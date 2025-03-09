Российский офицер рассказал про нацистские символы и лозунги "укрохудожников" в домах Курской области - 09.03.2025 Украина.ру
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Российский офицер рассказал про нацистские символы и лозунги "укрохудожников" в домах Курской области
Российский офицер рассказал про нацистские символы и лозунги "укрохудожников" в домах Курской области - 09.03.2025 Украина.ру
Российский офицер рассказал про нацистские символы и лозунги "укрохудожников" в домах Курской области
Следы присутствия неонацистов обнаружены в домах Курской области, освобождённых от вторгшихся с украинской территории вооружённых формирований. Об этом РИА Новости рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным "Витязь".
2025-03-09T14:52
2025-03-09T14:52
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
кто
минобороны рф
украинский неонацизм
неонацисты
украинские неонацисты
иностранные наемники
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Минобороны России сообщило 8 марта об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. По словам российского офицера из войсковой группировки "Север", украинские боевики и иностранные наемники оборудовали свои огневые позиции домах мирных жителей области. Там же были обнаружены языческие руны, свастика, нацистские и языческие лозунги на украинском и английском языках.Он также отметил, что ВСУ намеренно создавали огневые точки и позиции в домах мирных жителей в оккупированной части Курской области, массово занимались там мародерством и вандализмом. В распоряжение РИА Новости имеются видеоматериалы, запечатлевшее нацистские и языческие граффити, оставленные ВСУ в домах мирных жителей.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Успешный ход российского наступления в оккупированных украинской армией районах Курской области признают ведущие западные издания. О нём также сообщают в своих телеграм-каналах Минобороны России и российские военкоры, а также командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Подробности в публикации На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов Тем временем Армия России освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
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452
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Новости
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, кто, минобороны рф, украинский неонацизм, неонацисты, украинские неонацисты, иностранные наемники, всу
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, КТО, Минобороны РФ, украинский неонацизм, неонацисты, украинские неонацисты, иностранные наемники, ВСУ

Российский офицер рассказал про нацистские символы и лозунги "укрохудожников" в домах Курской области

14:52 09.03.2025
 
азов* язычество
азов* язычество
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Следы присутствия неонацистов обнаружены в домах Курской области, освобождённых от вторгшихся с украинской территории вооружённых формирований. Об этом РИА Новости рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным "Витязь".
Минобороны России сообщило 8 марта об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. По словам российского офицера из войсковой группировки "Север", украинские боевики и иностранные наемники оборудовали свои огневые позиции домах мирных жителей области. Там же были обнаружены языческие руны, свастика, нацистские и языческие лозунги на украинском и английском языках.
"Во многих домах в Николаевке и Старой Сорочине Курской области ВСУ оборудовали свои позиции и огневые точки. Сейчас эти позиции разбиты и завалены трупами оккупантов. Но пока там хозяйничали укропы (ВСУ), они загадили стены своими лозунгами и граффити. Например, мы нашли такое: на зеркале нарисована украинская вилка, нацистская свастика и подпись... И под этим всем обычная свастика. Это я смягчил, там матом было. На другой стене тоже мат, какая-то руна и подпись на английском "Till to Valhalla", что значит "вплоть до Валхаллы". Надо сказать, что сейчас трупами укрохудожников, все это нарисовавших, эти самые позиции и завалены. То есть они уже в Валахалле. Или, скорее, в аду", - рассказал российский офицер.
Он также отметил, что ВСУ намеренно создавали огневые точки и позиции в домах мирных жителей в оккупированной части Курской области, массово занимались там мародерством и вандализмом. В распоряжение РИА Новости имеются видеоматериалы, запечатлевшее нацистские и языческие граффити, оставленные ВСУ в домах мирных жителей.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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13:54
Армия России контролирует промзону на окраине Суджи - SHOTПодразделения российской армии взяли под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Успешный ход российского наступления в оккупированных украинской армией районах Курской области признают ведущие западные издания. О нём также сообщают в своих телеграм-каналах Минобороны России и российские военкоры, а также командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Подробности в публикации На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов
Тем временем Армия России освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
 
НовостиКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныКТОМинобороны РФукраинский неонацизмнеонацистыукраинские неонацистыиностранные наемникиВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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