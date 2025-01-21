"Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января - 21.01.2025 Украина.ру
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"Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января
"Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января - 21.01.2025 Украина.ру
"Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января
Трамп высказался насчет заключения "сделки" по украинскому конфликту. Российские военные уничтожают противника и технику, освобождают территории. Депутат Рады поставила под вопрос существование Украины
2025-01-21T09:00
2025-01-21T09:10
хроники
эксклюзив
спецоперация
украина
россия
сша
дональд трамп
андрей марочко
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
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Президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу журналистов оценить ситуацию в контексте своего обещания урегулировать конфликт на Украине в первый день заявил, что хочет урегулирования."Прошла только половина дня, у меня есть еще половина дня. Мы хотим это сделать", - сказал Трамп.Он заверил, что будет как можно скорее добиваться прекращения конфликта.Трамп подчеркнул, что украинского конфликта не должно было случиться.Он также заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки."Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", - сказал Трамп и призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России.Он добавил, что поймет возможные сроки завершения конфликта на Украине только после разговора с Путиным, который, по его обещаниям, может произойти уже очень скоро.Кроме прочего, американский лидер отметил, что США потратили на 200 миллиардов долларов больше на поддержку Украины, чем члены НАТО."Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО", - возмутился он.По его словам, другим членам НАТО придется тратить больше денег на помощь Украине для установления справедливого равновесия в тратах с США.В свою очередь постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов посоветовал странам ЕС полагаться на себя."Президент США вступил в должность. Очевидно, что многие страны ЕС не знают, чего им ожидать. По всей видимости, они были бы рады снова подчиниться господину (экс-президенту США Джо) Байдену, но он не оправдал ожиданий. Совет: постарайтесь полагаться на себя", - написал Ульянов в своем телеграм-канале.Успехи ВС РФВ Киеве и Одесской области Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревога также была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, она звучит там до сих пор.СМИ пишут о взрывах в Днепропетровске.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска выбили ВСУ из села Зеленый Гай в Харьковской области."После длительного огневого воздействия и регулярных штурмовых действий ВС РФ улучшили тактическое положение войск в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области. Это позволило взять населенный пункт и его окрестности под полный огневой контроль", - сообщил Марочко.По его словам, сопротивление для ВСУ в Зеленом Гае стало практически невозможным и они приняли решение отступить."Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, под покровом ночи остатки украинских боевиков бросили свои позиции и бежали по направлению Боровской Андреевки. На данный момент основные усилия наших войск направлены на уничтожение разрозненных отрядов", - сказал Марочко.Он также информировал, что продвижение российских войск под Купянском Харьковской области на двуреченском плацдарме вызвало панику в рядах ВСУ.Марочко добавил, что в ходе активных боевых действий российским войскам удалось уничтожить ряд украинских позиций и вытеснить вооруженные формирования Украины на западные окраины населенного пункта Двуречная. Также, по его данным, ВС РФ значительно продвинулись на юге и севере населенного пункта, вклинившись в оборону противника более чем на километр.Кроме прочего, эксперт указал, что до полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из населенных пунктов в Сватовском, Кременском и Лисичанском муниципальных округах, за которые уже идут активные бои.Он уточнил, что также активные бои продолжаются в кременских лесах в ЛНР.В свою очередь Минобороны России информировало, что российский ударный вертолет Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику украинских войск, скрытые в лесистом участке местности в Курском приграничье."По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в ведомстве.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать РФ. Так, за сутки они 25 раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины."Одна атака - на Макеевском направлении. Двадцать одна атака - на Горловском направлении. Одна атака - на Ясиноватском направлении. Одна атака - на Волновахском направлении. Одна атака - на Светлодарском направлении", - перечислили в представительстве. Всего было выпущено 67 боеприпасов. Поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении 21 гражданского лица.