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Песков о диалоге Путина с Трампом: "Теперь будем говорить о мире, а не о войне"

Песков о диалоге Путина с Трампом: "Теперь будем говорить о мире, а не о войне" - 16.02.2025 Украина.ру

Песков о диалоге Путина с Трампом: "Теперь будем говорить о мире, а не о войне"

Москва и Вашингтон будут решать проблемы в диалоге о мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-02-16T12:43

2025-02-16T12:43

2025-02-16T12:43

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Ранее, 12 февраля состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Он вызвал широкий международный резонанс. Дмитрий Песков разъяснил тележурналисту Павлу Зарубину, почему так произошло.Телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом был "конструктивный, рабочий, доброжелательный", отметил руководитель пресс-службы Кремля."Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов", - рассказал Песков.Видеозапись комментария Пескова опубликована в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин".Также на эту тему: Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп

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новости, москва, вашингтон, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, постсоветское пространство, переговоры, россия, международные отношения, евразия, дипломатия