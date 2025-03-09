Собак от людей или наоборот? Кого защищать и как решать проблему с бездомными животными - Ищенко - 09.03.2025 Украина.ру
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Собак от людей или наоборот? Кого защищать и как решать проблему с бездомными животными - Ищенко
Собак от людей или наоборот? Кого защищать и как решать проблему с бездомными животными - Ищенко - 09.03.2025 Украина.ру
Собак от людей или наоборот? Кого защищать и как решать проблему с бездомными животными - Ищенко
Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовил законопроект об обязательном отлове бродячих собак. После 30 дней... Украина.ру, 09.03.2025
2025-03-09T17:08
2025-03-09T17:08
видео
россия
украина
ростислав ищенко
госдума
бездомные
зоозащитники
собака
законопроект
приюты
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Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовил законопроект об обязательном отлове бродячих собак. После 30 дней содержания в приюте у регионов будет возможность ликвидировать таких животных. Закон вызвал протест некоторой части общества. Чем объясняется такая мера и кто на самом деле виноват в потенциальной гибели тысяч бездомных животных? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, украина, ростислав ищенко, госдума, бездомные, зоозащитники, собака, законопроект, приюты, животные, видео
Видео, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Госдума, бездомные, зоозащитники, собака, законопроект, приюты, животные

Собак от людей или наоборот? Кого защищать и как решать проблему с бездомными животными - Ищенко

17:08 09.03.2025
 
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Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовил законопроект об обязательном отлове бродячих собак. После 30 дней содержания в приюте у регионов будет возможность ликвидировать таких животных. Закон вызвал протест некоторой части общества. Чем объясняется такая мера и кто на самом деле виноват в потенциальной гибели тысяч бездомных животных?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ВидеоРоссияУкраинаРостислав ИщенкоГосдумабездомныезоозащитникисобаказаконопроектприютыживотные
 
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