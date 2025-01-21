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Генпрокуратура России признала нежелательной чешскую НПО, помогающую силовикам США и Украины

Генпрокуратура России признала нежелательной чешскую НПО, помогающую силовикам США и Украины - 21.01.2025 Украина.ру

Генпрокуратура России признала нежелательной чешскую НПО, помогающую силовикам США и Украины

Генеральной прокуратурой России по результатам проверки принято решение о признании нежелательной деятельности на российской территории иностранной неправительственной организации Compelson s.r.o. Об этом 21 января сообщило российское ведомство.

2025-01-21T12:25

2025-01-21T12:25

2025-01-21T12:25

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Compelson s.r.o. зарегистрирована в 1993 году в Праге. Она снабжает спецслужбы и правоохранительные органы различных государств, включая США, программным обеспечением, позволяющим получать доступ к информации на электронных устройствах, в том числе к удаленным данным, исследовать и анализировать её.Кроме того, от имени директора организации распространяется информация о том, что украинскими силовиками используется программное обеспечение Compelson "для защиты от России".Больше новостей представлено в обзоре "Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января

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новости, россия, украина, сша, генпрокуратура, русофобия, сво, спецслужба, шпионаж, соцсети, репрессии, чехия, национальные интересы, национальная безопасность