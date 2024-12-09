https://ukraina.ru/20241209/1059511014.html

МИД РФ: Москва открыта для переговоров по Украине, в отличии от киевского режима

МИД РФ: Москва открыта для переговоров по Украине, в отличии от киевского режима - 09.12.2024 Украина.ру

МИД РФ: Москва открыта для переговоров по Украине, в отличии от киевского режима

Россия никогда не закрывалась от переговоров по решению украинского конфликта, в то время как глава киевского режима запретил себе разговаривать с Москвой на официальном уровне. Об этом 9 декабря замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил журналистам, передает агентство РИА Новости

2024-12-09T15:17

2024-12-09T15:17

2024-12-09T15:24

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Он также добавил, что на Западе внимательно следят за подходами России урегулировать конфликт на Украине и наверняка ознакомились с июньской инициативой президента Владимира Путина. "Именно эта инициатива должна быть основой для любых дальнейших контактов по урегулированию кризиса на Украине, если к таковым контактам продемонстрирует готовность Запад и управляемый им киевский режим", — подчеркнул Галузин.Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе ПутинаДругие темы: Депутат Рады назвал Зеленского бомжом после заявлений экс-советника Трампа

https://ukraina.ru/20241209/1059510067.html

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новости, россия, украина, запад, владимир путин, михаил галузин, владимир зеленский, киевский режим