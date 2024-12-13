Лобовые штурмы ушли в прошлое: эксперт о том, как ВС РФ берут ВСУ в клещи и охватывают Покровск с юга
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
ВС РФ уже освободили Новый Труд, заканчивают освобождение Дачинского, Лысовки и подходят к Новооленовке. То есть речь идет об охвате Покровска с юга. Бойцы используют старую тактику: берут укрепрайон в клещи, после чего начинают наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии села Желтое в ДНР, которое находится в 12 километрах от окраин Красноармейска (Покровска).
По словам эксперта, тому моменту, когда Минобороны сообщило об освобождении Желтого, ВС РФ уже освободили поселок Шевченко, который находится намного севернее и ближе к Покровску.
Также российские части освободили Новый Труд, северо-западнее заканчивается освобождение Дачинского, уже заканчиваются бои в Лысовке, войска подходят к Новооленовке, сообщил Онуфриенко.
Он отметил, что по меркам современной войны, Желтое — это глубокий тыл наступающих вооруженных сил.
"Речь идет об охвате Покровска с юга. Мы повторяем ту же тактику, что и раньше. Берем мощный укрепрайон в клещи, после чего начинаем наступление. Лобовые штурмы ушли в прошлое", — заключил собеседник издания.
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