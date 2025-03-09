Трамп ждёт возвращения Зеленского для подписания сделки по редкоземельным металлам - 09.03.2025 Украина.ру
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Трамп ждёт возвращения Зеленского для подписания сделки по редкоземельным металлам
Трамп ждёт возвращения Зеленского для подписания сделки по редкоземельным металлам - 09.03.2025 Украина.ру
Трамп ждёт возвращения Зеленского для подписания сделки по редкоземельным металлам
Вашингтон по-прежнему заинтересован в подписании с Киевом сделки по поставкам в США украинских редкоземельных металлов. Об этом 9 марта заявил президент США Дональд Трамп.
2025-03-09T17:53
2025-03-09T17:53
новости
сша
украина
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
fox news
всу
военная помощь
редкоземельные металлы
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В феврале Вашингтон и Киев анонсировали подписание соглашения на $500 млрд о поставках в США украинских редкоземельных металлов в рамках двустороннего сотрудничества, предполагавшего продолжение оказания Киеву американской помощи. Владимир Зеленский прибыл на переговоры в Белый дом 28 февраля, чтобы обсудить этот и другие вопросы. Встреча пошла скандально, сделка не состоялась.Как сообщает РИА Новости, президент США по-прежнему ожидает подписания документов по редкоземельным металлам Украины. Об этом он заявил телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, ждет ли он возвращения Зеленского и подписания сделки.В эфире этого же телеканала 28 февраля Зеленский рассказал об итогах переговоров в Овальном кабинете Белого дома. Он отказался приносить извинения за инцидент во время встречи с президентом и вице-президентом США.Вскоре после этого Трамп распорядился заблокировать предоставление военной помощи США для ВСУ. спустя несколько дней он сообщил конгрессменам, что получил от Зеленского письмо с извинениями и выразил надежду на сговорчивость Киева по интересующим Вашингтон вопросам. Среди них значится готовность нынешнего руководства Украины к переговорам о мире с Россией. Эту и другие проблемы делегации Украины и США намерены обсудить в Саудовской Аравии на встрече, запланированной на начало следующей недели.Актуальное интервью на эту тему: Юрий Баранчик: Если Трамп решится сорвать переговоры, Россия сможет резко лишить Украину света и газа
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новости, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, fox news, всу, военная помощь, редкоземельные металлы, сво, международные отношения
Новости, США, Украина, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Fox News, ВСУ, военная помощь, редкоземельные металлы, СВО, международные отношения

Трамп ждёт возвращения Зеленского для подписания сделки по редкоземельным металлам

17:53 09.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Вашингтон по-прежнему заинтересован в подписании с Киевом сделки по поставкам в США украинских редкоземельных металлов. Об этом 9 марта заявил президент США Дональд Трамп.
В феврале Вашингтон и Киев анонсировали подписание соглашения на $500 млрд о поставках в США украинских редкоземельных металлов в рамках двустороннего сотрудничества, предполагавшего продолжение оказания Киеву американской помощи. Владимир Зеленский прибыл на переговоры в Белый дом 28 февраля, чтобы обсудить этот и другие вопросы. Встреча пошла скандально, сделка не состоялась.
Как сообщает РИА Новости, президент США по-прежнему ожидает подписания документов по редкоземельным металлам Украины. Об этом он заявил телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, ждет ли он возвращения Зеленского и подписания сделки.
"Да, я так думаю", - заявил Трамп американскому телеканалу.
В эфире этого же телеканала 28 февраля Зеленский рассказал об итогах переговоров в Овальном кабинете Белого дома. Он отказался приносить извинения за инцидент во время встречи с президентом и вице-президентом США.
6 марта, 20:50
Трамп не подпишет с Зеленским сделку по редкоземам без перемирия Украины с Россией - BloombergПрезидент США Дональд Трамп увязал подписание американо-украинской сделки по поставкам в США украинских редкоземельных металлов с прекращением огня в зоне СВО. Об этом 6 марта сообщило информагенство Bloomberg
Вскоре после этого Трамп распорядился заблокировать предоставление военной помощи США для ВСУ. спустя несколько дней он сообщил конгрессменам, что получил от Зеленского письмо с извинениями и выразил надежду на сговорчивость Киева по интересующим Вашингтон вопросам. Среди них значится готовность нынешнего руководства Украины к переговорам о мире с Россией. Эту и другие проблемы делегации Украины и США намерены обсудить в Саудовской Аравии на встрече, запланированной на начало следующей недели.
Актуальное интервью на эту тему: Юрий Баранчик: Если Трамп решится сорвать переговоры, Россия сможет резко лишить Украину света и газа
 
НовостиСШАУкраинаВашингтонВладимир ЗеленскийДональд ТрампFox NewsВСУвоенная помощьредкоземельные металлыСВОмеждународные отношения
 
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