Депутат Рады назвал Зеленского бомжом после заявлений экс-советника Трампа - 09.12.2024 Украина.ру
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Депутат Рады назвал Зеленского бомжом после заявлений экс-советника Трампа
Депутат Рады назвал Зеленского бомжом после заявлений экс-советника Трампа - 09.12.2024 Украина.ру
Депутат Рады назвал Зеленского бомжом после заявлений экс-советника Трампа
Половина депутатов Верховной Рады одевается как бомжи, чтобы подражать "фюреру" в лице Владимира Зеленского. Об этом 9 декабря в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
2024-12-09T14:03
2024-12-09T14:03
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Таким образом Дубинский отреагировал на слова бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна, назвавшего внешний вид Зеленского на встрече с избранным президентом США и французским лидером Эммануэлем Макроном "неуважением к американскому народу".Другие темы: ФСБ разоблачила сеть колл-центров, работавших на экс-главу Минобороны Грузии
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новости, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, рада, верховная рада
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Рада, Верховная Рада

Депутат Рады назвал Зеленского бомжом после заявлений экс-советника Трампа

14:03 09.12.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Половина депутатов Верховной Рады одевается как бомжи, чтобы подражать "фюреру" в лице Владимира Зеленского. Об этом 9 декабря в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
"У нас этот колхозный стиль всем нравится — половина Рады ходят, как бомжи", — написал Дубинский, добавив, что депутаты "пытаются копировать "фюрера".
Таким образом Дубинский отреагировал на слова бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна, назвавшего внешний вид Зеленского на встрече с избранным президентом США и французским лидером Эммануэлем Макроном "неуважением к американскому народу".
Трамп, Макрон и Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Вчера, 10:04
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