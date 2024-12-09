Депутат Рады назвал Зеленского бомжом после заявлений экс-советника Трампа
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Половина депутатов Верховной Рады одевается как бомжи, чтобы подражать "фюреру" в лице Владимира Зеленского. Об этом 9 декабря в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
"У нас этот колхозный стиль всем нравится — половина Рады ходят, как бомжи", — написал Дубинский, добавив, что депутаты "пытаются копировать "фюрера".
Таким образом Дубинский отреагировал на слова бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна, назвавшего внешний вид Зеленского на встрече с избранным президентом США и французским лидером Эммануэлем Макроном "неуважением к американскому народу".