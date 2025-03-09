https://ukraina.ru/20250309/1061652954.html

"Нынешние французские власти финансируют неонацистов" - спикер парламента России

"Нынешние французские власти финансируют неонацистов" - спикер парламента России - 09.03.2025 Украина.ру

"Нынешние французские власти финансируют неонацистов" - спикер парламента России

Официальный Париж решением о передаче Украине доходов от российских активов нарушает все нормы международного права и финансирует неонацистов. Об этом заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

2025-03-09T15:55

2025-03-09T15:55

2025-03-09T15:55

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"Решение французских властей о передаче Украине доходов от замороженных российских активов нарушает все нормы международного права. Очевидная истерия от бессилия окончательно взяла верх над разумом", — заявил председатель Государственной Думы."Говорил уже это на днях на фоне аналогичных действий британских властей: отвечать за свои действия и возвращать украденное все равно придется. Это касается всех европейских клептократов, кто решит продолжить преступную практику присвоения чужого", — подчеркнул Вячеслав Володин.Он также обратил внимание на символизм решения официального Парижа в юбилейный год.В сообщении Государственной Думы отмечено, что ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о дополнительном выделении Украине вооружение и боеприпасы на €195 млн использованием доходов от "замороженных" российских активов.Ранее в новостях: Правительство Франции подтвердило, что оно может украсть собственность России Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Парижский ужин Виктора Орбана. Может ли премьер Венгрии помешать ЕС финансировать войну на Украине

https://ukraina.ru/20250303/1061496607.html

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новости, россия, украина, париж, вячеслав володин, ес, замороженные активы, антироссийские санкции, военная помощь, сво