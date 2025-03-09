https://ukraina.ru/20250309/1061654052.html

Минералами Трампа не задобрить, Ахметову и Ко приготовиться. Итоги 9 марта на Украине

Минералами Трампа не задобрить, Ахметову и Ко приготовиться. Итоги 9 марта на Украине - 09.03.2025 Украина.ру

Минералами Трампа не задобрить, Ахметову и Ко приготовиться. Итоги 9 марта на Украине

Западные СМИ со ссылкой на окружение американского президента Дональда Трампа сообщили, что сделка между Украиной и США по ресурсам не заставит американцев возобновить передачу разведданных украинским военным. Глава Департамента эффективности государства Илон Маск призвал разобраться с украинскими олигархами

2025-03-09T18:25

2025-03-09T18:25

2025-03-09T18:26

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Президент США Дональд Трамп сообщил помощникам, что подписанное украино-американское соглашение о ресурсах не будет достаточным для возобновления военной помощи и обмена разведданными, сообщил телеканалу NBC News неназванный чиновник администрации Трампа, а также ещё один американский чиновник.Как сообщили эти чиновники, Трамп хочет не только подписание соглашения, но и изменения отношения Владимира Зеленского к мирным переговорам, включая готовность идти на уступки, такие как отказ от территории в пользу России.Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал шаги к выборам в Украине и, возможно, к отставке с занимаемого им поста.Также чиновник администрации Трампа и другой чиновник сообщили, что США не имеют данных, что пауза в обмене разведданными непосредственно повлияла на российские атаки.Оба чиновника заявили, что поставки Украине оружия, оборудования и обмен разведданными могут возобновиться уже на следующей неделе, особенно после того, как Зеленский заявил, что Украина "готова сесть за стол переговоров как можно скорее".Чиновники отметили, что США все ещё предоставляют Украине данные "оборонительной разведки" — то есть информацию, которая помогает Украине защищаться от атак, но не предоставляют координаты для ударов по российским целям.В тот же день стало известно что США приостановили передачу Украине важных компонентов для радарных систем помех истребителей F-16."Администрация президента США Дональда Трампа прекратила американскую помощь Украине, включая жизненно важную поддержку для радарных глушителей F-16", — сообщило издание Forbes.При этом издание указало, что США не могут "отключить" уже переданные истребители F-16, отмечает Forbes. Однако они приостановили поставки запчастей, боеприпасов и программного обеспечения для систем радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131, что значительно снижает боевые возможности самолётов.Глава американского Департамента эффективности государства Илон Маск заявил, что может прекратить конфликт на Украине отключив систему спутниковой связи Starlink."Моя система Starlink — это хребет украинской армии.Вся их передовая линия рухнет, если я её отключу. Меня тошнит от многих лет бойни в тупике, в которой Украина неизбежно проиграет. Все, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хотят, чтобы мясорубка остановилась. Мир сейчас!!!" — написал Маск в своей соцсети X.В ответ Польша пригрозила Маску."Starlink-и для Украины оплачивает министерство цифровизации Польши, его стоимость составляет около $50 млн в год. Этика угрозы жертве агрессии в отдельности, если SpaceX окажется ненадёжным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.Однако Маск на системе Starlink не остановился. Он также призвал разобраться с украинскими олигархами."Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке", — написал Маск в X.На Украине обратили внимание на это заявление Маска."Публичный намёк Зеленскому перед переговорами в Саудовской Аравии. Илон Маск призвал к санкциям против украинских олигархов. Будут бить по "кошелькам ОП"", — прокомментировал слова американского миллиардера популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По данным канала, США уже прорабатывают санкции в отношении украинских олигархов."Многие думают это пугалка, но по нашим данным санкционный кейс уже давно готовился, как ещё один этап принуждения Зеленского к миру. Первый раз о санкциях и компромате против Зе окружения, мы написали 14 февраля после встречи ЗеЕрмака с Вэнсом и Рубио", — напомнили авторы канала.Также авторы "Легитимного" указали, что некоторые украинские олигархи, в частности, Ринат Ахметов, пытаются заигрывать с американцами."Вот Ахметов пока пытается играть на двух хозяев, но с акцентом на Трампа. Ведь он сразу понял, что пошлины, которые ввел Трамп против украинской "стали" - это некий намёк, который уже тогда спровоцировал слухи о санкциях", — указали авторы канала.Они подчеркнули, что американские санкции работают и они затронут и олигархов, и топовых украинских чиновников."Также многие ошибочно думают, что данный санкционный кейс не сработает. Мы же считаем, что если введут санкции против украинских олигархов, то, это будет всего лишь начало более масштабного удара, и догонять будут сильно тех, кто вздумает идти против Белого дома. Просто поймите, что там есть, за что, вводить санкции. Все олигархи погрязли в коррупции и криминале, так как сделали свой основной капитал в 90-х и нулевых. Уверены, что папочки у ЦРУ на них всех имеются. Кстати, Зеленский сам дал Трампу такой козырь, когда устроил скандал в Белом доме", — подытожил "Легитимный".Тем временем некоторые украинские политики всё громче настаивают на отстранении Зеленского от власти."Проблема Зеленского не в том, что он хочет войны или мира. Проблема Зеленского в том, что он всё делает плохо – и воевать не умеет, и мириться не способен. За что бы он ни брался – он разрушает, разбазаривает, растрачивает. Он не ведёт страну, он её сливает. Именно поэтому его нужно убрать. Не ради "сдачи Путину". А ради того, чтобы Украина вообще имела будущее", — отметил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).По его словам, с Зеленским во власти Украина станет "в 50 раз слабее". Вопрос уже даже не в Зеленском, подчеркнул бывший советник главы ОП. Вопрос в том, выживет ли Украина.О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева ""Европа готовится воевать всерьез". Украинские эксперты о ситуации в стране в ожидании переговоров".

https://ukraina.ru/20250309/1061651752.html

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https://ukraina.ru/20250308/1061644000.html

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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, польша, илон маск, forbes, офис президента, f-16, цру