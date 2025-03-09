Кто и каким образом будет разоружать армию Украины и как предотвратить теракты в России — Прозоров - 09.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250309/1061650649.html
Кто и каким образом будет разоружать армию Украины и как предотвратить теракты в России — Прозоров
Кто и каким образом будет разоружать армию Украины и как предотвратить теракты в России — Прозоров - 09.03.2025 Украина.ру
Кто и каким образом будет разоружать армию Украины и как предотвратить теракты в России — Прозоров
Бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о том, как действуют сотрудники российских спецслужб на Украине и... Украина.ру, 09.03.2025
2025-03-09T12:08
2025-03-09T12:08
видео
украина
россия
сша
василий прозоров
марко рубио
ес
"азов"
сво
шпионаж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/09/1061650527_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6c24daaae826826edbe0984fe08dcee1.jpg
Бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о том, как действуют сотрудники российских спецслужб на Украине и объяснил, насколько мы близки к миру. Также эксперт проанализировал вероятность ввода европейского военного контингента на территорию, подконтрольную Киеву. 00:32 – О взаимоотношениях России с США; 01:54 – Почему Америка хочет выйти из конфликта? 10:11 – Введёт ли Европа войска на территорию Украины? 16:37 – Насколько мы близки к миру? 20:52 – Как работают спецслужбы России с предателями, коллаборантами и террористами? *В интервью упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в России. ТГ-канал Василия Прозорова: https://t.me/ukr_leaks Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/09/1061650527_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_83183dcbabbe92696abe70bb53909fe5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, сша, василий прозоров, марко рубио, ес, "азов", сво, шпионаж, терроризм, военная помощь, фсб, спецслужба, спутник, связь, разведка, переговоры, видео
Видео, Украина, Россия, США, Василий Прозоров, Марко Рубио, ЕС, "Азов", СВО, шпионаж, терроризм, военная помощь, ФСБ, спецслужба, спутник, связь, разведка, переговоры

Кто и каким образом будет разоружать армию Украины и как предотвратить теракты в России — Прозоров

12:08 09.03.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о том, как действуют сотрудники российских спецслужб на Украине и объяснил, насколько мы близки к миру. Также эксперт проанализировал вероятность ввода европейского военного контингента на территорию, подконтрольную Киеву.
00:32 – О взаимоотношениях России с США;
01:54 – Почему Америка хочет выйти из конфликта?
10:11 – Введёт ли Европа войска на территорию Украины?
16:37 – Насколько мы близки к миру?
20:52 – Как работают спецслужбы России с предателями, коллаборантами и террористами?
*В интервью упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в России.
ТГ-канал Василия Прозорова: https://t.me/ukr_leaks
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоУкраинаРоссияСШАВасилий ПрозоровМарко РубиоЕС"Азов"СВОшпионажтерроризмвоенная помощьФСБспецслужбаспутниксвязьразведкапереговоры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Киев перед переговорами с Вашингтоном заявил намерение продолжать воевать
12:17"Вокруг Булгакова": многочисленные "Маргариты" Михаила Булгакова
12:08Кто и каким образом будет разоружать армию Украины и как предотвратить теракты в России — Прозоров
11:57Зеленский препятствует окончанию конфликта - Times
11:19Украинский парламентарий назвал экс-главкома ВСУ "тупым"
10:46ФРГ думает отказаться закупать у США истребители F-35A
10:09Армия России подавляет "украинские экспедиционные силы" в Курской области - Corriere della Sera
09:40Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 марта
09:39На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов
08:30"Европа готовится воевать всерьез". Украинские эксперты о ситуации в стране в ожидании переговоров
08:15Западная Украина за минувшую неделю: Очередной грабёж местных бюджетов подготовка к выборам на Львовщине
08:00Сергей Храпач о том, как США следят за нами и какие разведданные передадут ВСУ европейцы
07:59НКВД против Брестской унии, или Томос от Лаврентия
07:45Украине легче видеть ВСУ окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать — эксперт
07:30Формула “СВО”: Блохин ответил, как можно разбить коалицию европейских стран вокруг Зеленского
07:15Гарнизон ВСУ в Судже будет вынужден сдаться: Кнутов объяснил, почему
07:00Юрий Баранчик: Если Трамп решится сорвать переговоры, Россия сможет резко лишить Украину света и газа
07:00Зимовский: “Трамп — не гвоздь программы российских СМИ, продолжаем освещать СВО”
06:45Агония ВСУ повторится: Рожин о схожести украинских позиций в Малой Локне и Ольговском лесу
06:30“А король-то голый!”: Краснов о прозрении европейцев
Лента новостейМолния