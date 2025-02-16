https://ukraina.ru/20250216/1061073543.html

“Медовый месяц” Трампа и Маска скоро закончится: Выдрин о назревающем в Белом доме конфликте

“Медовый месяц” Трампа и Маска скоро закончится: Выдрин о назревающем в Белом доме конфликте - 16.02.2025 Украина.ру

“Медовый месяц” Трампа и Маска скоро закончится: Выдрин о назревающем в Белом доме конфликте

Сейчас “красавцы” президент США Дональд Трамп и американский предприниматель, а также глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск дружат даже не семьями, а элитами. Но конфликт между этими “героями” неизбежен

2025-02-16T08:00

2025-02-16T08:00

2025-02-16T08:00

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. По его словам, Трамп понимает, что обязан Илону Маску своей победой, а природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти.Хотя, отметил он, некоторые “симптомы” отчуждения уже есть. Достаточно посмотреть на выражение лица президента, когда его главный партнер — Маск — недавно "зажигал" в Овальном кабинете.“Во-первых, он был там запанибратски в бейсболке. А главный кабинет страны — не митинговая трибуна. Там принято вести себя сдержанно, если не скованно. Дресс-код должен быть строг и идеален. Во-вторых, Маск был с маленьким сыном Иксом. Типа, это и мой дом тоже…”, — объяснил Выдрин.“Властный и подозрительный” президент начинает явно тяготиться такой непосредственностью своего соратника, пришел к выводу собеседник издания.Полный текст интервью Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника

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новости, сша, илон маск, дональд трамп, вашингтон, белый дом