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Армия России освободила Константинополь

Армия России освободила Константинополь - 09.03.2025 Украина.ру

Армия России освободила Константинополь

Российские солдаты в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Константинополь в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 марта сообщило Минобороны РФ.

2025-03-09T15:12

2025-03-09T15:12

2025-03-09T15:12

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"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.В сводке министерства от 9 марта также сказано, что подразделения российской группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив (ДНР).Там также отметили большие потери ВСУ на других участках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Также 9 марта стало известно, что Армия России освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области

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новости, россия, донецкая народная республика, украина, всу, потери всу, сво, днр, новые регионы, константинополь, минобороны рф, сводка