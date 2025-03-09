Тарас Шевченко на фронтах Холодной войны - 09.03.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250309/1046996520.html
Тарас Шевченко на фронтах Холодной войны
Тарас Шевченко на фронтах Холодной войны - 09.03.2025 Украина.ру
Тарас Шевченко на фронтах Холодной войны
Есть в Москве район, который потрясает воображение – между Киевским вокзалом Украинский бульвар вливается в набережную Шевченко. На бульваре стоит чудовищный по форме памятник Лесе Украинке (по содержанию тоже не фонтан), а перед гостиницей – памятник Тарасу Шевченко со своей историей
2025-03-09T16:37
2025-03-09T16:37
история
история
история ссср
украина
ссср
памятник
тарас шевченко
москва
хрущев
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Памятник это был сооружён по инициативе Никиты Хрущёва 10 июня 1964 года. И стал он элементом своеобразного социалистическо-капиталистического соревнованияВ США идея установить памятник Шевченко родилась в конце 50-х годов.В Америке после Второй мировой осела немаленькая украинская община, подросли и заняли определенное положение дети ещё дореволюционной волны эмигрантов. Один из них, Лев Добрянски, весьма заметный лоббист и убеждённый антикоммунист, начал продвигать идею установки памятника Шевченко.В США, разумеется, никто Шевченко не знал, не читал и даже фамилии не слышал.Но хитрый Добрянски знал, как правильно подать идею. Он пояснил, что Шевченко — это выдающийся борец с русским империализмом, которого сейчас попытаются приватизировать большевики, чтобы лишить антикоммунистически настроенных украинцев символа сопротивления московской империи.Ему удалось заинтересовать двух сенаторов: Джавица (известного своим либерализмом республиканца) и умеренного республиканца Бентли. Они добились одобрения идеи в парламенте, а в 1960 году указ об установке памятника подписал президент Эйзенхауэр.Планировалось, что памятник будет воздвигнут в 1961 году, к столетию со дня смерти "поэта, вдохновлённого американской традицией борьбы против империалистической оккупации и колониального угнетения", как говорилось в документе.Добрянски быстро организовал комитет, начавший собирать средства на мемориал. Причем в почетные президенты комитета он затянул аж экс-президента Трумана.На роль скульптора был выбран бывший советский художник и скульптор Леонид Молодожанин, взявший псевдоним Лео Мол. В годы Великой Отечественной войны он не совсем понятными путями оказался в Европе (судя по всему, он просто ушел с отступающими немцами), а оттуда перебрался в Америку.Деньги на памятник были собраны, скульптор назначен, но возникло внезапное препятствие.Не все в США разделяли идею установки памятника Шевченко. Некоторые влиятельные СМИ стали задаваться вопросами: зачем мы ставим памятнику кумиру КПСС? С каких пор мы увековечиваем память антисемитов? Стоит ли никому не известный в Америке поэт того, чтобы портить и без того плохие отношения с СССР в ядерную эпоху?Споры затянулись на несколько лет, и строительство памятника началось только в конце 1963 года.В 1964 году праздновалось 150-летие со дня рождения Шевченко, в СССР этому уделялось немалое внимание. Хрущёв, будучи выходцем из Украины, конечно, не мог пройти мимо такого события. По его инициативе была учреждена премия имени Шевченко, которой в 1964 году наградили самого Хрущёва, писателя Тихонова за популяризацию творчества Шевченко и художника Касияна за иллюстрации к "Кобзарю".СССР весьма негативно отнесся к установке памятника в США.Поначалу предпринимались попытки добиться отказа от мемориала по дипломатической линии. Одновременно начались работы по созданию своего, правильного памятника в Москве в пику американцам с их неправильным Шевченко. Американцы позиционировали его как националиста и борца с русским империализмом, а в СССР он считался революционным демократом и борцом с царизмом за дружбу народов.Любопытно, что если американцы доверили мемориал эмигранту из советской Украины, то в СССР одним из авторов проекта стал украинский эмигрант из Америки. Правда, Латинской. Одним из авторов проекта советского памятника стал малоизвестный скульптор Грицюк, выросший в Аргентине и приехавший в СССР уже после войны.150-летие Шевченко праздновалось 10 марта. Но ни та, ни другая сторона по какой-то причине не успела с торжествами, и их пришлось перенести на июнь.СССР все же опередил американцев в этом социалистическо-капиталистическом соревновании на несколько дней. 10 июня возле гостиницы "Украина" был открыт советский памятник Шевченко.27 июня мемориал открылся в США, причем с размахом. На открытие съехалось около 30-35 тысяч американцев с украинскими корнями, одетых в вышиванки. Приехали глава УНР в изгнании Витвицкий, грекокатолический епископ Синишин и архиепископ самозваной УАПЦ и будущий патриарх УПЦ КП Скрипник (племянник Петлюры).