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"Даже в Средние века такого не было": Песков высказался о полемике Зеленского с Трампом

"Даже в Средние века такого не было": Песков высказался о полемике Зеленского с Трампом - 09.03.2025 Украина.ру

"Даже в Средние века такого не было": Песков высказался о полемике Зеленского с Трампом

Публичное представление конфликта в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским выглядело невероятно. Своими впечатлениями об этом поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-03-09T14:09

2025-03-09T14:09

2025-03-09T14:09

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Владимир Зеленский публично разругался с президентом и вице-президентом США в Белом доме 28 февраля. Трансляцию их резкого разговора транслировали американские телеканалы.Он охарактеризовал конфликт в Овальном кабинете Белого дома в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "России 1". Видеозапись опубликована в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.После конфликта между Зеленским и руководством США Дональд Трамп принял решение приостановить оказание Киеву военной помощи. Проблема урегулирования украинской проблемы будет обсуждаться на следующей неделе делегациями Украины и США в саудовской Джидде.Подробности в публикации Киев перед переговорами с Вашингтоном заявил намерение продолжать воевать

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новости, сша, киев, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, джей ди вэнс, переговоры, дипломатия, сво, международная политика, международные отношения