Кроме того, ночью ВСУ попытались атаковать РФ при помощи беспилотников. Однако российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников: 22 – над территорией Брянской области, 12 - над территорией Ростовской области, десять – над Смоленской областью, шесть БПЛА - над Воронежской областью, четыре – над Саратовской и один – над Курской областью."Открытый вопрос" о существовании УкраиныДепутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в интервью изданию "Украинская правда" прокомментировала возможные варианты развития событий на Украине в 2025 году.Она признала, что само существование государства Украина - все еще "открытый вопрос".Безуглая полагает, что Украину можно считать "государством-ребенком". По ее словам, об этом свидетельствует не только небольшой срок существования Украины в качестве независимого государства, но и инфантилизм населения и структур государственного управления, а также "недоразвитая" армия."Страны, которым меньше половины столетия - зачастую они просто коллапсировали. А нам не сто лет... Нам 30 лет. Это очень мало", - считает Безуглая.На прошлой неделе политтехнолог Михаил Павлив указывал, что Украина оказалась втянута в демографическую воронку, выбраться из которой ей уже не удастся. В государстве, как уточнил эксперт, продолжается массовый отток населения. На территории страны сегодня проживает не более 18–19 млн человек, резюмировал Павлив.Турецкий политический аналитик Йигит Санер считает, что Киеву придется забыть о потерянных во время специальной военной операции территориях. Таколго же мнения придерживаются американские чиновники, сообщило издание New York Times.Подробнее - в материале Чиновники США признают, что РФ сохранит освобожденные в ходе СВО территории за собой - New York Times на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250120/1060398581.html
https://ukraina.ru/20250120/1060388940.html
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Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, сша, дональд трамп, андрей марочко, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, нато, ес
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Андрей Марочко, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЕС

"Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января

09:00 21.01.2025 (обновлено: 09:10 21.01.2025)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Сергей Зуев
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Трамп высказался насчет заключения "сделки" по украинскому конфликту. Российские военные уничтожают противника и технику, освобождают территории. Депутат Рады поставила под вопрос существование Украины
Президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу журналистов оценить ситуацию в контексте своего обещания урегулировать конфликт на Украине в первый день заявил, что хочет урегулирования.
"Прошла только половина дня, у меня есть еще половина дня. Мы хотим это сделать", - сказал Трамп.
Он заверил, что будет как можно скорее добиваться прекращения конфликта.
"Мы постараемся покончить с этим так быстро, как возможно", - сообщил он.
Трамп подчеркнул, что украинского конфликта не должно было случиться.
Он также заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки.
"Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", - сказал Трамп и призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России.
Он добавил, что поймет возможные сроки завершения конфликта на Украине только после разговора с Путиным, который, по его обещаниям, может произойти уже очень скоро.
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Вчера, 13:20
Разжигатель войны Блинкен, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 январяАмериканские СМИ назвали политика, выступившего за продолжение боевых действий в конце 2022 года. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Кроме прочего, американский лидер отметил, что США потратили на 200 миллиардов долларов больше на поддержку Украины, чем члены НАТО.
"Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО", - возмутился он.
По его словам, другим членам НАТО придется тратить больше денег на помощь Украине для установления справедливого равновесия в тратах с США.
В свою очередь постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов посоветовал странам ЕС полагаться на себя.
"Президент США вступил в должность. Очевидно, что многие страны ЕС не знают, чего им ожидать. По всей видимости, они были бы рады снова подчиниться господину (экс-президенту США Джо) Байдену, но он не оправдал ожиданий. Совет: постарайтесь полагаться на себя", - написал Ульянов в своем телеграм-канале.
Успехи ВС РФ
В Киеве и Одесской области Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревога также была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, она звучит там до сих пор.
СМИ пишут о взрывах в Днепропетровске.
Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска выбили ВСУ из села Зеленый Гай в Харьковской области.
"После длительного огневого воздействия и регулярных штурмовых действий ВС РФ улучшили тактическое положение войск в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области. Это позволило взять населенный пункт и его окрестности под полный огневой контроль", - сообщил Марочко.
