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Фицо посчитал, сколько денег потеряет Словакия, если лишится транзита российского газа

Фицо посчитал, сколько денег потеряет Словакия, если лишится транзита российского газа - 28.12.2024 Украина.ру

Фицо посчитал, сколько денег потеряет Словакия, если лишится транзита российского газа

Словакия будет недополучать по 500 миллионов евро в год, если из-за решения Украины не сможет заниматься транзитом российского газа в другие страны Евросоюза. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо

2024-12-28T08:19

2024-12-28T08:19

2024-12-28T08:23

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"Если речь идет о 2025 годе, то наша внутренняя потребность в газе плюс-минус обеспечена, но мы еще обеспечиваем транзит российского газа на запад, что приносит нам…доходы в размере 400-500 миллионов евро в год. Если президент (Владимир - ред.) Зеленский остановит после 1 января транзит этого газа, мы теряем эти деньги. Когда на саммите в Брюсселе я сообщил это Зеленскому, он пришел с коррупционным предложением перед всеми премьерами и президентами стран Европейского союза. Мол он Словакии даст эти 500 миллионов евро, конечно, не из украинских, а якобы из замороженных российских активов. Но это все с маленьким условием: мы поддержим вступление Украины в НАТО. Он получил от меня немедленно отрицательный ответ", - сказал Фицо.По словам Фицо, против вступления Украины в НАТО выступает не только он, но и другие страны, мнения которых в вопросе принятия новых членов в альянс являются даже более важными.Словацкий премьер также уточнил, что, если Украина остановит транзит российского газа через свою территорию, она будет недополучать на транзитных сборах порядка 800 миллионов евро в год, а потери РФ составят лишь 2,5 миллиарда евро.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.Подробнее о реакции Европы на отказ Киева от транзита российского газа - в материале ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину на сайте Украина.ру.

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новости, украина, роберт фицо, владимир зеленский, словакия, европа, ес, нато