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Военный обозреватель назвал срок, который потребуется на полное освобождение Украины

Военный обозреватель назвал срок, который потребуется на полное освобождение Украины - 05.01.2025 Украина.ру

Военный обозреватель назвал срок, который потребуется на полное освобождение Украины

Если ВС РФ увеличат темп освобождения территорий по тысяче квадратных километров в месяц в десять раз, то за год российская армия освободит 120 тысяч квадратных километров. Киевский режим же сейчас контролирует территорию в четыре раза больше. То есть для полного взятия Украины под контроль потребуется четыре года

2025-01-05T05:00

2025-01-05T05:00

2025-01-05T05:00

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.Он также добавил, что решение о смене концепции боевых действий будет зависеть от того, насколько российским дипломатам удастся убедить Запад прекратить помощь Киеву.“Вряд ли нам это удастся. Поэтому смена подхода рано или поздно произойдет”, — заключил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук заявил, что заморозки украинского конфликта России нельзя допустить.“Солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. И заморозки конфликта нам нельзя допустить. Сирия показала, что замороженные конфликты размораживаются в самый неподходящий момент", — объяснил Пинчук.Москва многократно говорила о том, что согласна на переговоры с Западом и Украиной. Российские лидеры всегда подчеркивали, что завершение СВО должно опираться на достижение самих целей Специальной военной операции.Подробнее об этом в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смертиПолный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки

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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, владимир путин, сво, вс рф, вооруженные силы украины, детали