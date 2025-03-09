https://ukraina.ru/20250309/1061650649.html

Кто и каким образом будет разоружать армию Украины и как предотвратить теракты в России — Прозоров

Кто и каким образом будет разоружать армию Украины и как предотвратить теракты в России — Прозоров - 09.03.2025 Украина.ру

Кто и каким образом будет разоружать армию Украины и как предотвратить теракты в России — Прозоров

Бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о том, как действуют сотрудники российских спецслужб на Украине и... Украина.ру, 09.03.2025

2025-03-09T12:08

2025-03-09T12:08

2025-03-09T12:08

видео

украина

россия

сша

василий прозоров

марко рубио

ес

"азов"

сво

шпионаж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/09/1061650527_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6c24daaae826826edbe0984fe08dcee1.jpg

Бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о том, как действуют сотрудники российских спецслужб на Украине и объяснил, насколько мы близки к миру. Также эксперт проанализировал вероятность ввода европейского военного контингента на территорию, подконтрольную Киеву. 00:32 – О взаимоотношениях России с США; 01:54 – Почему Америка хочет выйти из конфликта? 10:11 – Введёт ли Европа войска на территорию Украины? 16:37 – Насколько мы близки к миру? 20:52 – Как работают спецслужбы России с предателями, коллаборантами и террористами? *В интервью упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в России. ТГ-канал Василия Прозорова: https://t.me/ukr_leaks Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, сша, василий прозоров, марко рубио, ес, "азов", сво, шпионаж, терроризм, военная помощь, фсб, спецслужба, спутник, связь, разведка, переговоры, видео