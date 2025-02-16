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Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу

Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу - 16.02.2025 Украина.ру

Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу

На Мюнхенской конференции активно обсуждается тема посылки иностранных соединений на Украину. Издание Украина.ру решило напомнить своим читателям, чем уже прославились иностранные наемники в этой стране Благодаря российской армии, поток "псов войны" из-за рубежа заметно поредел, однако желающих повоевать за деньги вдали от дома по-прежнему хватает

2025-02-16T07:30

2025-02-16T07:30

2025-02-16T07:30

эксклюзив

украина

новая зеландия

иностранные наемники

франция

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Насильники из ФранцииНовости про наемников из других стран в составе украинской армии как правило бывают двух видов: про их очередные "подвиги" либо же про их ликвидацию. Иногда одно следует за другим.Вот несколько случаев из хроники последних дней.Харьковская область. Освобожденное в мае этого года ВС РФ село Глубокое. После того, как населенный пункт покинули формирования ВСУ, российские следователи начали документировать преступления украинской армии.Одна из женщин дала показания, согласно которым она стала жертвой изнасилования со стороны двух иностранных наемников, воюющих за Украину. Двое пьяных военнослужащих ворвались к ней домой по среди ночи. Местную жительницу избили и изнасиловали. На форме у них были замечены шевроны с французскими флагами. После этого женщина несколько дней просидела в подвале, боясь выходить на улицу.Было установлено, что преступниками были двое граждан Франции: Максим Баррат и Квентин Эванно.Первый родился в 1989 году. Участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке. Имеет судимость за насильственные действия в отношении своей жены.Второй является уроженцем французской колонии Лангидик. На Украину прибыл летом прошлого года. Вместе с Барратом воевал в Херсонской области, в мае 2024 года их двоих перебросили на волчанское направление под Харьковом.Агентство РИА Новости получило от Харьковской военно-гражданской администрации фотографии Эванно. Судя по снимкам, он придерживается неонацистских взглядов, на кадрах много соответствующей символики.Убийца из Новой ЗеландииНередко на Украину приезжают представители совсем уж экзотических стран. Джордан О'Брайан прибыл из Новой Зеландии. Начинал как инструктор, после чего решил взять в руки оружие и воевать лично.По данным российского следствия, новозеландец был одним из тех, кто перешел границу с РФ и атаковал Курскую область в начале августа."После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - сообщил Следственный комитет.О'Брайан проходит подозреваемым по целому ряду уголовных статей: убийство, покушение на убийство, умышленное повреждение чужого имущества, теракт, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия к представителю власти, незаконное пересечение госграницы и наемничество.Уроженец Новой Зеландии ведет страницы в соцсетях, где не скрывает своих экстремистских взглядов в отношении россиян. В социальной сети Х, например, он писал, что "всю эту … нацию нужно взять на прицел".Отдельной ненависти О'Брайана удостоились российские журналисты и военкоры, работающие в зоне СВО."Ни повязок с надписью "пресса", ни отличий в одежде, бронежилет. Одевайся как солдат, и мы будем устранять тебя как солдата", - написал наемник в комментарии под новостью об операторе НТВ Валерии Кожине, который был убит в июне в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ.Кроме того, новозеландец радовался в интернете после появления сообщений о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного, однако после того, как эта информация не подтвердилась, О'Брайан выразил свое сожаление.После начала СВО на Украине засветились и другие соотечественники О'Брайана: в феврале прошлого года сообщалось о гибели новозеландца Доминика Брайса Эбилина. Произошло это в результате "дружественного огня", прикрепленные к 72-й отдельной мотострелковой бригаде ВСУ группа иностранцев отправилась ночью на задание, однако при подходе ко своим позициям по ним был открыт огонь.Вместе с Эбилином в той неудачной вылазке погиб еще один гражданин Новой Зеландии – 38-летний Кейн Те Тай, представитель коренной народности маори.Всего по данным новозеландского портала Spinoff, в прошлом году в рядах армии Украины воевали порядка 15-20 наемников из этой страны.Со всего мираПо данным Следственного комитета (СК) РФ на ноябрь прошлого года, на стороне украинской армии на тот момент воевали представители 54 стран мира, часть из которых пребывают там еще с 2014 года. Наибольшее количество наемников, сообщил СК, представляют Великобританию, США, Канаду, Израиль, Францию, Швецию, Грузию, Финляндию, Польшу и Литву.