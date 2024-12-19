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Люди одной культуры: Путин ответил, где украинцев больше — в России или на Украине

Люди одной культуры: Путин ответил, где украинцев больше — в России или на Украине - 19.12.2024 Украина.ру

Люди одной культуры: Путин ответил, где украинцев больше — в России или на Украине

В России украинцев проживает возможно даже больше, чем на Украине. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"

2024-12-19T14:31

2024-12-19T14:31

2024-12-19T14:31

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РФ приветствует украинцев на территории своей страны. У них с русскими одна культура, отметил российский лидер. Другие темы, которые озвучил президент России: Уникальное изобретение России: Путин рассказал о методах повышения рождаемости

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