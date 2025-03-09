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ВСУ атаковали дронами больницу и вышку связи в Запорожской области

ВСУ атаковали дронами больницу и вышку связи в Запорожской области - 09.03.2025 Украина.ру

ВСУ атаковали дронами больницу и вышку связи в Запорожской области

Удары дронами-камикадзе по больнице и недействующей вышке связи нанесли ВСУ в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом 9 марта сообщил сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

2025-03-09T16:22

2025-03-09T16:22

2025-03-09T17:37

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"Нацисты ЗеРейха ударили по больнице и вышке связи", - сообщил Рогов в своём телеграм-канале.По его информации, больница подверглась атаке четырьмя беспилотниками. Они повредили фасад хирургического отделения, аптеку, приёмный покой и автомобиль. "Ещё один дрон атаковал территорию РЭС, повредив неработающую вышку сотовой связи", - отметил Рогов.Он сообщил также о том, что в центре города обнаружен неразорвавшийся боеприпас, для обезвреживания которого были вызваны взрывотехники.Также 9 марта Российский офицер рассказал про нацистские символы и лозунги "укрохудожников" в домах Курской области

https://ukraina.ru/20250309/1061652954.html

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новости, запорожская область, курская область, владимир рогов, всу, сво, новые регионы, военные преступления, дроны, беспилотники