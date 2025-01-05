Военный обозреватель назвал срок, который потребуется на полное освобождение Украины
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Если ВС РФ увеличат темп освобождения территорий по тысяче квадратных километров в месяц в десять раз, то за год российская армия освободит 120 тысяч квадратных километров. Киевский режим же сейчас контролирует территорию в четыре раза больше. То есть для полного взятия Украины под контроль потребуется четыре года
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
“Да, запасы пушечного мяса у власти Зеленского не бесконечные. Да, при увеличении темпов нашего наступления противнику будет существенно тяжелее. Да, четыре года Украина вряд ли продержится. Но и мы вряд ли в десять раз сможем увеличить темпы наступления в следующем году”, — поделился своими рассуждениями Онуфриенко.
“Вряд ли нам это удастся. Поэтому смена подхода рано или поздно произойдет”, — заключил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук заявил, что заморозки украинского конфликта России нельзя допустить.
“Солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. И заморозки конфликта нам нельзя допустить. Сирия показала, что замороженные конфликты размораживаются в самый неподходящий момент", — объяснил Пинчук.
Москва многократно говорила о том, что согласна на переговоры с Западом и Украиной. Российские лидеры всегда подчеркивали, что завершение СВО должно опираться на достижение самих целей Специальной военной операции.
Подробнее об этом в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти