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Starlink "является основой украинской армии", но "Украина неизбежно проиграет" - Маск

Starlink "является основой украинской армии", но "Украина неизбежно проиграет" - Маск - 09.03.2025 Украина.ру

Starlink "является основой украинской армии", но "Украина неизбежно проиграет" - Маск

Украинская линия обороны рухнет без поддержки системы спутниковой связи Starlink, являющейся "основой украинской армии". Об этом 9 марта заявил американский инноватор и предприниматель, глава Департаментом по эффективности правительства (DOGE) Илон Маск.

2025-03-09T18:31

2025-03-09T18:31

2025-03-09T18:31

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Илон Маск заявил в воскресенье, что линия фронта Украины рухнет, если он отключит свою спутниковую интернет-группировку Starlink в этой постсоветской республике, воюющей с Россией. При этом он, как сообщает телеканал Fox News, подчеркнул своё разочарование "годами бойни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет".В общении с другим пользователем соцсети Илон Маск заявил, что ещё в 2022 году бросил Владимиру Путину вызов на физический поединок, и что системы спутниковой связи Starlink является основой ВСУ."Я буквально бросил Путину вызов на физический поединок один на один из-за Украины, а моя система Starlink — это основа украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я её отключу", — сказал Маск.При этом он не заявил намерений отключать ВСУ от своей системы спутниковой связи, обратив внимание на главное – прекращение кровопролития в конфликте на украинской территории.Также 9 марта в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в хороший исход СВО для Украины. Отвечая на вопрос о возможном поражении ВСУ без поддержки США, Трамп сказал, что Украина может проиграть в любой ситуации.Ранее немецкий телеканал ZDF предсказывал полный крах ВСУ при отключении от американской системы спутниковой связи Starlink. Подробности в публикации В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".В таких условиях западноевропейские партнёры Киева предложили свою помощь для продолжения СВО. Подробности в публикации Евросоюз пообещал придумать свой StarlinkТакже на эту тему: "Никого не осталось": западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину - СМИ

https://ukraina.ru/20250307/1061620162.html

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новости, украина, сша, россия, илон маск, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, fox news, ес, военная помощь, связь, спутник, starlink