Генпрокуратура России признала нежелательной чешскую НПО, помогающую силовикам США и Украины - 21.01.2025 Украина.ру
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Генпрокуратура России признала нежелательной чешскую НПО, помогающую силовикам США и Украины
Генпрокуратура России признала нежелательной чешскую НПО, помогающую силовикам США и Украины - 21.01.2025 Украина.ру
Генпрокуратура России признала нежелательной чешскую НПО, помогающую силовикам США и Украины
Генеральной прокуратурой России по результатам проверки принято решение о признании нежелательной деятельности на российской территории иностранной неправительственной организации Compelson s.r.o. Об этом 21 января сообщило российское ведомство.
2025-01-21T12:25
2025-01-21T12:25
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Compelson s.r.o. зарегистрирована в 1993 году в Праге. Она снабжает спецслужбы и правоохранительные органы различных государств, включая США, программным обеспечением, позволяющим получать доступ к информации на электронных устройствах, в том числе к удаленным данным, исследовать и анализировать её.Кроме того, от имени директора организации распространяется информация о том, что украинскими силовиками используется программное обеспечение Compelson "для защиты от России".Больше новостей представлено в обзоре "Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января
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новости, россия, украина, сша, генпрокуратура, русофобия, сво, спецслужба, шпионаж, соцсети, репрессии, чехия, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Россия, Украина, США, генпрокуратура, Русофобия, СВО, спецслужба, шпионаж, соцсети, репрессии, Чехия, национальные интересы, национальная безопасность

Генпрокуратура России признала нежелательной чешскую НПО, помогающую силовикам США и Украины

12:25 21.01.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Генеральной прокуратурой России по результатам проверки принято решение о признании нежелательной деятельности на российской территории иностранной неправительственной организации Compelson s.r.o. Об этом 21 января сообщило российское ведомство.
Compelson s.r.o. зарегистрирована в 1993 году в Праге. Она снабжает спецслужбы и правоохранительные органы различных государств, включая США, программным обеспечением, позволяющим получать доступ к информации на электронных устройствах, в том числе к удаленным данным, исследовать и анализировать её.
"После начала СВО участники организации передали вооруженным силам и спецслужбам Украины бесплатные лицензии на программы и технические средства. С их помощью осуществляется доступ к информации, содержащейся в мобильных телефонах и смарт-часах, аккаунтах в социальных сетях и "облачных" хранилищах данных, в автоматическом режиме проводится анализ файлов, контактов, переписки, истории звонков и перемещений владельца устройства", - сообщила Генпрокуратура РФ.
Кроме того, от имени директора организации распространяется информация о том, что украинскими силовиками используется программное обеспечение Compelson "для защиты от России".
Больше новостей представлено в обзоре "Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января
 
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