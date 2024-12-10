https://ukraina.ru/20241210/1059527082.html

Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО

Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО - 10.12.2024 Украина.ру

Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО

С самого начала курской авантюры было понятно, что вражеская группировка, которая зашла на нашу территорию – смертники. А теперь это становится очевидно. Положение противника ухудшается, потому что котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО.

2024-12-10T06:30

2024-12-10T06:30

2024-12-10T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.По сообщениям с мест, которые подтвердил картографический проект Lostarmour, российские войска освободили село Плёхово в Курской области и ведут наступление районе населённых пунктов Горналь и Гуево на границе с Сумской областью. Бои идут с применением бронетехники и артиллерии, за сутки было подбито несколько БМП "Брэдли".- Сергей, ВС России таким образом отрезают прорвавшуюся в Курскую область группировку ВСУ от снабжения?- Да, это грамотные действия в рамках приграничных сражений. Мы пытаемся подрезать горловину, чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел. С самого начала курской авантюры было понятно, что вражеская группировка, которая зашла на нашу территорию – смертники. А теперь это становится очевидно. Положение противника ухудшается, потому что котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО.- Сама по себе река Псел может служить серьезным оборонительным рубежом для ВСУ?- Нет. Это небольшая река. Я хорошо знаю южное Черноземье и могу сказать, что там от всех этих рек осталось только одно название. Учитывая, что осень была сухой с небольшим количеством осадков, вряд ли Псел будет в качестве водной преграды будет представлять для нас серьезную проблему. Сам по себе рельеф местности (высокий и низкий берег, а также местность, изрезанная оврагами и балками) – это проблема. Но сам по себе Псел – нет.- Если посмотреть на карту глазами украинского командования, какие шаги может предпринять противник, чтобы предотвратить или задержать окружение этой группировки?- Украина и так делают все возможное, чтобы помешать нам – они постоянно контратакуют.Если у противника достаточно сил и средств, он может попытаться атаковать где-то в другом месте, чтобы оттянуть наши резервы (сначала идут передовые части, потом к ним подходят резервы). Но я не уверен, что у Украины хватит наличных сил, чтобы осуществить такую операцию.Основная проблема противника состоит в том, что у него под Курском нет серьезной авиационной поддержки. Наступать под огнем наших ВКС, беспилотников и вертолетов – нести огромные потери в людях и технике. Для этого ВСУ нужно набрать полмиллиона человек и никого не жалеть, укладывая роту за ротой и батальон за батальоном.- Означает ли это, что тактика малых бронированных мобильных групп в Курской области себя исчерпала?- Для проведения сетецентрической операции нужно, чтобы за малыми мобильными группами, которые идут в наступление, шли крупные части для закрепления. Но уже в самом начале курской авантюры ВСУ начали нести большие потери под ударами нашей авиации. Фактически, наши ВКС сорвали это наступление.Я вам больше скажу, что за всю историю российской авиации мы не добивались такого серьезного успеха. Ни в обе мировые войны, ни в Афганистане. Наши летчики действуют просто блестяще.- Тогда плавно переходим к Сирии. В начале наступления мятежных сил в Сирии наши ВКС тоже наносили успешные удары по колоннам вооруженных отрядов оппозиции. Почему наступление противников Асада?- Авиация без действий сухопутных сил ничего не может остановить. Сирийская республиканская армия сложила оружие и бежала. И неправильно всех противников Асада называть джихадистами. Хайят Тахрир аш-Шам* это действительно осколок ИГ* и Аль-Каиды*. А Сирийская национальная армия — это турецкие прокси, которые и состоят из военнослужащих турецкой армии. Если ХТШ нацелена на то, чтобы взят ь власть, то цель СНА это борьба с курдами.А когда власть дискредитирована, армия становится небоеспособной, и никакая авиация ей не поможет. События в Сирии — это начало глобального проекта. И нынешний карточный домик скоро начнет разрушаться.- Нас интересует, утрачивает ли Россия свой плацдарм на Ближнем востоке, судьба наших военных баз?- Еще в 80-е годы из Генштаба в адрес генсека Андропова поступило письмо о том, что российские базы в Сирии находятся в жестком оперативном окружении. Вопрос их снабжения решается через проливы Босфор и Дарданеллы, которые Турция может закрыть в любой момент. Либо в обход через Гибралтар, как сейчас это делают. Воздушное пространство сейчас простреливается.И порт в Тартусе, где находится военно-морская база РФ, не является крупным: причалы способны принимать корабли до 100 метров в длину. При этом у нас нет полноценной средиземноморской эскадры. И эта эскадра по сравнению с американской была незначительной. А по сравнению с объединенными силами НАТО вообще мизерная. У турков мощный флот, который каждый год усиливается, в том числе за счет беспилотных кораблей. В прошлом году Турция ввела в строй авианосец "Анадолу", который несет БПЛА.Надо учитывать, что на Кипре есть британская и турецкая военно-морские базы. Кипр — это непотопляемый авианосец. Плюс на Крите и в Александруполисе (Греция) мощнейшие военные базы США. Поэтому наши базы в Сирии оперативно-стратегического значения не имеют. Хотя возможность договориться по ним может быть.- Могут ли события в Сирии повлиять на переговорную позицию России по поводу украинского конфликта?