От американцев было несколько сенаторов и бывший президент Эйзенхауэр, произнёсший идеологически выверенную речь про великого поэта, который будет маяком свободы для миллионов угнетенных восточноевропейцев. Завершились празднества хоровым исполнением "Ще не вмерла Украина".На постаменте памятника выбили длинную надпись, согласно которой Шевченко был ни много ни мало "борцом за свободу человечества в российской империалистической тирании".Позднее у постамента установили урну с землей, взятой с могилы Шевченко в СССР.Причём с этой землей вышла отдельная комедийная история, потому что вывезена она была с разрешения СССР, но потом в шевченковском комитете передумали и решили её выбросить, потому что заподозрили какие-то хитрые происки КГБ. В конце концов землю всё же решили вернуть, но постановили считать, что вывезли её тайно.Советский памятник Шевченко не обрёл какого-то культового статуса. А вот у американского долгое время собирались местные активисты украинского движения протестовать против советской политики. Потом это место стало точкой сбора местных ЛГБТ-активистов.Наконец, уже после евромайдана к памятнику зачастили официальные украинские лица, до этого не вспоминавшие о его существовании (из всех украинских официальных лиц за все постсоветское время лишь Ющенко посетил его один раз после победы над Януковичем).
https://ukraina.ru/20210618/1031673822.html
https://ukraina.ru/20210618/1031673822.html
https://ukraina.ru/20241102/1058580231.html
https://ukraina.ru/20210309/1030772388.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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Украина.ру
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4.7
96
editors@ukraina.ru
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, украина, ссср, памятник, тарас шевченко, москва, хрущев
История, История, история СССР, Украина, СССР, памятник, Тарас Шевченко, Москва, Хрущев

Тарас Шевченко на фронтах Холодной войны

16:37 09.03.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Евгений Антонюк
публицист
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Есть в Москве район, который потрясает воображение – между Киевским вокзалом Украинский бульвар вливается в набережную Шевченко. На бульваре стоит чудовищный по форме памятник Лесе Украинке (по содержанию тоже не фонтан), а перед гостиницей – памятник Тарасу Шевченко со своей историей
Памятник это был сооружён по инициативе Никиты Хрущёва 10 июня 1964 года. И стал он элементом своеобразного социалистическо-капиталистического соревнования
В США идея установить памятник Шевченко родилась в конце 50-х годов.
В Америке после Второй мировой осела немаленькая украинская община, подросли и заняли определенное положение дети ещё дореволюционной волны эмигрантов. Один из них, Лев Добрянски, весьма заметный лоббист и убеждённый антикоммунист, начал продвигать идею установки памятника Шевченко.
В США, разумеется, никто Шевченко не знал, не читал и даже фамилии не слышал.
Но хитрый Добрянски знал, как правильно подать идею. Он пояснил, что Шевченко — это выдающийся борец с русским империализмом, которого сейчас попытаются приватизировать большевики, чтобы лишить антикоммунистически настроенных украинцев символа сопротивления московской империи.
памятник Шевченко в Каневе
18 июня 2021, 12:21
От Бразилии до Австралии. Самые-самые памятники Тарасу Шевченко в мире18 июня 1939 года на могиле Тараса Шевченко в Каневе установили величественный бронзовый памятник и соорудили литературно-мемориальный музей. Так 82 года назад шевченковский мемориал приобрёл нынешний вид
Ему удалось заинтересовать двух сенаторов: Джавица (известного своим либерализмом республиканца) и умеренного республиканца Бентли. Они добились одобрения идеи в парламенте, а в 1960 году указ об установке памятника подписал президент Эйзенхауэр.
Планировалось, что памятник будет воздвигнут в 1961 году, к столетию со дня смерти "поэта, вдохновлённого американской традицией борьбы против империалистической оккупации и колониального угнетения", как говорилось в документе.
Добрянски быстро организовал комитет, начавший собирать средства на мемориал. Причем в почетные президенты комитета он затянул аж экс-президента Трумана.
На роль скульптора был выбран бывший советский художник и скульптор Леонид Молодожанин, взявший псевдоним Лео Мол. В годы Великой Отечественной войны он не совсем понятными путями оказался в Европе (судя по всему, он просто ушел с отступающими немцами), а оттуда перебрался в Америку.
Деньги на памятник были собраны, скульптор назначен, но возникло внезапное препятствие.
