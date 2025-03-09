Российский офицер рассказал про нацистские символы и лозунги "укрохудожников" в домах Курской области
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Следы присутствия неонацистов обнаружены в домах Курской области, освобождённых от вторгшихся с украинской территории вооружённых формирований. Об этом РИА Новости рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным "Витязь".
Минобороны России сообщило 8 марта об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. По словам российского офицера из войсковой группировки "Север", украинские боевики и иностранные наемники оборудовали свои огневые позиции домах мирных жителей области. Там же были обнаружены языческие руны, свастика, нацистские и языческие лозунги на украинском и английском языках.
"Во многих домах в Николаевке и Старой Сорочине Курской области ВСУ оборудовали свои позиции и огневые точки. Сейчас эти позиции разбиты и завалены трупами оккупантов. Но пока там хозяйничали укропы (ВСУ), они загадили стены своими лозунгами и граффити. Например, мы нашли такое: на зеркале нарисована украинская вилка, нацистская свастика и подпись... И под этим всем обычная свастика. Это я смягчил, там матом было. На другой стене тоже мат, какая-то руна и подпись на английском "Till to Valhalla", что значит "вплоть до Валхаллы". Надо сказать, что сейчас трупами укрохудожников, все это нарисовавших, эти самые позиции и завалены. То есть они уже в Валахалле. Или, скорее, в аду", - рассказал российский офицер.
Он также отметил, что ВСУ намеренно создавали огневые точки и позиции в домах мирных жителей в оккупированной части Курской области, массово занимались там мародерством и вандализмом. В распоряжение РИА Новости имеются видеоматериалы, запечатлевшее нацистские и языческие граффити, оставленные ВСУ в домах мирных жителей.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Успешный ход российского наступления в оккупированных украинской армией районах Курской области признают ведущие западные издания. О нём также сообщают в своих телеграм-каналах Минобороны России и российские военкоры, а также командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Подробности в публикации На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов