Лобовые штурмы ушли в прошлое: эксперт о том, как ВС РФ берут ВСУ в клещи и охватывают Покровск с юга - 13.12.2024 Украина.ру
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Лобовые штурмы ушли в прошлое: эксперт о том, как ВС РФ берут ВСУ в клещи и охватывают Покровск с юга
Лобовые штурмы ушли в прошлое: эксперт о том, как ВС РФ берут ВСУ в клещи и охватывают Покровск с юга - 13.12.2024 Украина.ру
Лобовые штурмы ушли в прошлое: эксперт о том, как ВС РФ берут ВСУ в клещи и охватывают Покровск с юга
ВС РФ уже освободили Новый Труд, заканчивают освобождение Дачинского, Лысовки и подходят к Новооленовке. То есть речь идет об охвате Покровска с юга. Бойцы используют старую тактику: берут укрепрайон в клещи, после чего начинают наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-12-13T04:00
2024-12-13T04:00
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
михаил онуфриенко
покровск/красноармейск
наступление
бои
вс рф
всу
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Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии села Желтое в ДНР, которое находится в 12 километрах от окраин Красноармейска (Покровска).По словам эксперта, тому моменту, когда Минобороны сообщило об освобождении Желтого, ВС РФ уже освободили поселок Шевченко, который находится намного севернее и ближе к Покровску.Также российские части освободили Новый Труд, северо-западнее заканчивается освобождение Дачинского, уже заканчиваются бои в Лысовке, войска подходят к Новооленовке, сообщил Онуфриенко.Он отметил, что по меркам современной войны, Желтое — это глубокий тыл наступающих вооруженных сил."Речь идет об охвате Покровска с юга. Мы повторяем ту же тактику, что и раньше. Берем мощный укрепрайон в клещи, после чего начинаем наступление. Лобовые штурмы ушли в прошлое", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241212/1059596911.html
россия
курахово
донецкая народная республика
покровск/красноармейск
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Новости
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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, михаил онуфриенко, покровск/красноармейск, наступление, бои, вс рф, всу, минобороны, штурм, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Михаил Онуфриенко, Покровск/Красноармейск, наступление, бои, ВС РФ, ВСУ, Минобороны, штурм, СВО, детали, Спецоперация

Лобовые штурмы ушли в прошлое: эксперт о том, как ВС РФ берут ВСУ в клещи и охватывают Покровск с юга

04:00 13.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Снайперы группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ уже освободили Новый Труд, заканчивают освобождение Дачинского, Лысовки и подходят к Новооленовке. То есть речь идет об охвате Покровска с юга. Бойцы используют старую тактику: берут укрепрайон в клещи, после чего начинают наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии села Желтое в ДНР, которое находится в 12 километрах от окраин Красноармейска (Покровска).
По словам эксперта, тому моменту, когда Минобороны сообщило об освобождении Желтого, ВС РФ уже освободили поселок Шевченко, который находится намного севернее и ближе к Покровску.
Также российские части освободили Новый Труд, северо-западнее заканчивается освобождение Дачинского, уже заканчиваются бои в Лысовке, войска подходят к Новооленовке, сообщил Онуфриенко.
Он отметил, что по меркам современной войны, Желтое — это глубокий тыл наступающих вооруженных сил.
"Речь идет об охвате Покровска с юга. Мы повторяем ту же тактику, что и раньше. Берем мощный укрепрайон в клещи, после чего начинаем наступление. Лобовые штурмы ушли в прошлое", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
Коллаж: Олег Иванов интервью
Вчера, 05:30
Олег Иванов: Польша и Франция пытаются создать ad hoc коалицию для вторжения на УкраинуЭммануэлю Макрону и Дональду Туску мало ввести на Украину свои армии — они хотят в эту опасную авантюру втянуть все НАТО. Однако "Орешники" готовы в любой момент отрезвить любого противника России и Белоруссии.
 
НовостиРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаМихаил ОнуфриенкоПокровск/КрасноармейскнаступлениебоиВС РФВСУМинобороныштурмСВОдеталиСпецоперация
 
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06:00"Там невозможно замкнуть котел,": эксперт рассказал, куда побегут ВСУ после освобождения Курахово
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