По его словам, сопротивление для ВСУ в Зеленом Гае стало практически невозможным и они приняли решение отступить.
"Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, под покровом ночи остатки украинских боевиков бросили свои позиции и бежали по направлению Боровской Андреевки. На данный момент основные усилия наших войск направлены на уничтожение разрозненных отрядов", - сказал Марочко.
Он также информировал, что продвижение российских войск под Купянском Харьковской области на двуреченском плацдарме вызвало панику в рядах ВСУ.

"Отмечены случаи саботирования приказов вышестоящего руководства подразделениями на местах и самовольное оставление позиций", - сказал эксперт.

Марочко добавил, что в ходе активных боевых действий российским войскам удалось уничтожить ряд украинских позиций и вытеснить вооруженные формирования Украины на западные окраины населенного пункта Двуречная. Также, по его данным, ВС РФ значительно продвинулись на юге и севере населенного пункта, вклинившись в оборону противника более чем на километр.
Кроме прочего, эксперт указал, что до полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из населенных пунктов в Сватовском, Кременском и Лисичанском муниципальных округах, за которые уже идут активные бои.
Он уточнил, что также активные бои продолжаются в кременских лесах в ЛНР.
В свою очередь Минобороны России информировало, что российский ударный вертолет Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику украинских войск, скрытые в лесистом участке местности в Курском приграничье.
"По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в ведомстве.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Вчера, 09:51
Трамп хочет переговоров с Путиным, Сырскому не хватает людей. Главное на Украине на утро 20 январяИзбранный президент США Дональд Трамп нацелен на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о нехватке личного состава
Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать РФ.
Так, за сутки они 25 раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Одна атака - на Макеевском направлении. Двадцать одна атака - на Горловском направлении. Одна атака - на Ясиноватском направлении. Одна атака - на Волновахском направлении. Одна атака - на Светлодарском направлении", - перечислили в представительстве.
Всего было выпущено 67 боеприпасов. Поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении 21 гражданского лица.
Кроме того, ночью ВСУ попытались атаковать РФ при помощи беспилотников. Однако российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников: 22 – над территорией Брянской области, 12 - над территорией Ростовской области, десять – над Смоленской областью, шесть БПЛА - над Воронежской областью, четыре – над Саратовской и один – над Курской областью.
"Открытый вопрос" о существовании Украины
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в интервью изданию "Украинская правда" прокомментировала возможные варианты развития событий на Украине в 2025 году.
Она признала, что само существование государства Украина - все еще "открытый вопрос".
"Открытый вопрос, что очевидно для всех нас, - существование Украины как таковой", - заявила Безуглая
Безуглая полагает, что Украину можно считать "государством-ребенком".
По ее словам, об этом свидетельствует не только небольшой срок существования Украины в качестве независимого государства, но и инфантилизм населения и структур государственного управления, а также "недоразвитая" армия.
"Страны, которым меньше половины столетия - зачастую они просто коллапсировали. А нам не сто лет... Нам 30 лет. Это очень мало", - считает Безуглая.
На прошлой неделе политтехнолог Михаил Павлив указывал, что Украина оказалась втянута в демографическую воронку, выбраться из которой ей уже не удастся. В государстве, как уточнил эксперт, продолжается массовый отток населения. На территории страны сегодня проживает не более 18–19 млн человек, резюмировал Павлив.
Турецкий политический аналитик Йигит Санер считает, что Киеву придется забыть о потерянных во время специальной военной операции территориях. Таколго же мнения придерживаются американские чиновники, сообщило издание New York Times.
Подробнее - в материале Чиновники США признают, что РФ сохранит освобожденные в ходе СВО территории за собой - New York Times на сайте Украина.ру.
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
19 января, 13:03
В Германии не спешат с отправкой военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 январяМинистр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал вопрос с отправкой немецких миротворцев на Украину. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
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