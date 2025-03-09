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Трамп ждёт возвращения Зеленского для подписания сделки по редкоземельным металлам

Трамп ждёт возвращения Зеленского для подписания сделки по редкоземельным металлам - 09.03.2025 Украина.ру

Трамп ждёт возвращения Зеленского для подписания сделки по редкоземельным металлам

Вашингтон по-прежнему заинтересован в подписании с Киевом сделки по поставкам в США украинских редкоземельных металлов. Об этом 9 марта заявил президент США Дональд Трамп.

2025-03-09T17:53

2025-03-09T17:53

2025-03-09T17:53

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редкоземельные металлы

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В феврале Вашингтон и Киев анонсировали подписание соглашения на $500 млрд о поставках в США украинских редкоземельных металлов в рамках двустороннего сотрудничества, предполагавшего продолжение оказания Киеву американской помощи. Владимир Зеленский прибыл на переговоры в Белый дом 28 февраля, чтобы обсудить этот и другие вопросы. Встреча пошла скандально, сделка не состоялась.Как сообщает РИА Новости, президент США по-прежнему ожидает подписания документов по редкоземельным металлам Украины. Об этом он заявил телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, ждет ли он возвращения Зеленского и подписания сделки.В эфире этого же телеканала 28 февраля Зеленский рассказал об итогах переговоров в Овальном кабинете Белого дома. Он отказался приносить извинения за инцидент во время встречи с президентом и вице-президентом США.Вскоре после этого Трамп распорядился заблокировать предоставление военной помощи США для ВСУ. спустя несколько дней он сообщил конгрессменам, что получил от Зеленского письмо с извинениями и выразил надежду на сговорчивость Киева по интересующим Вашингтон вопросам. Среди них значится готовность нынешнего руководства Украины к переговорам о мире с Россией. Эту и другие проблемы делегации Украины и США намерены обсудить в Саудовской Аравии на встрече, запланированной на начало следующей недели.Актуальное интервью на эту тему: Юрий Баранчик: Если Трамп решится сорвать переговоры, Россия сможет резко лишить Украину света и газа

https://ukraina.ru/20250306/1061603670.html

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новости, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, fox news, всу, военная помощь, редкоземельные металлы, сво, международные отношения