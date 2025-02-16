Песков о диалоге Путина с Трампом: "Теперь будем говорить о мире, а не о войне"
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Москва и Вашингтон будут решать проблемы в диалоге о мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее, 12 февраля состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Он вызвал широкий международный резонанс. Дмитрий Песков разъяснил тележурналисту Павлу Зарубину, почему так произошло.
"Это мощный сигнал о том, что теперь будем пытаться решать проблемы посредством диалога, и теперь будем говорить о мире, а не о войне", - заявил Песков.
05:00Эксперт объяснил, почему разговор между Трампом и Путиным называют историческимСостоявшийся на этой неделе телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом справедливо называют историческим, потому что предыдущие контакты глав государств закончились невероятной атакой либерал-глобалистского истеблишмента
"Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов", - рассказал Песков.
Видеозапись комментария Пескова опубликована в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин".