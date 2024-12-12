https://ukraina.ru/20241212/1059592097.html

Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар

Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар - 12.12.2024 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар

Есть несколько перспективных направлений для больших наступлений ВС РФ в 2025 году. Например, от Новоселовки до Гуляйполя на запад с выходом в Днепропетровскую область. И сложность для Генштаба противника в том, что кампанию следующего года будет определять не он, а наше командование.

2024-12-12T06:30

2024-12-12T06:30

2024-12-12T06:30

интервью

курахово

курская область

украина

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

минобороны

генштаб

всу

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.- Михаил Борисович, бойцы 5-й гвардейской бригады Южного военного округа установили российский флаг над элеватором в Курахово - самым высоким зданием в городе. Что произойдет с обороной ВСУ в Курахово после того, как наши бойцы заняли этот опорный пункт?- Из-за потери элеватора у противника ничего не произошло, потому что это был последний узел обороны, который находился в окружении. Наши к этому времени уже прошли значительно дальше, и вчера к утру элеватор был зачищен и над ним подняли флаг.Наши войска уже прошли до улицы Мечникова, взяли Горсовет. Это уже не просто центр города, это вся многоэтажная застройка. Западнее улицы Мечникова находятся два небольших квартала пятиэтажек "хрущевок, бассейн, городской парк, частный сектор, и начинается промышленная зона, где расположена Кураховская электростанция.Сейчас мы выходим к кураховской промке, причем не только с востока, наступая из Курахово, но и продвигаемся со стороны Старых Тернов. Поэтому штурм промки, скорее всего, будет проходить с двух сторон, и там противнику будет очень несладко.- Идет замыкание котла вокруг Курахово или планомерное выдавливание противника?- Там невозможно замкнуть котел, потому что от наступающих от Старых Тернов с севера и наступающих с юга большое расстояние, порядка 10 километров, и это поля. Сейчас заканчивается зачистка кармана в районе Анновки, мы вошли в Константинопольское, Успеновку. После зачистки этого кармана и полного освобождения Курахово частям противника придется быстро отходить, или они будут уничтожены без всякого котла. Уходить им придется полями, под огнем, в общем, все, как мы любим. Так же с огромными потерями они уходили из Угледара и других полуокружений.- Минобороны сообщило о взятии села Желтое в ДНР, которое находится в 12 километрах от окраин Красноармейска (Покровска). Как освобождение этого населённого пункта повлияет на обстановку на этом участке?- К тому моменту, когда Минобороны сообщило об освобождении Желтого, мы уже освободили Шевченко, которое находится намного севернее и ближе к Покровску, освободили Новый Труд, заканчивается освобождение Дачинского северо-западнее, заканчиваются бои в Лысовке наши войска подходят к Новооленовке. Желтое по меркам современной войны это глубокий тыл наступающих вооруженных сил.Речь идет об охвате Покровска с юга. Мы повторяем ту же тактику, что и раньше. Берем мощный укрепрайон в клещи, после чего начинаем наступление. Лобовые штурмы ушли в прошлое.- DeepStateсобщил о том, что наши части прорвались в Сумскую область, что было опровергнуто погранслужбой Украины. Там утверждают, что вести бои в заболоченной местности невозможно. На ваш взгляд, будем ли мы прорываться через этот медвежий угол?- Обходить мы его не будем, потому что это восточный берег реки Псел. И контроль над ним, в том числе на территории Сумской области в районе Александрии, имеет важное значение для прикрытия наших войск с южного фланга.Что касается погранслужбы противника, то для нее это уже стало хобби. То же самое они рассказывали про Черниговскую область, когда в прифронтовые села зашли наши войска, что все это неважно и там никого нет. Украинских пограничников там точно нет.- Наша локальная операция в Черниговской области не получила пока развития?- Ее развитие и не предполагалось. Наконец-то наши вооруженные силы стали действовать в соответствии с рельефом местности и интересами более удобного расположения на ней, а не с учетом того, что здесь когда-то проходила государственная граница.- В Курской области наши войска освободили Плехово в Курской области и ведут наступление в районе поселков Гуево и Горналь. Судя по всему, плацдарм, который образовался после вторжения группировки ВСУ, будут подрубать под основание?- Бои идут по всему периметру плацдарма в Курской области. Не все получается так, как хочется, потому что противник бросает туда все, что у него есть. Идут тяжелые встречные бои с постоянными контратаками противника. Между Погребками и Малой Локней минимум три раза линия фронта сдвигалась туда-обратно.За все время боевых действий речь о выводе войск хунты откуда-либо не шла ни разу. Невзирая ни на какие потери, ни один участок они не оставляли без боя. Тем более они не уйдут из Курской области.- На фоне информации о возможных переговорах этот участок фронта приобретает особое значение для киевского режима?- Никаких переговоров не будет. Это навязанная Западом тема. Президент и другие должностные лица говорят, что никаких переговоров на данном этапе быть не может. Наши цели были озвучены в начале СВО. На Украине нет легитимной власти, а хотелки стороны, которая проигрывает, не могут быть темой для переговоров.- Ваш прогноз на кампанию 2025 года. Где будут приложены основные усилия ВС России?- Есть несколько крайне перспективных направлений для больших наступлений. Они могут быть от Новоселовки до Гуляйполя на запад с выходом в Днепропетровскую область, наступление из той же Курской области в направлении Днепра с отрезанием находящейся на левобережье группировки противника от снабжения с правого берега.Возможностей много. И сложность для Генштаба противника в том, что не он определяет кампанию наступающего года, а наш Генштаб. А уж что там решат, выбирая из серии перспективнейших направлений, это гадание на кофейной гуще.- Но можно с уверенностью утверждать, что сил на крупное наступление у командования ВСУ нет?- У него нет стратегических резервов. Даже учитывая те части, которые проходили подготовку на Западе. Включая готовившуюся во Франции бригаду "Анна Киевская". Состав этой бригады вдвое меньше, чем полагается по штату. Подготовили 2500 военнослужащих. А из около 200 остались во Франции, попросив политическое убежище. А те, которые вернулись, были раздерганы на разные направления от Курского до Великоновоселовского.О настроениях бойцов ВС РФ в зоне СВО Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают

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Денис Рудометов

интервью, курахово, курская область, украина, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, минобороны, генштаб, всу, переговоры