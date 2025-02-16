“Медовый месяц” Трампа и Маска скоро закончится: Выдрин о назревающем в Белом доме конфликте
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Сейчас “красавцы” президент США Дональд Трамп и американский предприниматель, а также глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск дружат даже не семьями, а элитами. Но конфликт между этими “героями” неизбежен
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. По его словам, Трамп понимает, что обязан Илону Маску своей победой, а природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти.
“Поэтому конфликт между нашими героями неизбежен. Но сейчас у них "медовый месяц". Они крайне нужны друг другу. И будут всеми силами подавлять накапливающееся взаимное раздражение. Где-то с год у них запас времени есть”, — заявил Выдрин.
Хотя, отметил он, некоторые “симптомы” отчуждения уже есть. Достаточно посмотреть на выражение лица президента, когда его главный партнер — Маск — недавно "зажигал" в Овальном кабинете.
“Во-первых, он был там запанибратски в бейсболке. А главный кабинет страны — не митинговая трибуна. Там принято вести себя сдержанно, если не скованно. Дресс-код должен быть строг и идеален. Во-вторых, Маск был с маленьким сыном Иксом. Типа, это и мой дом тоже…”, — объяснил Выдрин.
“Властный и подозрительный” президент начинает явно тяготиться такой непосредственностью своего соратника, пришел к выводу собеседник издания.
12 февраля, 14:47Ковырять в носу и считать миллиарды: как по мнению СМИ Запада выглядит лицо новой власти СШАЖурналисты немецкой газеты Bild опубликовали забавные снимки с пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете. Это мероприятие посетил 4-летний сын X (полное имя ребенка - Х Æ A-Xii) главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска. Мальчик продемонстрировал, как нужно себя вести
Полный текст интервью Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника