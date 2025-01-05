Военный обозреватель назвал срок, который потребуется на полное освобождение Украины - 05.01.2025 Украина.ру
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Военный обозреватель назвал срок, который потребуется на полное освобождение Украины
Военный обозреватель назвал срок, который потребуется на полное освобождение Украины - 05.01.2025 Украина.ру
Военный обозреватель назвал срок, который потребуется на полное освобождение Украины
Если ВС РФ увеличат темп освобождения территорий по тысяче квадратных километров в месяц в десять раз, то за год российская армия освободит 120 тысяч квадратных километров. Киевский режим же сейчас контролирует территорию в четыре раза больше. То есть для полного взятия Украины под контроль потребуется четыре года
2025-01-05T05:00
2025-01-05T05:00
новости
украина
россия
запад
владимир зеленский
владимир путин
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вс рф
вооруженные силы украины
детали
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.Он также добавил, что решение о смене концепции боевых действий будет зависеть от того, насколько российским дипломатам удастся убедить Запад прекратить помощь Киеву.“Вряд ли нам это удастся. Поэтому смена подхода рано или поздно произойдет”, — заключил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук заявил, что заморозки украинского конфликта России нельзя допустить.“Солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. И заморозки конфликта нам нельзя допустить. Сирия показала, что замороженные конфликты размораживаются в самый неподходящий момент", — объяснил Пинчук.Москва многократно говорила о том, что согласна на переговоры с Западом и Украиной. Российские лидеры всегда подчеркивали, что завершение СВО должно опираться на достижение самих целей Специальной военной операции.Подробнее об этом в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смертиПолный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
https://ukraina.ru/20241119/1059037817.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, владимир путин, сво, вс рф, вооруженные силы украины, детали
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Владимир Путин, СВО, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, детали

Военный обозреватель назвал срок, который потребуется на полное освобождение Украины

05:00 05.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Если ВС РФ увеличат темп освобождения территорий по тысяче квадратных километров в месяц в десять раз, то за год российская армия освободит 120 тысяч квадратных километров. Киевский режим же сейчас контролирует территорию в четыре раза больше. То есть для полного взятия Украины под контроль потребуется четыре года
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
“Да, запасы пушечного мяса у власти Зеленского не бесконечные. Да, при увеличении темпов нашего наступления противнику будет существенно тяжелее. Да, четыре года Украина вряд ли продержится. Но и мы вряд ли в десять раз сможем увеличить темпы наступления в следующем году”, — поделился своими рассуждениями Онуфриенко.
Он также добавил, что решение о смене концепции боевых действий будет зависеть от того, насколько российским дипломатам удастся убедить Запад прекратить помощь Киеву.
“Вряд ли нам это удастся. Поэтому смена подхода рано или поздно произойдет”, — заключил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук заявил, что заморозки украинского конфликта России нельзя допустить.
“Солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. И заморозки конфликта нам нельзя допустить. Сирия показала, что замороженные конфликты размораживаются в самый неподходящий момент", — объяснил Пинчук.
Москва многократно говорила о том, что согласна на переговоры с Западом и Украиной. Российские лидеры всегда подчеркивали, что завершение СВО должно опираться на достижение самих целей Специальной военной операции.
Подробнее об этом в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти
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Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
 
НовостиУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСВОВС РФВооруженные силы Украиныдетали
 
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