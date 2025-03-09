Франция закупит оружие для ВСУ на украденные у России деньги - 09.03.2025 Украина.ру
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Франция закупит оружие для ВСУ на украденные у России деньги
Франция закупит оружие для ВСУ на украденные у России деньги - 09.03.2025 Украина.ру
Франция закупит оружие для ВСУ на украденные у России деньги
Франция выделит Украине новый транш в размере 195 миллионов евро для закупки оружия и боеприпасов, а средства возьмёт из дохода, полученного от "замороженных" российских активов. Об этом в интервью изданию Tribune Dimanche заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню.
2025-03-09T19:40
2025-03-09T19:40
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rafale
всу
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"Франция выделит, благодаря процентам от замороженных российских активов, новый транш в €195 млн для военной помощи Украине", - сообщил французский чиновник.Лекорню пояснил, что на указанную сумму для Украины будут закуплены снаряды 155-мм калибра (стандарт НАТО), а также французские планирующие авиабомбы AASM Hammer, которыми вооружены поставленные Украине истребители Mirage 2000.Кроме того, с начала следующего года французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation будет поставлять Украине каждый месяц четыре-пять истребителей Rafale.Также, по словам Леконю, Франция отправит на Украину бронетехнику для ВСУ. Министр уточнил, что речь о старых французских "колёсных танках" AMX-10RC и бронетранспортёрах VAB (выпускались в 1970-е годы).Заявление главы Минобороны Франции возмутило российских парламентариев. Подробности в публикации "Нынешние французские власти финансируют неонацистов" - спикер парламента РоссииНакануне министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что официальный Париж может изъять не только проценты с российских активов, но и сами активы. Подробности в публикации Правительство Франции подтвердило, что оно может украсть собственность России До этого глава МИД России Сергей Лавров рассказал о расхищении правительствами Запада российской собственности ("замороженных активов"). Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии
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новости, франция, украина, россия, сергей лавров, мид, нато, rafale, всу, военная помощь, военная техника, ввс украины, mirage, замороженные активы, антироссийские санкции
Новости, Франция, Украина, Россия, Сергей Лавров, МИД, НАТО, Rafale, ВСУ, военная помощь, военная техника, ВВС Украины, Mirage, замороженные активы, антироссийские санкции

Франция закупит оружие для ВСУ на украденные у России деньги

19:40 09.03.2025
 
© скриншотМинистр обороны Франции Себастьян Лекорню
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню
© скриншот
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Франция выделит Украине новый транш в размере 195 миллионов евро для закупки оружия и боеприпасов, а средства возьмёт из дохода, полученного от "замороженных" российских активов. Об этом в интервью изданию Tribune Dimanche заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню.
"Франция выделит, благодаря процентам от замороженных российских активов, новый транш в €195 млн для военной помощи Украине", - сообщил французский чиновник.
Лекорню пояснил, что на указанную сумму для Украины будут закуплены снаряды 155-мм калибра (стандарт НАТО), а также французские планирующие авиабомбы AASM Hammer, которыми вооружены поставленные Украине истребители Mirage 2000.
1 марта, 15:31
Киев предложил Парижу "попилить" замороженные активы РФ на оружие для ВСУПосле того, как Владимир Зеленский потерпел фиаско в Белом доме, минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, оплатив их процентами от замороженных российских активов. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба украинского военного ведомства
Кроме того, с начала следующего года французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation будет поставлять Украине каждый месяц четыре-пять истребителей Rafale.
Также, по словам Леконю, Франция отправит на Украину бронетехнику для ВСУ. Министр уточнил, что речь о старых французских "колёсных танках" AMX-10RC и бронетранспортёрах VAB (выпускались в 1970-е годы).
Заявление главы Минобороны Франции возмутило российских парламентариев. Подробности в публикации "Нынешние французские власти финансируют неонацистов" - спикер парламента России
Накануне министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что официальный Париж может изъять не только проценты с российских активов, но и сами активы. Подробности в публикации Правительство Франции подтвердило, что оно может украсть собственность России
До этого глава МИД России Сергей Лавров рассказал о расхищении правительствами Запада российской собственности ("замороженных активов"). Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии
 
НовостиФранцияУкраинаРоссияСергей ЛавровМИДНАТОRafaleВСУвоенная помощьвоенная техникаВВС УкраиныMirageзамороженные активыантироссийские санкции
 
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Заголовок открываемого материала
19:40Франция закупит оружие для ВСУ на украденные у России деньги
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