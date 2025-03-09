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ВСУ атаковали дронами больницу и вышку связи в Запорожской области
ВСУ атаковали дронами больницу и вышку связи в Запорожской области - 09.03.2025 Украина.ру
ВСУ атаковали дронами больницу и вышку связи в Запорожской области
Удары дронами-камикадзе по больнице и недействующей вышке связи нанесли ВСУ в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом 9 марта сообщил сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
2025-03-09T16:22
2025-03-09T16:22
2025-03-09T17:37
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"Нацисты ЗеРейха ударили по больнице и вышке связи", - сообщил Рогов в своём телеграм-канале.По его информации, больница подверглась атаке четырьмя беспилотниками. Они повредили фасад хирургического отделения, аптеку, приёмный покой и автомобиль. "Ещё один дрон атаковал территорию РЭС, повредив неработающую вышку сотовой связи", - отметил Рогов.Он сообщил также о том, что в центре города обнаружен неразорвавшийся боеприпас, для обезвреживания которого были вызваны взрывотехники.Также 9 марта Российский офицер рассказал про нацистские символы и лозунги "укрохудожников" в домах Курской области
https://ukraina.ru/20250309/1061652954.html
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новости, запорожская область, курская область, владимир рогов, всу, сво, новые регионы, военные преступления, дроны, беспилотники
Новости, Запорожская область, Курская область, Владимир Рогов, ВСУ, СВО, Новые регионы, Военные преступления, дроны, беспилотники
ВСУ атаковали дронами больницу и вышку связи в Запорожской области
16:22 09.03.2025 (обновлено: 17:37 09.03.2025)
Удары дронами-камикадзе по больнице и недействующей вышке связи нанесли ВСУ в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом 9 марта сообщил сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.