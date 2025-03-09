Франция закупит оружие для ВСУ на украденные у России деньги
© скриншотМинистр обороны Франции Себастьян Лекорню
© скриншот
Франция выделит Украине новый транш в размере 195 миллионов евро для закупки оружия и боеприпасов, а средства возьмёт из дохода, полученного от "замороженных" российских активов. Об этом в интервью изданию Tribune Dimanche заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню.
"Франция выделит, благодаря процентам от замороженных российских активов, новый транш в €195 млн для военной помощи Украине", - сообщил французский чиновник.
Лекорню пояснил, что на указанную сумму для Украины будут закуплены снаряды 155-мм калибра (стандарт НАТО), а также французские планирующие авиабомбы AASM Hammer, которыми вооружены поставленные Украине истребители Mirage 2000.
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Кроме того, с начала следующего года французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation будет поставлять Украине каждый месяц четыре-пять истребителей Rafale.
Также, по словам Леконю, Франция отправит на Украину бронетехнику для ВСУ. Министр уточнил, что речь о старых французских "колёсных танках" AMX-10RC и бронетранспортёрах VAB (выпускались в 1970-е годы).
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