"Крышка дымящегося котла практически закрыта": Медведев рад успехам ВС РФ в Курской области
Окружение украинских интервентов и прибывших с ними на русскую землю иностранных наёмников состоялось. Об этом 9 марта сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается. Так держать!", - сообщил Медведев в своём телеграм-канале.
Также 9 марта за успехи российской армии в зонах проведения специальной военной операции и контртеррористической операции отчиталось Минобороны России.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
12:58Армия России освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской областиВооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром украинских вооружённых формирований на территории Курской области, где освободили село Лебедевка. Также освобождён хутор Новенькое в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
Ведущие западные издания признали успешный ход российского наступления в оккупированных украинской армией районах Курской области. Об успехах также сообщают в своих телеграм-каналах Минобороны России, российские военкоры и командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Подробности в публикации На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов
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