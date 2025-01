Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБР

https://ukraina.ru/20250113/1060219914.html

Ровно через неделю, 20 января, Дональд Трамп официально станет 47-м президентом США. Эти дни будут иметь решающее значение для его команды, поскольку в Сенате начинаются слушания по утверждению кандидатов на высокие должности будущей администрации. Самое время присмотреться к этим людям

Вместе с новым президентом приходит и новая команда чиновников, но есть ряд должностей, для которых порядок назначения и срок полномочий определены таким образом, чтобы оградить их от политического влияния меняющихся администраций. Одна из них – директор ФБР.Так что, Кристофер Рэй мог бы оставаться на своём посту ещё почти три года, однако он решил уйти вместе с нынешней демократической администрацией, учитывая личный конфликт с Трампом из-за расследования мнимого Рашагейта, обысков в поместье Мар-а-Лаго и комментариев насчёт покушения на политика во время избирательной кампании в июле прошлого года.Трамп этому лишь обрадовался, тем более, у него уже готова замена – он номинировал на должность директора ФБР Кэша Пателя, с которым уже работал раньше. Объявляя о своём выборе, избранный президент США охарактеризовал кандидата как блестящего юриста, расследователя и борца за "Америку прежде всего", который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа, а также сыграл ключевую роль в раскрытии обмана "Россия, Россия, Россия", выступая в качестве защитника правды, подотчётности и Конституции.Преданный союзник Трампа, сыгравший ключевую роль в разоблачении Рашагейта44-летнего потомка выходцев из Индии Пателя телеканал NBC называет максимально преданным сторонником Трампа.В администрации 45-го президента он занимал несколько высоких постов: с 2017 года трудился в комитете Палаты представителей по разведке (в т.ч. старшим помощником председателя Девина Нунеса), в 2019-м, когда нижняя палата Конгресса отошла под контроль демократов, перешёл в Совет национальной безопасности Белого дома на пост старшего директора по борьбе с терроризмом, в феврале 2020-го стал первым заместителем и.о. главы Национальной разведки США Ричарда Гренелла.Гренелла Трамп назначил специальным посланником по особым миссиям в самых напряжённых точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею, но, как сообщали СМИ, рассматривал в качестве кандидата на должность спецпосланника по Украине в своей второй администрации.В ноябре того же года Патель возглавил аппарат и.о. главы Пентагона, где, по сведениям телеканала NBC, тормозил работу переходной команды избранного президента Джо Байдена, пытаясь помешать сотрудникам обмениваться информацией.Под конец президентского срока Трамп раздумывал над тем, чтобы сделать Пателя заместителем директора ЦРУ либо ФБР. Однако Уильям Барр, занимавший на тот момент посты министра юстиции и генерального прокурора США, которому подчиняется ФБР, заявил, что это назначение произойдёт только "через его труп". В свою очередь Джина Хаспел угрожала собственной отставкой с поста директора ЦРУ, если бы получила такого заместителя.Патель, как пишет The Hill, сыграл ключевую роль в попытке дискредитировать расследование комитета Демократической партии о связях Трампа с Россией: он, будучи сотрудником комитета Палаты представителей по разведке, участвовал в написании отчёта, известного как "меморандум Нуньеса", в котором засвидетельствован факт незаконной слежки ФБР за командой Трампа.Установил её за 3,5 месяца до выборов, в конце июля 2016 года, агент ФБР, профессиональный контрразведчик Питер Строк, а поводом послужила, как бы комично это ни звучало, история о наличии у России "политической грязи" — компромата на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Эту "грязь" посол США в Австралии Александер Даунер услышал во время "крупной попойки" в одном из престижных лондонских баров от Джорджа Пападопулоса — внешнеполитического консультанта избирательной кампании Трампа, баллотировавшегося от республиканцев.Патель — канал связи Трампа по Украине?Кроме того, Патель был одним из тех, кто поддерживал Трампа во время процедуры импичмента, инициированной из-за якобы имевшего место шантажа американским президентом украинского коллеги Владимира Зеленского с целью получения компромата на семью своего политического оппонента Байдена.Сам потенциальный директор ФБР фигурировал в этой истории. Фиона Хилл, будучи советником 45-го президента по России и Евразии, при даче показаний в Палате представителей в рамках расследования по импичменту поделилась своими опасениями, что Патель неправомерно вмешивается в политический курс на украинском направлении.По словам женщины, один из чиновников Белого дома слышал, что Трамп хочет встретиться с Пателем по поводу полученных им документов по Украине, и назвал его директором по Украине в Совета национальной безопасности, а эту должность занимал один из заместителей Хилл, подполковник Александр Виндман (к слову, уроженец Киева).Догадками о том, что Патель занимается украинским направлением в обход официальных каналов Совета национальной безопасности, она поделилась со своим руководством, в том числе советником президента по национальной безопасности в то время Джоном Болтоном.