Песков о диалоге Путина с Трампом: "Теперь будем говорить о мире, а не о войне" - 16.02.2025 Украина.ру
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Песков о диалоге Путина с Трампом: "Теперь будем говорить о мире, а не о войне"
Песков о диалоге Путина с Трампом: "Теперь будем говорить о мире, а не о войне" - 16.02.2025 Украина.ру
Песков о диалоге Путина с Трампом: "Теперь будем говорить о мире, а не о войне"
Москва и Вашингтон будут решать проблемы в диалоге о мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-02-16T12:43
2025-02-16T12:43
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дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
постсоветское пространство
переговоры
россия
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Ранее, 12 февраля состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Он вызвал широкий международный резонанс. Дмитрий Песков разъяснил тележурналисту Павлу Зарубину, почему так произошло.Телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом был "конструктивный, рабочий, доброжелательный", отметил руководитель пресс-службы Кремля."Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов", - рассказал Песков.Видеозапись комментария Пескова опубликована в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин".Также на эту тему: Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп
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новости, москва, вашингтон, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, постсоветское пространство, переговоры, россия, международные отношения, евразия, дипломатия
Новости, Москва, Вашингтон, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, постсоветское пространство, переговоры, Россия, международные отношения, Евразия, дипломатия

Песков о диалоге Путина с Трампом: "Теперь будем говорить о мире, а не о войне"

12:43 16.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Москва и Вашингтон будут решать проблемы в диалоге о мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее, 12 февраля состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Он вызвал широкий международный резонанс. Дмитрий Песков разъяснил тележурналисту Павлу Зарубину, почему так произошло.
"Это мощный сигнал о том, что теперь будем пытаться решать проблемы посредством диалога, и теперь будем говорить о мире, а не о войне", - заявил Песков.
Телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом был "конструктивный, рабочий, доброжелательный", отметил руководитель пресс-службы Кремля.
Коллаж: Трамп и Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
05:00
Эксперт объяснил, почему разговор между Трампом и Путиным называют историческимСостоявшийся на этой неделе телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом справедливо называют историческим, потому что предыдущие контакты глав государств закончились невероятной атакой либерал-глобалистского истеблишмента
"Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов", - рассказал Песков.
Видеозапись комментария Пескова опубликована в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин".
Также на эту тему: Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп
 
НовостиМоскваВашингтонСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамппостсоветское пространствопереговорыРоссиямеждународные отношенияЕвразиядипломатия
 
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