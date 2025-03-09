"Даже в Средние века такого не было": Песков высказался о полемике Зеленского с Трампом - 09.03.2025 Украина.ру
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"Даже в Средние века такого не было": Песков высказался о полемике Зеленского с Трампом
"Даже в Средние века такого не было": Песков высказался о полемике Зеленского с Трампом - 09.03.2025 Украина.ру
"Даже в Средние века такого не было": Песков высказался о полемике Зеленского с Трампом
Публичное представление конфликта в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским выглядело невероятно. Своими впечатлениями об этом поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-03-09T14:09
2025-03-09T14:09
новости
сша
киев
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
дональд трамп
джей ди вэнс
переговоры
дипломатия
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Владимир Зеленский публично разругался с президентом и вице-президентом США в Белом доме 28 февраля. Трансляцию их резкого разговора транслировали американские телеканалы.Он охарактеризовал конфликт в Овальном кабинете Белого дома в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "России 1". Видеозапись опубликована в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.После конфликта между Зеленским и руководством США Дональд Трамп принял решение приостановить оказание Киеву военной помощи. Проблема урегулирования украинской проблемы будет обсуждаться на следующей неделе делегациями Украины и США в саудовской Джидде.Подробности в публикации Киев перед переговорами с Вашингтоном заявил намерение продолжать воевать
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новости, сша, киев, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, джей ди вэнс, переговоры, дипломатия, сво, международная политика, международные отношения
Новости, США, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, переговоры, дипломатия, СВО, Международная политика, международные отношения

"Даже в Средние века такого не было": Песков высказался о полемике Зеленского с Трампом

14:09 09.03.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Публичное представление конфликта в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским выглядело невероятно. Своими впечатлениями об этом поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Владимир Зеленский публично разругался с президентом и вице-президентом США в Белом доме 28 февраля. Трансляцию их резкого разговора транслировали американские телеканалы.
"С точки зрения дипломатии такого не было. Случалось, наверное, в античные времена, в древней истории, когда главе государства, который приехал куда-то с визитом, отрубали голову и так далее, или брали его в плен. Но уже, по-моему, даже в Средние века такого не было. Поэтому, конечно, все-таки будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам", - сказал Песков.
Он охарактеризовал конфликт в Овальном кабинете Белого дома в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "России 1". Видеозапись опубликована в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.
После конфликта между Зеленским и руководством США Дональд Трамп принял решение приостановить оказание Киеву военной помощи. Проблема урегулирования украинской проблемы будет обсуждаться на следующей неделе делегациями Украины и США в саудовской Джидде.
Подробности в публикации Киев перед переговорами с Вашингтоном заявил намерение продолжать воевать
 
НовостиСШАКиевРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДональд ТрампДжей Ди ВэнспереговорыдипломатияСВОМеждународная политикамеждународные отношения
 
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