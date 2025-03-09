Армия России освободила Константинополь - 09.03.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Константинополь
Армия России освободила Константинополь - 09.03.2025 Украина.ру
Армия России освободила Константинополь
Российские солдаты в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Константинополь в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 марта сообщило Минобороны РФ.
2025-03-09T15:12
2025-03-09T15:12
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донецкая народная республика
украина
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потери всу
сво
днр
новые регионы
константинополь
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"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.В сводке министерства от 9 марта также сказано, что подразделения российской группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив (ДНР).Там также отметили большие потери ВСУ на других участках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Также 9 марта стало известно, что Армия России освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, всу, потери всу, сво, днр, новые регионы, константинополь, минобороны рф, сводка
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, ВСУ, потери ВСУ, СВО, ДНР, Новые регионы, Константинополь, Минобороны РФ, сводка

Армия России освободила Константинополь

15:12 09.03.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Российские солдаты в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Константинополь в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 марта сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
В сводке министерства от 9 марта также сказано, что подразделения российской группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив (ДНР).
"Потери противника составили более 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства", - констатировали в Минобороны России.
Там также отметили большие потери ВСУ на других участках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Также 9 марта стало известно, что Армия России освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВСУпотери ВСУСВОДНРНовые регионыКонстантинопольМинобороны РФсводка
 
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