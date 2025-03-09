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Собак от людей или наоборот? Кого защищать и как решать проблему с бездомными животными - Ищенко

Собак от людей или наоборот? Кого защищать и как решать проблему с бездомными животными - Ищенко - 09.03.2025 Украина.ру

Собак от людей или наоборот? Кого защищать и как решать проблему с бездомными животными - Ищенко

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовил законопроект об обязательном отлове бродячих собак. После 30 дней... Украина.ру, 09.03.2025

2025-03-09T17:08

2025-03-09T17:08

2025-03-09T17:08

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россия

украина

ростислав ищенко

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бездомные

зоозащитники

собака

законопроект

приюты

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Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовил законопроект об обязательном отлове бродячих собак. После 30 дней содержания в приюте у регионов будет возможность ликвидировать таких животных. Закон вызвал протест некоторой части общества. Чем объясняется такая мера и кто на самом деле виноват в потенциальной гибели тысяч бездомных животных? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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