Имя Пателя на допросе в рамках процедуры импичмента также упоминал Виндман. Хилл сказала ему, что Патель выдаёт себя за эксперта по Украине, и президент Трамп пришёл к выводу, что тот отвечает за политику в отношении Украины в Совете национальной безопасности."Патель присоединился к Совету национальной безопасности в феврале и начал заниматься украинскими делами в апреле, когда Джулиани подталкивал украинское правительство к дискредитации доказательств против Пола Манафорта, бывшего председателя предвыборной кампании Трампа. Неясно, кто его нанял. <…> Под руководством Болтона Патель позже получил более высокую должность в управлении по борьбе с терроризмом. Это больше соответствует его прошлому в качестве федерального прокурора по борьбе с терроризмом, но некоторые должностные лица заявили, что Патель был повышен до должности старшего директора необычно быстро", — писала в октябре 2019 года газета The New York Times.Сам Патель отрицает, что когда-либо обсуждал Украину с Трампом-президентом и никогда не выступал в качестве канала связи с ним по этому вопросу: вообще никаких встреч, никаких документов, никаких тайных переговоров.В 2023 году он подал в суд на издание Politico, которое также утверждало это, за распространение ложной информации. В иске говорится, что Хилл и Виндман помогли продвинуть ложь председателя комитета Палаты представителей по разведке демократа Адама Шиффа, возглавлявшего команду управляющих импичментом, о том, что Патель был "украинским шептуном" Трампа.Зачем Патель Трампу в ФБРЧарльз Купперман, бывший при администрации 45-го президента заместителем советника по национальной безопасности США, уверен, что Трамп ценит Пателя прежде всего за лояльность."В 2019 году Трамп рассматривал возможность назначить Кэша своего рода политическим "палачом", чтобы выявлять и увольнять сотрудников Белого дома, которых он считал недостаточно лояльными. И Кэш бы сделал это без промедления", — заявил он.Это дела давно минувших дней, а в 2025 году Патель готов без промедления зачистить ФБР и Министерство юстиции. Ранее в одном из интервью он предложил уволить из ФБР всех сотрудников, не разделяющих взгляды Трампа, и лишить Бюро функции по сбору разведывательных данных.К комплексной чистке Министерства юстиции он призывал и в своей книге "Правительственные гангстеры: Глубинное государство, правда и битва за нашу демократию", выпущенной в 2023 году. Трамп назвал её "планом по возвращению Белого дома и удалению этих гангстеров из всего правительства".Тогда же Патель говорил, что при Трампе Министерство юстиции США будет искать заговорщиков не только в правительстве, но и в СМИ, пообещав применить меры против журналистов, "которые лгали об американских гражданах и помогали Джо Байдену фальсифицировать президентские выборы".Чиновник не просто не признал победу действующего хозяина Белого дома в 2020 году, но и постарался донести всю историю противостояния Трампа с демократами даже до самых юных американцев, для чего написал детскую книгу "Заговор против короля", повествующую об "одной из самых больших несправедливостей в стране": в ней сам Патель представлен как волшебник, Трамп — король, сталкивающийся с угрозами Хиллари Куинтон, в сюжете также появляются Адам Шифф и Девин Нунес.Назначение Пателя на пост главы ФБР стоит рассматривать как часть стратегии Трампа по усилению контроля над ключевыми государственными институтами. The Wall Street Journal писала, что Трамп, вероятно, ищет себе союзника, который сможет использовать ФБР для поиска предполагаемых врагов, в том числе внутри этой системы. Поэтому, как предполагает издание, некоторые сотрудники ФБР и опасаются назначения Пателя на пост главы ведомства.Радости от перспективы получить такого начальника команда Бюро действительно не испытывает, но вслух об этом стараются не говорить, подчёркивая в своём заявлении, что ФБР продолжает работать под руководством Кристофера Рэя.Не скрывает своего недовольства таким развитием событий и Болтон. В своём микроблоге он написал: "Трамп выдвинул кандидатуру Кэша Пателя на роль своего Лаврентия Берии. К счастью, ФБР — это не НКВД. Сенат должен отклонить эту кандидатуру со счетом 100:0".И хотя большинство в верхней палате Конгресса принадлежит однопартийцам Трампа, оно достаточно зыбко – преимущество всего в 3 голоса, а это значит, что есть несколько республиканцев проголосуют против, то Патель не будет утверждён в должности. Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн выражал неуверенность в единогласной поддержке всех предложенных избранным президентом кандидатур на высокие посты, назвав среди тех, кто привлекает особое внимание законодателей, потенциального главу Пентагона Пита Хегсета и Кэша Пателя, поскольку она ещё недостаточно известны и им предстоит представить свои позиции перед профильными комитетами.Патель, как отмечает The New York Times, работал федеральным прокурором и государственным защитником, но у него мало опыта в правоохранительной и управленческой деятельности, типичного для директоров ФБР.По мнению Тьюна, большинство республиканцев склонны дать Трампу возможность назначить желаемых людей на ключевые посты, но окончательное решение всё же будет зависеть от результатов слушаний в комитетах.О другом назначенце 47-го президента в разведсообществе США читайте в статье Главный шпион Америки, который не позволил опорочить Россию. Кто станет директором ЦРУ при Трампе

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