Все они, как правило, входят в состав так называемого Иностранного легиона, созданного в структуре ВСУ, некоторые получают украинское гражданство в упрощенном порядке.Ранее The Washington Post опубликовала данные, согласно которым в армии Украины воюют до 3 тыс. иностранных наемников.Большая часть наемников — выходцы из тех или иных силовых структур, по большей части из армии, не нашедшие себя на гражданском поприще. Тот же новозеландец Кейн Те Тай за 38 лет своей жизни успел 7 лет отслужить в местных вооруженных силах, после чего подался в наемники, воевал в Африке и Ираке.Американцы и канадцы в ВСУ — преимущественно ветераны Афганистана и того же Ирака. После службы они, как правило, трудоустраиваются в частные военные компании или же заводят собственный бизнес в сфере безопасности.Есть в ВСУ и те, кто тоже воевал на Ближнем Востоке, однако по другую сторону фронта — это боевики и террористы, услугами которых не брезгует киевский режим.Вербовкой иностранцев занимаются также дипломатические представительства Украины за рубежом."Да, я нацист, и в чем проблема?"Жажда наживы, пусть и не единственный, но системообразующий элемент мотивации иностранцев, приезжающих на Украину для участия в боевых действиях.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в феврале прошлого года отмечал, что иностранные наемники в ВСУ получают от 30 до 100 тыс. гривен (от 62,4 до 208,1 тыс. рублей).Следующая группа наемников, помимо материальной выгоды, участвует в конфликте из идейных соображений. В нее входят заядлые русофобы, неонацисты, исламисты и другие сторонники экстремистских течений. Свои взгляды и задачи они не скрывают."Да, я нацист, и в чем проблема? Я люблю воевать, и я убью всех русских на Украине. Да, я в доме гражданских, на линии фронта. Я не солдат НАТО, я в "Карпатской сечи" (батальон ВСУ. — Ред.). Я убил так много русских", - цитировал телеграм-канал "Рыбарь" слова Рико Чавеса, португальского наемника, воевавшего до этого четыре года на Ближнем Востоке.Сам Чавес был ликвидирован в начале июля этого года российской армией. Третья категория наемников — профессиональные военные, которые по разным причинам уволились из армии, но не научившиеся ничему другому, кроме как убивать. Они курсируют по миру, принимают участие во всех военных конфликтах, не особо задумываясь над смыслом происходящего.И наконец четвертая, последняя группа в этом условном разделении — любители острых ощущений, многочисленные авантюристы, блогеры и фанаты оружия, которые приезжают на Украину или в другие страны как на своеобразное сафари с живыми мишенями.Эта категория наименее стойкая морально и имеет сравнительно слабую профессиональную подготовку. После первого знакомства с реальной обстановкой, они, как правило, спешат вернуться домой. Если успевают.Массовый завоз таких наемников осуществлялся во время первого этапа СВО, после чего случился удар Вооруженных сил РФ по Явороскому полигону ВСУ во Львовской области, куда на тот момент свозили наемников для последующего распределения по частям. Итог — разрушенные казармы и погребенные под обломками многочисленные иностранцы.Так, издание The Guardian тогда же поведало историю инструктора по стрельбе из Бразилии Тьяго Росси, который попал под раздачу на Яворовском полигоне, выжил и в скором времени перебазировался в Польшу, где решил из наемника переквалифицироваться в волонтеры и помогать беженцам.Пьянство, наркомания, убийстваGодавляющее большинство свидетельств говорит о патологической жестокости и преступной сущности иностранцев на службе ВСУ."Эти (иностранные наемники. — Ред.) никого не жалеют и не разбираются, военные перед ними или гражданские, чужие или свои. Им легче завалить человека, и всё. Я с этим тоже сталкивался", — рассказал в интервью изданию Украина.ру командир штурмового отряда "Борз" ДНР Дмитрий с позывным "Борз".По его словам, ему не раз приходилось иметь в бою дело с наемниками, они способны оказать ожесточенное сопротивление, которое, однако, будет недолгим. Видя, что атака продолжается, они снимаются с позиций и обращаются в бегство.Не обходит стороной и наемников царящее в ВСУ пьянство и наркомания. В прошлом году РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур сообщало, что в подконтрольной Киеву Снигиревке Херсонской области произошел кровавый инцидент, в ходе которого наемники из Польши убили троих украинских военных."Предположительно иностранцы находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и отказались предоставить автотранспортное средство для досмотра", — рассказал собеседник агентства.После отказа, добавил он, украинские военнослужащие были убиты поляками.

https://ukraina.ru/20240719/1056360000.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, новая зеландия, иностранные наемники, франция, всу, сво