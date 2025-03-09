Starlink "является основой украинской армии", но "Украина неизбежно проиграет" - Маск - 09.03.2025 Украина.ру
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Starlink "является основой украинской армии", но "Украина неизбежно проиграет" - Маск
Starlink "является основой украинской армии", но "Украина неизбежно проиграет" - Маск - 09.03.2025 Украина.ру
Starlink "является основой украинской армии", но "Украина неизбежно проиграет" - Маск
Украинская линия обороны рухнет без поддержки системы спутниковой связи Starlink, являющейся "основой украинской армии". Об этом 9 марта заявил американский инноватор и предприниматель, глава Департаментом по эффективности правительства (DOGE) Илон Маск.
2025-03-09T18:31
2025-03-09T18:31
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Илон Маск заявил в воскресенье, что линия фронта Украины рухнет, если он отключит свою спутниковую интернет-группировку Starlink в этой постсоветской республике, воюющей с Россией. При этом он, как сообщает телеканал Fox News, подчеркнул своё разочарование "годами бойни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет".В общении с другим пользователем соцсети Илон Маск заявил, что ещё в 2022 году бросил Владимиру Путину вызов на физический поединок, и что системы спутниковой связи Starlink является основой ВСУ."Я буквально бросил Путину вызов на физический поединок один на один из-за Украины, а моя система Starlink — это основа украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я её отключу", — сказал Маск.При этом он не заявил намерений отключать ВСУ от своей системы спутниковой связи, обратив внимание на главное – прекращение кровопролития в конфликте на украинской территории.Также 9 марта в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в хороший исход СВО для Украины. Отвечая на вопрос о возможном поражении ВСУ без поддержки США, Трамп сказал, что Украина может проиграть в любой ситуации.Ранее немецкий телеканал ZDF предсказывал полный крах ВСУ при отключении от американской системы спутниковой связи Starlink. Подробности в публикации В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".В таких условиях западноевропейские партнёры Киева предложили свою помощь для продолжения СВО. Подробности в публикации Евросоюз пообещал придумать свой StarlinkТакже на эту тему: "Никого не осталось": западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину - СМИ
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новости, украина, сша, россия, илон маск, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, fox news, ес, военная помощь, связь, спутник, starlink
Новости, Украина, США, Россия, Илон Маск, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Fox News, ЕС, военная помощь, связь, спутник, Starlink

Starlink "является основой украинской армии", но "Украина неизбежно проиграет" - Маск

18:31 09.03.2025
 
© Mil.gov.ua
© Mil.gov.ua
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Украинская линия обороны рухнет без поддержки системы спутниковой связи Starlink, являющейся "основой украинской армии". Об этом 9 марта заявил американский инноватор и предприниматель, глава Департаментом по эффективности правительства (DOGE) Илон Маск.
Илон Маск заявил в воскресенье, что линия фронта Украины рухнет, если он отключит свою спутниковую интернет-группировку Starlink в этой постсоветской республике, воюющей с Россией. При этом он, как сообщает телеканал Fox News, подчеркнул своё разочарование "годами бойни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет".
"Введите санкции против 10 крупнейших украинских олигархов, особенно тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к разгадке", — заявил Илон Маск в общении с сенатором Майком Ли.
В общении с другим пользователем соцсети Илон Маск заявил, что ещё в 2022 году бросил Владимиру Путину вызов на физический поединок, и что системы спутниковой связи Starlink является основой ВСУ.
"Я буквально бросил Путину вызов на физический поединок один на один из-за Украины, а моя система Starlink — это основа украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я её отключу", — сказал Маск.
7 марта, 12:45
Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступАмериканская аэрокосмическая компания Maxar Technologies, которая является одним из главных поставщиков снимков из зоны СВО, отключила Украине доступ к своим ресурсам. Об этом сообщило издание "Военная хроника"
При этом он не заявил намерений отключать ВСУ от своей системы спутниковой связи, обратив внимание на главное – прекращение кровопролития в конфликте на украинской территории.
"Меня тошнит от многих лет бойни в тупике, в котором Украина неизбежно проиграет, — продолжил Маск. - Любой, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась. МИР СЕЙЧАС!!".
Также 9 марта в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в хороший исход СВО для Украины. Отвечая на вопрос о возможном поражении ВСУ без поддержки США, Трамп сказал, что Украина может проиграть в любой ситуации.
Ранее немецкий телеканал ZDF предсказывал полный крах ВСУ при отключении от американской системы спутниковой связи Starlink. Подробности в публикации В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".
В таких условиях западноевропейские партнёры Киева предложили свою помощь для продолжения СВО. Подробности в публикации Евросоюз пообещал придумать свой Starlink
Также на эту тему: "Никого не осталось": западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину - СМИ
 
НовостиУкраинаСШАРоссияИлон МаскВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныFox NewsЕСвоенная помощьсвязьспутникStarlink
 
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