https://ukraina.ru/20250216/1061109350.html

Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля

Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля - 16.02.2025 Украина.ру

Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля

Министры иностранных дел ЕС собираются на экстренную встречу в Мюнхене, а главы европейских государств — в Париже. Тема встречи — Украина

2025-02-16T09:42

2025-02-16T09:42

2025-02-16T09:42

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Об экстренной встрече в Мюнхене сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Греции."Министр иностранных дел Георгиос Герапетритис примет участие завтра, в воскресенье, 16 февраля, в 08:30 во внеочередной встрече министров иностранных дел государств — членов Европейского союза в рамках Мюнхенской конференции по безопасности", — указали на сайте греческого внешнеполитического ведомства.Повестку встречи в министерстве не сообщили.До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о незапланированной встрече глав европейских государств в Париже. Глав государств, по его словам, пригласил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы должны дать свой ответ [на тактику президента США Дональда Трампа по Украине]. Я рад, что президент Макрон пригласил на завтра наших лидеров в Париж. Я ожидаю, что они рассмотрят это со всей серьёзностью", — заявил Сикорский, выступая на конференции.Своё заявление он продублировал в соцсети Х, однако позднее удалил эту запись.Как сообщило агентство AFP в Елисейском дворце упоминали о планах провести "дискуссии" между "европейскими лидерами для возможной неформальной встречи". Но дату такой встречи не называли.До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что замечания вице-президента США Джей-Ди Вэнса звучали как провокация к войне."Слушая эту речь, мне казалось, что США пытаются спровоцировать нас на конфликт", — заявила она.По ее словам, ЕС не хочет такого развития событий в отношениях со своим союзником."Они пытаются затеять ссору с нами, а мы не хотим ссориться с нашими друзьями", — указала Каллас.Она также отметила, что США и Европе следует сообща "сосредоточиться на более серьёзных угрозах".Политолог Юрий Баранчик отметил, что речь Вэнса в Мюнхене свидетельствует об изменении политики США в отношении Европы."США готовы – не подвинуться, а притормозить. Договорившись с Россией о некотором нейтралитете, за счёт Европы и Украины. Украина и Европа переходят в категорию корма. Вопрос в пропорциях, будут получать США 50% всего, что добывается на подконтрольной Киеву территории, меньше (если Зеленскому чудом повезёт) или больше. Последний вариант наиболее вероятен, поскольку госсекретарь Рубио заявил, что США нужны все украинские ресурсы", — отметил Баранчик.Он также обратил внимание на то, что американская делегация воздержалась от критики в адрес России."Гоняя тряпками Европу, американская делегация воздерживалась от критики в адрес России. Поразительный контраст на фоне жестких заявлений о недееспособности ЕС и его шельмования с максимальным вмешательством во внутренние дела", — указал политолог.Баранчик также отметил, что ЕС пребывает в некотором шоке и ожидать серьёзного противодействия американцам в Европе пока не стоит."Сам Евросоюз пока в некотором шоке, консолидированный отпор бульдозеру трампистов отсутствует, есть отдельные голоса "против". Пока что публично заявили оппозицию министр обороны ФРГ Писториус и глава МИД Анналена Бербок. Единственный от этого результат – говоря словами Кличко, они окрасили себя в те цвета, в которые себя окрасили. Вместе с Кайей Каллас и парой других фигур, Писториус и Бербок обозначились как фронтмены действующего в Европе либерального проекта глобалистов, максимально заинтересованных в войне с Россией. Ожидать серьезного противодействия Трампу в Европе сложно. Бербок и Писториус уходят скоро в отставку вместе с правительством Шольца. Олаф Одноглазый уже заявил, что уходит из политики вовсе. Не самый глупый ход, учитывая перспективы. Трамп через колено выгибает Европу вправо, теперь вся махина американской soft power с дубинами будет работать в эту сторону. Стоит ожидать череду ошеломительных выборов, где к власти придут националисты (необязательно в плохом смысле), а европейский проект затрещит по швам. Вместе с евро, что США тоже приятно", — заявил эксперт.По его словам, "британцы ведут себя умнее и сидят тихо, традиционно ожидая, чем в этом хаосе поживиться", а Урсула фон дер Ляйен тоже отделывается общими заявлениями.В то же время Баранчик указал на беспокоящие моменты."Беспокоящих моментов два. Первый – неизвестно, насколько соответствует интересам России превращение коллективного Запада, с броуновским движением интересов внутри, в более простую и потому эффективную структуру "гегемон и его кормовая база". Второй – министр обороны Хегсет подтвердил требование к странам НАТО увеличить военные бюджеты до 5% ВВП. Увеличение бюджета требует наличия противника, которым можно будет это повышение оправдать. Значит, Россия обязана оставаться в категории угроза. Или же НАТО из Северо-Атлантического альянса ждет переименование в Северо-Атлантическо-Индо-Тихоокеанский", — подытожил эксперт.Ещё один российский политолог — Марат Баширов — обратил внимание на разосланный в правительства стран ЕС дипломатический демарш Госдепа США в вопросом о том, что эти государства могут сделать для обеспечения гарантий безопасности Украины."Запрос разослан в отдельные страны, а не в органы ЕС. То есть, это двусторонняя дипломатия и подрыв единства Евросоюза. Можно устроить предварительные консультации между странами, но не все захотят отвечать и раскрывать свои решения. Ответ для США будет означать готовность исполнять эти гарантии. То есть, по сути Трамп хочет припереть к стенке правительства стран. Легко скрываться за чиновниками ЕС и сложно маневрировать, если ответил конкретно. А кто захочет отвечать конкретно в таком случае?" — отметил Баширов.По его словам, общие ответы покажут, что никакой обеспокоенности у правительств Европы относительно будущего Украины нет."Если Трамп разослал такие запросы по теме Украины, то он может спросить про опасения относительно нападения России на страны Европы, нарушения прав человека и принципов демократии, про миграцию, да вообще про что угодно. Не отвечать - обидеть США, ответить - вроде как ты ученик в школе. Трамп просто издевается над Европой? Похоже да, но не по-приколу, а для разрушения облака демагогии, которая стала главным принципом управления в ЕС", — резюмировал Баширов.Тем временем сам Владимир Зеленский попытался смягчить свои антитрамповские высказывания, заявив, что Украина уже начала работу с командой Трампа и "ощущает, что успех возможен". Зеленский призвал к совместной работе США и ЕС.О выступлении Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции — в статье Марии Лихограй и Дениса Рудометова ""Жертвенный барашек" Зеленский отправляет Европу в крестовый поход".

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ес, нато, дональд трамп, юрий баранчик, владимир зеленский, украина, сша, европа, новости, эксклюзив, мид, хроники