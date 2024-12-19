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Уникальное изобретение России: Путин рассказал о методах повышения рождаемости
Уникальное изобретение России: Путин рассказал о методах повышения рождаемости - 19.12.2024 Украина.ру
Уникальное изобретение России: Путин рассказал о методах повышения рождаемости
Материнский капитал — уникальное изобретение России, такого нет нигде в мире. Его роль важна, так как рождаемость — один из ключевых вопросов для России. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
2024-12-19T14:24
2024-12-19T14:24
2024-12-19T14:24
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россия
владимир путин
демография
рождаемость
материнство
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Путин также отметил, что количество женщин детородного возраста сократилось на 30%."Нужно, чтобы рождалось больше девочек", — прокомментировал российский лидер. Также другие темы, которые были подняты на "Прямой линии" с президентом: Путин поблагодарил журналиста из США за косвенное признание убийства Кириллова терактом
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, владимир путин, демография, рождаемость, материнство
Новости, Россия, Владимир Путин, демография, рождаемость, материнство
Уникальное изобретение России: Путин рассказал о методах повышения рождаемости
Материнский капитал — уникальное изобретение России, такого нет нигде в мире. Его роль важна, так как рождаемость — один из ключевых вопросов для России. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
"Мы постоянно пополняем материнский капитал, сохраняем семейную ипотеку и выплачиваем семьям с детьми 450 тысяч. <...> Каждый рабочий день всех руководителей должен начинаться и заканчиваться вопросами детства и материнства", — сказал президент России.
Путин также отметил, что количество женщин детородного возраста сократилось на 30%.
"Нужно, чтобы рождалось больше девочек", — прокомментировал российский лидер.