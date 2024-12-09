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Депутат Рады назвал Зеленского бомжом после заявлений экс-советника Трампа

Депутат Рады назвал Зеленского бомжом после заявлений экс-советника Трампа - 09.12.2024 Украина.ру

Депутат Рады назвал Зеленского бомжом после заявлений экс-советника Трампа

Половина депутатов Верховной Рады одевается как бомжи, чтобы подражать "фюреру" в лице Владимира Зеленского. Об этом 9 декабря в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский

2024-12-09T14:03

2024-12-09T14:03

2024-12-09T14:03

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Таким образом Дубинский отреагировал на слова бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна, назвавшего внешний вид Зеленского на встрече с избранным президентом США и французским лидером Эммануэлем Макроном "неуважением к американскому народу".Другие темы: ФСБ разоблачила сеть колл-центров, работавших на экс-главу Минобороны Грузии

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новости, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, рада, верховная рада