Хватит прятаться, иди на фронт! Мурзина о помутнении рассудка у жителей Украины и дикой мобилизации - 10.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241210/1059539620.html
Хватит прятаться, иди на фронт! Мурзина о помутнении рассудка у жителей Украины и дикой мобилизации
Хватит прятаться, иди на фронт! Мурзина о помутнении рассудка у жителей Украины и дикой мобилизации - 10.12.2024 Украина.ру
Хватит прятаться, иди на фронт! Мурзина о помутнении рассудка у жителей Украины и дикой мобилизации
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" - публицист, один из авторов нашего издания Елена Мурзина. Украина.ру, 10.12.2024
2024-12-10T13:06
2024-12-10T13:06
видео
украина
голливуд
россия
елена мурзина
владимир зеленский
рустем умеров
ес
вооруженные силы украины
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059539498_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61646d5ae758ff6f36198ee55c2e79a4.jpg
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" - публицист, один из авторов нашего издания Елена Мурзина. Мы обсудили одну из её недавних статей "Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актёрам из Голливуда? Цифры недели". Кроме того, поговорили о мобилизации, о беженцах и об инфантилизме жителей Украины. 00:45 - Что стало мотивом для написания данного материала и почему за основу были взяты именно цифры? 02:17 - Понимают ли жители Украины всю пагубность их "европейского выбора" и почему люди бегут из страны? 06:27 - Об инфантилизме украинского общества; 07:32 - О влиянии СМИ на сознание жителей Украины; 09:46 - Почему жители Украины не устраивают массовых бунтов против насильственной мобилизации? 14:00 - Что могло бы войти в статью, но не вошло? Ссылка на публикацию "Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актёрам из Голливуда? Цифры недели": https://ukraina.ru/20241203/1059348581.html Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
украина
голливуд
россия
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059539498_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_59366388b622a191073473688a3d9397.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, голливуд, россия, елена мурзина, владимир зеленский, рустем умеров, ес, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, сво, военком, польша, евроинтеграция, общество, видео
Видео, Украина, Голливуд, Россия, Елена Мурзина, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, ЕС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, СВО, военком, Польша, евроинтеграция, Общество

Хватит прятаться, иди на фронт! Мурзина о помутнении рассудка у жителей Украины и дикой мобилизации

13:06 10.12.2024
 
Читать в
ДзенTelegram
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" - публицист, один из авторов нашего издания Елена Мурзина.
Мы обсудили одну из её недавних статей "Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актёрам из Голливуда? Цифры недели".
Кроме того, поговорили о мобилизации, о беженцах и об инфантилизме жителей Украины.
00:45 - Что стало мотивом для написания данного материала и почему за основу были взяты именно цифры?
02:17 - Понимают ли жители Украины всю пагубность их "европейского выбора" и почему люди бегут из страны?
06:27 - Об инфантилизме украинского общества;
07:32 - О влиянии СМИ на сознание жителей Украины;
09:46 - Почему жители Украины не устраивают массовых бунтов против насильственной мобилизации?
14:00 - Что могло бы войти в статью, но не вошло?
Ссылка на публикацию "Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актёрам из Голливуда? Цифры недели": https://ukraina.ru/20241203/1059348581.html
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоУкраинаГолливудРоссияЕлена МурзинаВладимир ЗеленскийРустем УмеровЕСВооруженные силы УкраиныВСУмобилизацияСВОвоенкомПольшаевроинтеграцияОбщество
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Кремль высказался об окончании спецоперации
13:17Армия России освободила Желтое в ДНР
13:13Цели СВО близки к достижению. В России заговорили о стратегическом поражении Запада
13:06Хватит прятаться, иди на фронт! Мурзина о помутнении рассудка у жителей Украины и дикой мобилизации
13:00Признание успехов ВС РФ на Западе, незавидное положение беженцев. Главное на Украине на 13:00 10 декабря
12:58"Чешское чудо" с русским газом, как из Украины сбежал 1 миллион мужчин и станет ли Канада 51 штатом США?
12:48Минобороны Украины поможет ВСУ роботизированным пулемётным комплексом
12:47Украинские военные дезертируют откуда только могут: на них пожаловались в Польше
12:05Профессор из Финляндии констатировал фиаско НАТО и вспомнил "Орешник"
12:00Украинские наци и "небесный мандат" Зеленского
11:49Теперь и западная часть: Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись к зданию горсовета Курахово
11:34Глава СВР рассказал, какой проект будет реализован на пространстве от Минска до Пхеньяна
11:32Илона Маска и сына Трампа рассмешил мем с Зеленским, на Украине ответили
11:18Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал от Ермака проведения выборов
11:10Прямая линия-2024: что волнует россиян и где живут самые активные граждане
11:03В Крыму считают Украину большим кладбищем, не интересным даже олигархам
10:55Только с позиции силы: Bloomberg раскрыл новые подробности встречи Трампа, Макрона и Зеленского
10:28Глава СВР рассказал, до чего дошли дела в Грузии и Молдавии
10:26Планировал пустить поезд под откос: задержан гражданин ФРГ, готовивший теракт по заказу СБУ
10:02Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин
Лента новостейМолния