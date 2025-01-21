Генпрокуратура России признала нежелательной чешскую НПО, помогающую силовикам США и Украины
Генеральной прокуратурой России по результатам проверки принято решение о признании нежелательной деятельности на российской территории иностранной неправительственной организации Compelson s.r.o. Об этом 21 января сообщило российское ведомство.
Compelson s.r.o. зарегистрирована в 1993 году в Праге. Она снабжает спецслужбы и правоохранительные органы различных государств, включая США, программным обеспечением, позволяющим получать доступ к информации на электронных устройствах, в том числе к удаленным данным, исследовать и анализировать её.
"После начала СВО участники организации передали вооруженным силам и спецслужбам Украины бесплатные лицензии на программы и технические средства. С их помощью осуществляется доступ к информации, содержащейся в мобильных телефонах и смарт-часах, аккаунтах в социальных сетях и "облачных" хранилищах данных, в автоматическом режиме проводится анализ файлов, контактов, переписки, истории звонков и перемещений владельца устройства", - сообщила Генпрокуратура РФ.
Кроме того, от имени директора организации распространяется информация о том, что украинскими силовиками используется программное обеспечение Compelson "для защиты от России".
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