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Пробуждение Тимошенко, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 марта

Пробуждение Тимошенко, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 марта - 09.03.2025 Украина.ру

Пробуждение Тимошенко, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 марта

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко включилась в политическую борьбу. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам

2025-03-09T13:18

2025-03-09T13:18

2025-03-09T13:19

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Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко отреагировала на заявление главы немецкой разведки Бруно Каль. Последний заявил, что если боевые действия на Украине завершатся до 2030 года Россия якобы может применить свои ресурсы для агрессии против Европы."Это сенсационное заявление сделал <...> глава немецкой разведки Бруно Каль, чем впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой самого существования Украины и ценой жизни сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за "истощение" России ради безопасности Европы", — написала Тимошенко в соцсетях.По её словам, заявление Каля многое объясняет."Не думала, что об этом отважатся заявить настолько официально и открыто. Это многое объясняет...", — указала один из лидеров украинской парламентской оппозиции.Тимошенко отметила, что парламент Украины должен отреагировать на происходящее."Считаю, что Верховная Рада обязана немедленно отреагировать. Мы инициируем такой шаг. Войну нужно заканчивать немедленно на максимально справедливых условиях!" — подчеркнула Тимошенко.При этом последнее предложение она написала заглавными буквами.Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв отметил, что заявление Тимошенко свидетельствует о включении её в политическую борьбу."Юлия Тимошенко включилась в борьбу. Приз, за который она будет бороться, очень большой — голоса тех, кто за мир. На самом деле, это большинство населения. Именно поэтому Зеленский делал всё, от него зависящее, чтобы партии мира на Украине не было. Потому что с лозунгами за мир выигрываются любые выборы. Он сам выиграл выборы на лозунгах за мир", — отметил Царёв.Он также заявил, что пятый президент Украины Пётр Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) также в 2014 году выиграл выборы на лозунгах за мир. Сегодня Зеленский, указал Царёв, и сделал так, "чтобы в политическом пространстве Украины физически не было никого, кто бы мог говорить о мире", отправляя потенциальных конкурентов за решётку."При этом Юлии всё равно, к чему призывать — к миру, к войне, хоть к полётам на Марс, лишь бы это принесло политические дивиденды. В этом смысле она очень удобная и, самое главное, для всех понятная — хоть на Западе, хоть в России. Люди с убеждениями многих пугают. Убеждения — это не про Юлию", — указал Царёв.По его словам, именно поэтому на Тимошенко и не обижаются, когда она кого-то критикует. Ведь Тимошенко "говорит то, что выгодно"."Да, Юлия — это партия мира. А кто мог занять это поле, кроме неё? Порошенко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) и Зеленский — партия войны. "Голос" — соросята, партия американских демократов, за мир с Россией не будет никогда. ОПЗЖ себя дискредитировала. Партию, выступающую за права русских и русскоязычных, ещё предстоит создать. Из больших партий, кроме Юлии, выступать за мир некому", — пояснил Царёв происходящее на украинской политической арене.Особо внимание он обратил на момент, когда Тимошенко выступила со своим заявлением. По мнению Царёва, это не случайно. Тимошенко решила, что "сейчас уже можно"."Помните, я говорил, что Юля — опытнейший игрок. Она обязательно ударит в спину Зеленского, но тогда, когда он уже не сможет ответить. Этот момент будет тщательно подобран. И вот она нанесла этот удар. 24 октября 1917 года Ленин сказал: "Вчера было рано, завтра будет поздно, надо действовать сегодня". Другими словами, заявление Тимошенко — это мятеж, восстание. Представляю, какая паника в Офисе президента", — подытожил Царёв.Ранее западные и украинские СМИ сообщили о том, что Белый дом начал вести переговоры с украинскими политиками с тем, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского. Среди тех, с кем вели переговоры представители американской администрации, упоминалась и фамилия Тимошенко.Обстрелы и налётыУтром 9 марта Минобороны России рассказало об отражённых ночью атаках украинских беспилотников."В период с 20:00 по московскому времени 8 марта до 07:00 по московскому времени 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов: 52 БпЛА – над территорией Белгородской области, 13 БпЛА – над территорией Липецкой области, девять БпЛА – над территорией Ростовской области, восемь БпЛА – над территорией Воронежской области, три БПЛА над территорией Астраханской области и по одному БпЛА – над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства", — указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 8 ударов по территории этого региона России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 24 различных снарядов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксированы не были.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.Также в ДНР дважды объявлялась ракетная/авиационная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 16 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 4; Каховка — 2; Малая Лепетиха — 3; Алёшки — 2; Новая Каховка — 5", — указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 11 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Днепряны.Как ранее сообщала Скадовская епархия РПЦ, ВСУ вечером 8 марта ударили по Большой Кардашинке."Один из снарядов взорвался в непосредственной близости от Покровского храма в то время, когда в нем совершалось Всенощное бдение накануне Недели Торжества Православия. В результате обстрела в храме повреждены окна и фасады. Повреждения получил автомобиль священника. Только по милости Божией находившиеся в храме настоятель протоиерей Георгий Шешлаков и прихожане не пострадали", — отмечалось в сообщении.Также, как сообщили в администрации Великолепетихского округа, в минувшие сутки ВСУ нанесли 14 ударов по округу."Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — сообщили в администрации округа.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Утром 9 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Малиновка, Разумное, сёлам Красное, Красный Хутор, Солнцевка, Щетиновка, а также хутору Валковский выпущено 10 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 11 беспилотников, из которых 4 сбиты системой ПВО. Повреждены 2 частных дома и автомобиль", — писал губернатор.В Борисовском районе по сёлам Грузское, Никитское и Цаповка выпущен один боеприпас и совершены атаки 2 беспилотников, один из которых был сбит. Обошлось без последствий.В Валуйском муниципальном округе посёлки Дружба и Уразово, сёла Аркатово, Борки, Вериговка, Двулучное, Долгое, Кукуевка, Логачёвка и Храпово подверглись атакам 23 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены. Ночью в селе Долгое после сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены частный дом, 3 надворные постройки, а также огнём уничтожен грузовой автомобиль.В Волоконовском районе по сёлам Борисовка и Тишанка выпущено 6 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершена атака одного беспилотника, который был сбит. В селе Тишанка повреждены частный дом, надворная постройка и коммерческий объект."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая и Пороз совершены атаки 6 беспилотников. В городе Грайворон сегодня ночью вследствие сброса взрывного устройства с дрона повреждены 4 транспортных средства и 3 частных домовладения", — сообщалось в сводке.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолётного типа. Без пострадавших и разрушений.Над Красненским районом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет."В Краснояружском районе по сёлам Демидовка, Илек-Пеньковка, Поповка и Теребрено произведено 2 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 16 снарядов, и нанесены удары 10 беспилотниками, 2 из которых сбиты. Повреждены 4 частных дома, одно транспортное средство и линия электропередачи. Аварийными бригадами электроэнергия в селе Илек-Пеньковка восстановлена", — рассказал губернатор.В Ракитянском районе село Бобрава бзыло атаковано одним беспилотником. Обошлось без последствий.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 20 беспилотников самолётного типа. Последствий нет.Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 15 беспилотников самолётного типа. Повреждены социальный объект, 8 частных домов и надворная постройка."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Вознесеновка, Графовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Стариково и хутору Мухин выпущено 13 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 38 беспилотников, которые были сбиты и подавлены. За прошедший день в округе повреждены частный дом и неэксплуатируемое здание. Сегодня утром в результате обстрела в городе Шебекино повреждены многоквартирный дом и линия электропередачи", — сообщил Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, олег царев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада