“Медовый месяц” Трампа и Маска скоро закончится: Выдрин о назревающем в Белом доме конфликте - 16.02.2025 Украина.ру
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“Медовый месяц” Трампа и Маска скоро закончится: Выдрин о назревающем в Белом доме конфликте
“Медовый месяц” Трампа и Маска скоро закончится: Выдрин о назревающем в Белом доме конфликте - 16.02.2025 Украина.ру
“Медовый месяц” Трампа и Маска скоро закончится: Выдрин о назревающем в Белом доме конфликте
Сейчас “красавцы” президент США Дональд Трамп и американский предприниматель, а также глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск дружат даже не семьями, а элитами. Но конфликт между этими “героями” неизбежен
2025-02-16T08:00
2025-02-16T08:00
новости
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илон маск
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вашингтон
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. По его словам, Трамп понимает, что обязан Илону Маску своей победой, а природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти.Хотя, отметил он, некоторые “симптомы” отчуждения уже есть. Достаточно посмотреть на выражение лица президента, когда его главный партнер — Маск — недавно "зажигал" в Овальном кабинете.“Во-первых, он был там запанибратски в бейсболке. А главный кабинет страны — не митинговая трибуна. Там принято вести себя сдержанно, если не скованно. Дресс-код должен быть строг и идеален. Во-вторых, Маск был с маленьким сыном Иксом. Типа, это и мой дом тоже…”, — объяснил Выдрин.“Властный и подозрительный” президент начинает явно тяготиться такой непосредственностью своего соратника, пришел к выводу собеседник издания.Полный текст интервью Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника
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новости, сша, илон маск, дональд трамп, вашингтон, белый дом
Новости, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Вашингтон, Белый дом

“Медовый месяц” Трампа и Маска скоро закончится: Выдрин о назревающем в Белом доме конфликте

08:00 16.02.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP / Alex Brandon
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Сейчас “красавцы” президент США Дональд Трамп и американский предприниматель, а также глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск дружат даже не семьями, а элитами. Но конфликт между этими “героями” неизбежен
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. По его словам, Трамп понимает, что обязан Илону Маску своей победой, а природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти.
“Поэтому конфликт между нашими героями неизбежен. Но сейчас у них "медовый месяц". Они крайне нужны друг другу. И будут всеми силами подавлять накапливающееся взаимное раздражение. Где-то с год у них запас времени есть”, — заявил Выдрин.
Хотя, отметил он, некоторые “симптомы” отчуждения уже есть. Достаточно посмотреть на выражение лица президента, когда его главный партнер — Маск — недавно "зажигал" в Овальном кабинете.
“Во-первых, он был там запанибратски в бейсболке. А главный кабинет страны — не митинговая трибуна. Там принято вести себя сдержанно, если не скованно. Дресс-код должен быть строг и идеален. Во-вторых, Маск был с маленьким сыном Иксом. Типа, это и мой дом тоже…”, — объяснил Выдрин.
“Властный и подозрительный” президент начинает явно тяготиться такой непосредственностью своего соратника, пришел к выводу собеседник издания.
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Полный текст интервью Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника
 
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