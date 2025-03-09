Starlink "является основой украинской армии", но "Украина неизбежно проиграет" - Маск
© Mil.gov.ua
© Mil.gov.ua
Украинская линия обороны рухнет без поддержки системы спутниковой связи Starlink, являющейся "основой украинской армии". Об этом 9 марта заявил американский инноватор и предприниматель, глава Департаментом по эффективности правительства (DOGE) Илон Маск.
Илон Маск заявил в воскресенье, что линия фронта Украины рухнет, если он отключит свою спутниковую интернет-группировку Starlink в этой постсоветской республике, воюющей с Россией. При этом он, как сообщает телеканал Fox News, подчеркнул своё разочарование "годами бойни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет".
"Введите санкции против 10 крупнейших украинских олигархов, особенно тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к разгадке", — заявил Илон Маск в общении с сенатором Майком Ли.
В общении с другим пользователем соцсети Илон Маск заявил, что ещё в 2022 году бросил Владимиру Путину вызов на физический поединок, и что системы спутниковой связи Starlink является основой ВСУ.
"Я буквально бросил Путину вызов на физический поединок один на один из-за Украины, а моя система Starlink — это основа украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я её отключу", — сказал Маск.
7 марта, 12:45Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступАмериканская аэрокосмическая компания Maxar Technologies, которая является одним из главных поставщиков снимков из зоны СВО, отключила Украине доступ к своим ресурсам. Об этом сообщило издание "Военная хроника"
При этом он не заявил намерений отключать ВСУ от своей системы спутниковой связи, обратив внимание на главное – прекращение кровопролития в конфликте на украинской территории.
"Меня тошнит от многих лет бойни в тупике, в котором Украина неизбежно проиграет, — продолжил Маск. - Любой, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась. МИР СЕЙЧАС!!".
Также 9 марта в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в хороший исход СВО для Украины. Отвечая на вопрос о возможном поражении ВСУ без поддержки США, Трамп сказал, что Украина может проиграть в любой ситуации.
Ранее немецкий телеканал ZDF предсказывал полный крах ВСУ при отключении от американской системы спутниковой связи Starlink. Подробности в публикации В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".
В таких условиях западноевропейские партнёры Киева предложили свою помощь для продолжения СВО. Подробности в публикации Евросоюз пообещал придумать свой Starlink