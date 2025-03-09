Трамп ждёт возвращения Зеленского для подписания сделки по редкоземельным металлам
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
Вашингтон по-прежнему заинтересован в подписании с Киевом сделки по поставкам в США украинских редкоземельных металлов. Об этом 9 марта заявил президент США Дональд Трамп.
В феврале Вашингтон и Киев анонсировали подписание соглашения на $500 млрд о поставках в США украинских редкоземельных металлов в рамках двустороннего сотрудничества, предполагавшего продолжение оказания Киеву американской помощи. Владимир Зеленский прибыл на переговоры в Белый дом 28 февраля, чтобы обсудить этот и другие вопросы. Встреча пошла скандально, сделка не состоялась.
"Да, я так думаю", - заявил Трамп американскому телеканалу.
В эфире этого же телеканала 28 февраля Зеленский рассказал об итогах переговоров в Овальном кабинете Белого дома. Он отказался приносить извинения за инцидент во время встречи с президентом и вице-президентом США.
6 марта, 20:50Трамп не подпишет с Зеленским сделку по редкоземам без перемирия Украины с Россией - BloombergПрезидент США Дональд Трамп увязал подписание американо-украинской сделки по поставкам в США украинских редкоземельных металлов с прекращением огня в зоне СВО. Об этом 6 марта сообщило информагенство Bloomberg
Вскоре после этого Трамп распорядился заблокировать предоставление военной помощи США для ВСУ. спустя несколько дней он сообщил конгрессменам, что получил от Зеленского письмо с извинениями и выразил надежду на сговорчивость Киева по интересующим Вашингтон вопросам. Среди них значится готовность нынешнего руководства Украины к переговорам о мире с Россией. Эту и другие проблемы делегации Украины и США намерены обсудить в Саудовской Аравии на встрече, запланированной на начало следующей недели.
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