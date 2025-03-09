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Франция закупит оружие для ВСУ на украденные у России деньги

Франция закупит оружие для ВСУ на украденные у России деньги - 09.03.2025 Украина.ру

Франция закупит оружие для ВСУ на украденные у России деньги

Франция выделит Украине новый транш в размере 195 миллионов евро для закупки оружия и боеприпасов, а средства возьмёт из дохода, полученного от "замороженных" российских активов. Об этом в интервью изданию Tribune Dimanche заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

2025-03-09T19:40

2025-03-09T19:40

2025-03-09T19:40

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"Франция выделит, благодаря процентам от замороженных российских активов, новый транш в €195 млн для военной помощи Украине", - сообщил французский чиновник.Лекорню пояснил, что на указанную сумму для Украины будут закуплены снаряды 155-мм калибра (стандарт НАТО), а также французские планирующие авиабомбы AASM Hammer, которыми вооружены поставленные Украине истребители Mirage 2000.Кроме того, с начала следующего года французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation будет поставлять Украине каждый месяц четыре-пять истребителей Rafale.Также, по словам Леконю, Франция отправит на Украину бронетехнику для ВСУ. Министр уточнил, что речь о старых французских "колёсных танках" AMX-10RC и бронетранспортёрах VAB (выпускались в 1970-е годы).Заявление главы Минобороны Франции возмутило российских парламентариев. Подробности в публикации "Нынешние французские власти финансируют неонацистов" - спикер парламента РоссииНакануне министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что официальный Париж может изъять не только проценты с российских активов, но и сами активы. Подробности в публикации Правительство Франции подтвердило, что оно может украсть собственность России До этого глава МИД России Сергей Лавров рассказал о расхищении правительствами Запада российской собственности ("замороженных активов"). Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии

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новости, франция, украина, россия, сергей лавров, мид, нато, rafale, всу, военная помощь, военная техника, ввс украины, mirage, замороженные активы, антироссийские санкции