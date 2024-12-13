https://ukraina.ru/20241213/1059613736.html

Лобовые штурмы ушли в прошлое: эксперт о том, как ВС РФ берут ВСУ в клещи и охватывают Покровск с юга

Лобовые штурмы ушли в прошлое: эксперт о том, как ВС РФ берут ВСУ в клещи и охватывают Покровск с юга - 13.12.2024 Украина.ру

Лобовые штурмы ушли в прошлое: эксперт о том, как ВС РФ берут ВСУ в клещи и охватывают Покровск с юга

ВС РФ уже освободили Новый Труд, заканчивают освобождение Дачинского, Лысовки и подходят к Новооленовке. То есть речь идет об охвате Покровска с юга. Бойцы используют старую тактику: берут укрепрайон в клещи, после чего начинают наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-12-13T04:00

2024-12-13T04:00

2024-12-13T04:00

новости

россия

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донецкая народная республика

михаил онуфриенко

покровск/красноармейск

наступление

бои

вс рф

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Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии села Желтое в ДНР, которое находится в 12 километрах от окраин Красноармейска (Покровска).По словам эксперта, тому моменту, когда Минобороны сообщило об освобождении Желтого, ВС РФ уже освободили поселок Шевченко, который находится намного севернее и ближе к Покровску.Также российские части освободили Новый Труд, северо-западнее заканчивается освобождение Дачинского, уже заканчиваются бои в Лысовке, войска подходят к Новооленовке, сообщил Онуфриенко.Он отметил, что по меркам современной войны, Желтое — это глубокий тыл наступающих вооруженных сил."Речь идет об охвате Покровска с юга. Мы повторяем ту же тактику, что и раньше. Берем мощный укрепрайон в клещи, после чего начинаем наступление. Лобовые штурмы ушли в прошлое", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241212/1059596911.html

россия

курахово

донецкая народная республика

покровск/красноармейск

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, михаил онуфриенко, покровск/красноармейск, наступление, бои, вс рф, всу, минобороны, штурм, сво, детали, спецоперация