- Произошедшее в Сирии — это малозначительное для России событие. Могу сказать, что последует за Сирией - начнутся события вокруг Зангезурского коридора (азербайджанский проект транспортного коридора через территорию Сюникской области Армении – ред.). Реализуется план по созданию южной евразийской геополитической платформы. Это будет квази-государство от Балкан до Пакистана, которое будет включать и нашу бывшую Среднюю Азию, то есть Туркестан. Для этого сейчас пробивают Зангезурский коридор. Коридор пробьют, я в этом уверен, Пашинян все сдаст.- Вы имеет в виду реализацию проекта Великого Турана?- Это будет необританская империя. Я буду говорить вещи, которые могут отчасти шокировать. Есть сама Британия, а есть корона, и это невозможно. И когда говорят, что королева царствует, но не правит, это смешно. Армия принадлежит короне, которая имеет и гигантские ресурсы по всему миру. Например, Катар — это кошелек короны. Британская семья очень сильно вовлечена в исламский мир.И неоисламский проект ими и отстраивается. Фактически это будет новая Британская империя с исламской идеологией. На Балканах есть мусульманские анклавы, например, Босния и Герцеговина, это вход из Европы на эту платформу. Дальше идут Сирия и Турция, Азербайджан, дальше начинается Туркестан.Второй проект — это проект Великого Израиля. В свое время я общался и известным израильским политологом Авраамом Шмулевичем, который уже давно заявлял, что коридор Давида, который соединит Израиль с Ираком и Сирией, будет пробит до Ефрата. Это происходит уже сейчас. Израиль уже занял буферную зону за Голанскими высотами.Создание Великого Израиля будет идти и за счет Ирана. В Иране, кстати, есть большая еврейская община в Исфахане. Весь процесс займет лет 10-15, но начинается уже сейчас. Обратите внимание, сирийские события начались на следующий день после того, как Израиль и Хезболла подписали соглашение о перемирии. То есть все это синхронизировано. Смерть президента Ирана Ибрахима Раиси тоже выглядит неслучайной. В Иране есть прозападные элиты, которые могут сдать страну. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном до сих пор не подписан.- Что ожидает Россию в связи с этими изменениями?- России придется обороняться. Пример Асада очень нелицеприятный. При определенных обстоятельствах все постсоветские режимы в Туркестане, как ранее называли Центральную Азию, могут повторить судьбу Башара Асада. Начиная от Туркмении и заканчивая Узбекистаном. И пока запрещенный у нас талибы приветствовали то, что произошло в Сирии.При определенном раскладе они будут акторами в Туркестане и будут работать с нашими тюркскими народами. К сожалению, тюркскому фактору мало уделяют внимание наши эксперты и политологи. Они очень сильно заряжены на Европу. Слишком европоцентричное направление экспертной мысли в корне неверно. В конце 80-х считалось, что Китай достигнет уровня СССР в середине 21 века. Посмотрите, что произошло на самом деле.- Получается, что в скором будущем Россия будет окружена поясом враждебных государств, которые сейчас сохраняют нейтралитет?- Они не нейтральны. В современном мире никто не бывает нейтрален. Другое дело, что постсоветские элиты Туркестана – это старые люди. И вся эта стабильность 30 лет держалась на личных связях местных элит с Москвой. Те же отношения между Путиным и Алиевым держатся только на том, что его отец был крупным партийным деятелем и вполне мог стать генсеком. Но как только эти элиты начнут уходить по естественным причинам, на их место начнут приходить другие.Ислам сейчас на подъеме. В той же Турции самая религиозная часть населения – молодежь. Население от 60 лет и старше вообще в мечети не ходят. Это говорит о том, что молодежь находится под жестким влиянием новой модели ислама, которая им нравится. То же самое происходит у нас на Кавказе. Если раньше все говорили, что адат выше шариата, то сейчас наоборот.Кстати, интересно, что в России наиболее религиозная часть населения – люди по 50-60 лет. Потому что с возрастом они возвращаются к традиционным устоям. А молодежь, наоборот, нерелигиозная. Но этой молодежи много. Например, Русская революция произошла, когда средний возраст нашего населения был от 14 до 19 лет. А в Туркестане вся эта пассионарная молодежь заряжается исламом в ваххабитской форме. Там это модно.И когда эти новые элиты придут к власти, нам мало не покажется.- То есть в обозримой перспективе нас на южном направлении ждут войны с религиозными режимами?- Если мы не примем превентивные меры. А они должны быть комплексными. События с Асадом показали, что одними военными методами решить проблему невозможно. Даже если бы у нас была в Сирии мощная армия, мы бы разбомбили боевиков, а через два года они бы вернулись снова. Еще Наполеон сказал, что ты можешь захватить власть с помощью штыков, но усидеть на штыках ты не сможешь.- А что конкретно мы должны делать? Строить там русские школы и возводить гидроэлектростанции?- Не только. Строить русские школы – это прекрасно. Но где гарантия, что из этих школ не приедут новые хозяева, которые хорошо знают русский язык? Вы же видите, что в СМИ и в соцсетях все гадости про Россию пишут на русском языке. "Я хорошо говорю по-русски, я читал Пушкина, но я джихадист, я вас ненавижу". Нужна действенная идеология, которая могла бы противостоять исламизму. А ведь Запад с помощью своей повесточки создал отталкивающий образ, на почве которого и возникают все эти радикальные движения.*Организация запрещена в РоссииПодробно о событиях в Сирии

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Денис Рудометов

интервью, россия, сирия, иран, башар асад, никол пашинян, всу, вкс, иг, суджа, курская область, сумская область, сво, израиль, эбрахим (ибрахим) раиси