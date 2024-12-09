МИД РФ: Москва открыта для переговоров по Украине, в отличии от киевского режима - 09.12.2024 Украина.ру
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МИД РФ: Москва открыта для переговоров по Украине, в отличии от киевского режима
МИД РФ: Москва открыта для переговоров по Украине, в отличии от киевского режима - 09.12.2024 Украина.ру
МИД РФ: Москва открыта для переговоров по Украине, в отличии от киевского режима
Россия никогда не закрывалась от переговоров по решению украинского конфликта, в то время как глава киевского режима запретил себе разговаривать с Москвой на официальном уровне. Об этом 9 декабря замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил журналистам, передает агентство РИА Новости
2024-12-09T15:17
2024-12-09T15:24
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запад
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михаил галузин
владимир зеленский
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Он также добавил, что на Западе внимательно следят за подходами России урегулировать конфликт на Украине и наверняка ознакомились с июньской инициативой президента Владимира Путина. "Именно эта инициатива должна быть основой для любых дальнейших контактов по урегулированию кризиса на Украине, если к таковым контактам продемонстрирует готовность Запад и управляемый им киевский режим", — подчеркнул Галузин.Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе ПутинаДругие темы: Депутат Рады назвал Зеленского бомжом после заявлений экс-советника Трампа
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новости, россия, украина, запад, владимир путин, михаил галузин, владимир зеленский, киевский режим
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Путин, Михаил Галузин, Владимир Зеленский, киевский режим

МИД РФ: Москва открыта для переговоров по Украине, в отличии от киевского режима

15:17 09.12.2024 (обновлено: 15:24 09.12.2024)
 
© РИА Новости / МИД РФГалузин
Галузин
© РИА Новости / МИД РФ
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Россия никогда не закрывалась от переговоров по решению украинского конфликта, в то время как глава киевского режима запретил себе разговаривать с Москвой на официальном уровне. Об этом 9 декабря замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил журналистам, передает агентство РИА Новости
"Мы видим, что Запад не удосужился приказать киевскому режиму отменить введенный им самим самозапрет на переговоры с российским руководством. Мы со своей стороны никогда не были закрыты для переговоров, мы всегда были открыты для них. Закрывается киевский режим и управляющие им западные государства", — заявил Галузин.
Он также добавил, что на Западе внимательно следят за подходами России урегулировать конфликт на Украине и наверняка ознакомились с июньской инициативой президента Владимира Путина.
"Именно эта инициатива должна быть основой для любых дальнейших контактов по урегулированию кризиса на Украине, если к таковым контактам продемонстрирует готовность Запад и управляемый им киевский режим", — подчеркнул Галузин.
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