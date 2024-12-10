https://ukraina.ru/20241210/1059539620.html

Хватит прятаться, иди на фронт! Мурзина о помутнении рассудка у жителей Украины и дикой мобилизации

Хватит прятаться, иди на фронт! Мурзина о помутнении рассудка у жителей Украины и дикой мобилизации - 10.12.2024 Украина.ру

Хватит прятаться, иди на фронт! Мурзина о помутнении рассудка у жителей Украины и дикой мобилизации

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" - публицист, один из авторов нашего издания Елена Мурзина. Украина.ру, 10.12.2024

2024-12-10T13:06

2024-12-10T13:06

2024-12-10T13:06

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елена мурзина

владимир зеленский

рустем умеров

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вооруженные силы украины

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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" - публицист, один из авторов нашего издания Елена Мурзина. Мы обсудили одну из её недавних статей "Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актёрам из Голливуда? Цифры недели". Кроме того, поговорили о мобилизации, о беженцах и об инфантилизме жителей Украины. 00:45 - Что стало мотивом для написания данного материала и почему за основу были взяты именно цифры? 02:17 - Понимают ли жители Украины всю пагубность их "европейского выбора" и почему люди бегут из страны? 06:27 - Об инфантилизме украинского общества; 07:32 - О влиянии СМИ на сознание жителей Украины; 09:46 - Почему жители Украины не устраивают массовых бунтов против насильственной мобилизации? 14:00 - Что могло бы войти в статью, но не вошло? Ссылка на публикацию "Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актёрам из Голливуда? Цифры недели": https://ukraina.ru/20241203/1059348581.html Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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