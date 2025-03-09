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Кто и каким образом будет разоружать армию Украины и как предотвратить теракты в России — Прозоров
Кто и каким образом будет разоружать армию Украины и как предотвратить теракты в России — Прозоров - 09.03.2025 Украина.ру
Кто и каким образом будет разоружать армию Украины и как предотвратить теракты в России — Прозоров
Бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о том, как действуют сотрудники российских спецслужб на Украине и... Украина.ру, 09.03.2025
2025-03-09T12:08
2025-03-09T12:08
2025-03-09T12:08
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россия
сша
василий прозоров
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"азов"
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шпионаж
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Бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о том, как действуют сотрудники российских спецслужб на Украине и объяснил, насколько мы близки к миру. Также эксперт проанализировал вероятность ввода европейского военного контингента на территорию, подконтрольную Киеву. 00:32 – О взаимоотношениях России с США; 01:54 – Почему Америка хочет выйти из конфликта? 10:11 – Введёт ли Европа войска на территорию Украины? 16:37 – Насколько мы близки к миру? 20:52 – Как работают спецслужбы России с предателями, коллаборантами и террористами? *В интервью упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в России. ТГ-канал Василия Прозорова: https://t.me/ukr_leaks Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, украина, россия, сша, василий прозоров, марко рубио, ес, "азов", сво, шпионаж, терроризм, военная помощь, фсб, спецслужба, спутник, связь, разведка, переговоры, видео
Видео, Украина, Россия, США, Василий Прозоров, Марко Рубио, ЕС, "Азов", СВО, шпионаж, терроризм, военная помощь, ФСБ, спецслужба, спутник, связь, разведка, переговоры
Кто и каким образом будет разоружать армию Украины и как предотвратить теракты в России — Прозоров
Бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о том, как действуют сотрудники российских спецслужб на Украине и объяснил, насколько мы близки к миру. Также эксперт проанализировал вероятность ввода европейского военного контингента на территорию, подконтрольную Киеву.
00:32 – О взаимоотношениях России с США;
01:54 – Почему Америка хочет выйти из конфликта?
10:11 – Введёт ли Европа войска на территорию Украины?
16:37 – Насколько мы близки к миру?
20:52 – Как работают спецслужбы России с предателями, коллаборантами и террористами?
*В интервью упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в России.
ТГ-канал Василия Прозорова: https://t.me/ukr_leaks
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru