эксперт.По его словам, "британцы ведут себя умнее и сидят тихо, традиционно ожидая, чем в этом хаосе поживиться", а Урсула фон дер Ляйен тоже отделывается общими заявлениями.В то же время Баранчик указал на беспокоящие моменты."Беспокоящих моментов два. Первый – неизвестно, насколько соответствует интересам России превращение коллективного Запада, с броуновским движением интересов внутри, в более простую и потому эффективную структуру "гегемон и его кормовая база". Второй – министр обороны Хегсет подтвердил требование к странам НАТО увеличить военные бюджеты до 5% ВВП. Увеличение бюджета требует наличия противника, которым можно будет это повышение оправдать. Значит, Россия обязана оставаться в категории угроза. Или же НАТО из Северо-Атлантического альянса ждет переименование в Северо-Атлантическо-Индо-Тихоокеанский", — подытожил эксперт.Ещё один российский политолог — Марат Баширов — обратил внимание на разосланный в правительства стран ЕС дипломатический демарш Госдепа США в вопросом о том, что эти государства могут сделать для обеспечения гарантий безопасности Украины."Запрос разослан в отдельные страны, а не в органы ЕС. То есть, это двусторонняя дипломатия и подрыв единства Евросоюза. Можно устроить предварительные консультации между странами, но не все захотят отвечать и раскрывать свои решения. Ответ для США будет означать готовность исполнять эти гарантии. То есть, по сути Трамп хочет припереть к стенке правительства стран. Легко скрываться за чиновниками ЕС и сложно маневрировать, если ответил конкретно. А кто захочет отвечать конкретно в таком случае?" — отметил Баширов.По его словам, общие ответы покажут, что никакой обеспокоенности у правительств Европы относительно будущего Украины нет."Если Трамп разослал такие запросы по теме Украины, то он может спросить про опасения относительно нападения России на страны Европы, нарушения прав человека и принципов демократии, про миграцию, да вообще про что угодно. Не отвечать - обидеть США, ответить - вроде как ты ученик в школе. Трамп просто издевается над Европой? Похоже да, но не по-приколу, а для разрушения облака демагогии, которая стала главным принципом управления в ЕС", — резюмировал Баширов.Тем временем сам Владимир Зеленский попытался смягчить свои антитрамповские высказывания, заявив, что Украина уже начала работу с командой Трампа и "ощущает, что успех возможен". Зеленский призвал к совместной работе США и ЕС.О выступлении Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции — в статье Марии Лихограй и Дениса Рудометова ""Жертвенный барашек" Зеленский отправляет Европу в крестовый поход".
https://ukraina.ru/20250215/1061103322.html
https://ukraina.ru/20250215/1061100136.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ес, нато, дональд трамп, юрий баранчик, владимир зеленский, украина, сша, европа, новости, эксклюзив, мид, хроники
ЕС, НАТО, Дональд Трамп, Юрий Баранчик, Владимир Зеленский, Украина, США, Европа, Новости, Эксклюзив, МИД, Хроники

Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля

09:42 16.02.2025
 
© X / Munich Security ConferenceМюнхенская конференция
Мюнхенская конференция - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© X / Munich Security Conference
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Министры иностранных дел ЕС собираются на экстренную встречу в Мюнхене, а главы европейских государств — в Париже. Тема встречи — Украина
Об экстренной встрече в Мюнхене сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Греции.
"Министр иностранных дел Георгиос Герапетритис примет участие завтра, в воскресенье, 16 февраля, в 08:30 во внеочередной встрече министров иностранных дел государств — членов Европейского союза в рамках Мюнхенской конференции по безопасности", — указали на сайте греческого внешнеполитического ведомства.
Повестку встречи в министерстве не сообщили.
До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о незапланированной встрече глав европейских государств в Париже. Глав государств, по его словам, пригласил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы должны дать свой ответ [на тактику президента США Дональда Трампа по Украине]. Я рад, что президент Макрон пригласил на завтра наших лидеров в Париж. Я ожидаю, что они рассмотрят это со всей серьёзностью", — заявил Сикорский, выступая на конференции.
Своё заявление он продублировал в соцсети Х, однако позднее удалил эту запись.
Как сообщило агентство AFP в Елисейском дворце упоминали о планах провести "дискуссии" между "европейскими лидерами для возможной неформальной встречи". Но дату такой встречи не называли.
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До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что замечания вице-президента США Джей-Ди Вэнса звучали как провокация к войне.
"Слушая эту речь, мне казалось, что США пытаются спровоцировать нас на конфликт", — заявила она.
По ее словам, ЕС не хочет такого развития событий в отношениях со своим союзником.
"Они пытаются затеять ссору с нами, а мы не хотим ссориться с нашими друзьями", — указала Каллас.
Она также отметила, что США и Европе следует сообща "сосредоточиться на более серьёзных угрозах".
Политолог Юрий Баранчик отметил, что речь Вэнса в Мюнхене свидетельствует об изменении политики США в отношении Европы.
"США готовы – не подвинуться, а притормозить. Договорившись с Россией о некотором нейтралитете, за счёт Европы и Украины. Украина и Европа переходят в категорию корма. Вопрос в пропорциях, будут получать США 50% всего, что добывается на подконтрольной Киеву территории, меньше (если Зеленскому чудом повезёт) или больше. Последний вариант наиболее вероятен, поскольку госсекретарь Рубио заявил, что США нужны все украинские ресурсы", — отметил Баранчик.
Он также обратил внимание на то, что американская делегация воздержалась от критики в адрес России.
"Гоняя тряпками Европу, американская делегация воздерживалась от критики в адрес России. Поразительный контраст на фоне жестких заявлений о недееспособности ЕС и его шельмования с максимальным вмешательством во внутренние дела", — указал политолог.
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Баранчик также отметил, что ЕС пребывает в некотором шоке и ожидать серьёзного противодействия американцам в Европе пока не стоит.
"Сам Евросоюз пока в некотором шоке, консолидированный отпор бульдозеру трампистов отсутствует, есть отдельные голоса "против". Пока что публично заявили оппозицию министр обороны ФРГ Писториус и глава МИД Анналена Бербок. Единственный от этого результат – говоря словами Кличко, они окрасили себя в те цвета, в которые себя окрасили. Вместе с Кайей Каллас и парой других фигур, Писториус и Бербок обозначились как фронтмены действующего в Европе либерального проекта глобалистов, максимально заинтересованных в войне с Россией. Ожидать серьезного противодействия Трампу в Европе сложно. Бербок и Писториус уходят скоро в отставку вместе с правительством Шольца. Олаф Одноглазый уже заявил, что уходит из политики вовсе. Не самый глупый ход, учитывая перспективы. Трамп через колено выгибает Европу вправо, теперь вся махина американской soft power с дубинами будет работать в эту сторону. Стоит ожидать череду ошеломительных выборов, где к власти придут националисты (необязательно в плохом смысле), а европейский проект затрещит по швам. Вместе с евро, что США тоже приятно", — заявил эксперт.
По его словам, "британцы ведут себя умнее и сидят тихо, традиционно ожидая, чем в этом хаосе поживиться", а Урсула фон дер Ляйен тоже отделывается общими заявлениями.
В то же время Баранчик указал на беспокоящие моменты.
"Беспокоящих моментов два. Первый – неизвестно, насколько соответствует интересам России превращение коллективного Запада, с броуновским движением интересов внутри, в более простую и потому эффективную структуру "гегемон и его кормовая база". Второй – министр обороны Хегсет подтвердил требование к странам НАТО увеличить военные бюджеты до 5% ВВП. Увеличение бюджета требует наличия противника, которым можно будет это повышение оправдать. Значит, Россия обязана оставаться в категории угроза. Или же НАТО из Северо-Атлантического альянса ждет переименование в Северо-Атлантическо-Индо-Тихоокеанский", — подытожил эксперт.
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Ещё один российский политолог — Марат Башировобратил внимание на разосланный в правительства стран ЕС дипломатический демарш Госдепа США в вопросом о том, что эти государства могут сделать для обеспечения гарантий безопасности Украины.
"Запрос разослан в отдельные страны, а не в органы ЕС. То есть, это двусторонняя дипломатия и подрыв единства Евросоюза. Можно устроить предварительные консультации между странами, но не все захотят отвечать и раскрывать свои решения. Ответ для США будет означать готовность исполнять эти гарантии. То есть, по сути Трамп хочет припереть к стенке правительства стран. Легко скрываться за чиновниками ЕС и сложно маневрировать, если ответил конкретно. А кто захочет отвечать конкретно в таком случае?" — отметил Баширов.
По его словам, общие ответы покажут, что никакой обеспокоенности у правительств Европы относительно будущего Украины нет.
"Если Трамп разослал такие запросы по теме Украины, то он может спросить про опасения относительно нападения России на страны Европы, нарушения прав человека и принципов демократии, про миграцию, да вообще про что угодно. Не отвечать - обидеть США, ответить - вроде как ты ученик в школе. Трамп просто издевается над Европой? Похоже да, но не по-приколу, а для разрушения облака демагогии, которая стала главным принципом управления в ЕС", — резюмировал Баширов.
Тем временем сам Владимир Зеленский попытался смягчить свои антитрамповские высказывания, заявив, что Украина уже начала работу с командой Трампа и "ощущает, что успех возможен". Зеленский призвал к совместной работе США и ЕС.
О выступлении Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции — в статье Марии Лихограй и Дениса Рудометова ""Жертвенный барашек" Зеленский отправляет Европу в крестовый поход".
 
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