памятник Шевченко в Каневе
18 июня 2021, 12:21
От Бразилии до Австралии. Самые-самые памятники Тарасу Шевченко в мире18 июня 1939 года на могиле Тараса Шевченко в Каневе установили величественный бронзовый памятник и соорудили литературно-мемориальный музей. Так 82 года назад шевченковский мемориал приобрёл нынешний вид
Не все в США разделяли идею установки памятника Шевченко. Некоторые влиятельные СМИ стали задаваться вопросами: зачем мы ставим памятнику кумиру КПСС? С каких пор мы увековечиваем память антисемитов? Стоит ли никому не известный в Америке поэт того, чтобы портить и без того плохие отношения с СССР в ядерную эпоху?
Споры затянулись на несколько лет, и строительство памятника началось только в конце 1963 года.
В 1964 году праздновалось 150-летие со дня рождения Шевченко, в СССР этому уделялось немалое внимание. Хрущёв, будучи выходцем из Украины, конечно, не мог пройти мимо такого события. По его инициативе была учреждена премия имени Шевченко, которой в 1964 году наградили самого Хрущёва, писателя Тихонова за популяризацию творчества Шевченко и художника Касияна за иллюстрации к "Кобзарю".
СССР весьма негативно отнесся к установке памятника в США.
Поначалу предпринимались попытки добиться отказа от мемориала по дипломатической линии. Одновременно начались работы по созданию своего, правильного памятника в Москве в пику американцам с их неправильным Шевченко. Американцы позиционировали его как националиста и борца с русским империализмом, а в СССР он считался революционным демократом и борцом с царизмом за дружбу народов.
Любопытно, что если американцы доверили мемориал эмигранту из советской Украины, то в СССР одним из авторов проекта стал украинский эмигрант из Америки. Правда, Латинской. Одним из авторов проекта советского памятника стал малоизвестный скульптор Грицюк, выросший в Аргентине и приехавший в СССР уже после войны.
Митинг За европейскую Украину в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
2 ноября 2024, 16:00История
"Великий льох": Шевченко как исторический мифотворецТворчество Тараса Шевченко составляло определённую сложность для идеологов КПСС. С одной стороны, он был провозглашён "революционным демократом" (что бы это ни значило) и, таким образом, предшественником большевиков. С другой стороны, его откровенный национализм не умещался даже во вполне толерантные границы "ленинской национальной политики"
150-летие Шевченко праздновалось 10 марта. Но ни та, ни другая сторона по какой-то причине не успела с торжествами, и их пришлось перенести на июнь.
СССР все же опередил американцев в этом социалистическо-капиталистическом соревновании на несколько дней. 10 июня возле гостиницы "Украина" был открыт советский памятник Шевченко.
27 июня мемориал открылся в США, причем с размахом. На открытие съехалось около 30-35 тысяч американцев с украинскими корнями, одетых в вышиванки. Приехали глава УНР в изгнании Витвицкий, грекокатолический епископ Синишин и архиепископ самозваной УАПЦ и будущий патриарх УПЦ КП Скрипник (племянник Петлюры).
От американцев было несколько сенаторов и бывший президент Эйзенхауэр, произнёсший идеологически выверенную речь про великого поэта, который будет маяком свободы для миллионов угнетенных восточноевропейцев. Завершились празднества хоровым исполнением "Ще не вмерла Украина".
На постаменте памятника выбили длинную надпись, согласно которой Шевченко был ни много ни мало "борцом за свободу человечества в российской империалистической тирании".
9 марта 2021, 16:04
Удивительная география первых памятников Тарасу Шевченко9 марта 1814 года родился Тарас Шевченко. В это трудно поверить, но первые два полноразмерных памятника Шевченко были сооружены почти одновременно в небольшом райцентре Ромны Сумской области (на то время – Харьковской губернии) и… в Москве. Да-да, в той самой Москве, которая якобы «устраивала повсеместно русификацию и уничтожала всё украинское»
Позднее у постамента установили урну с землей, взятой с могилы Шевченко в СССР.
Причём с этой землей вышла отдельная комедийная история, потому что вывезена она была с разрешения СССР, но потом в шевченковском комитете передумали и решили её выбросить, потому что заподозрили какие-то хитрые происки КГБ. В конце концов землю всё же решили вернуть, но постановили считать, что вывезли её тайно.
Советский памятник Шевченко не обрёл какого-то культового статуса. А вот у американского долгое время собирались местные активисты украинского движения протестовать против советской политики. Потом это место стало точкой сбора местных ЛГБТ-активистов.
Наконец, уже после евромайдана к памятнику зачастили официальные украинские лица, до этого не вспоминавшие о его существовании (из всех украинских официальных лиц за все постсоветское время лишь Ющенко посетил его один раз после победы над Януковичем).
 
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