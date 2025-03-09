https://ukraina.ru/20250309/1061653111.html

"Крышка дымящегося котла практически закрыта": Медведев рад успехам ВС РФ в Курской области

"Крышка дымящегося котла практически закрыта": Медведев рад успехам ВС РФ в Курской области - 09.03.2025 Украина.ру

"Крышка дымящегося котла практически закрыта": Медведев рад успехам ВС РФ в Курской области

Окружение украинских интервентов и прибывших с ними на русскую землю иностранных наёмников состоялось. Об этом 9 марта сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2025-03-09T16:10

2025-03-09T16:10

2025-03-09T16:10

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8 марта

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"Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается. Так держать!", - сообщил Медведев в своём телеграм-канале.Также 9 марта за успехи российской армии в зонах проведения специальной военной операции и контртеррористической операции отчиталось Минобороны России.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ведущие западные издания признали успешный ход российского наступления в оккупированных украинской армией районах Курской области. Об успехах также сообщают в своих телеграм-каналах Минобороны России, российские военкоры и командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Подробности в публикации На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов Также стало известно, какие следы оставляют украинские интервенты и поддерживающие их иностранные наёмники в оккупированных районах. Подробности в публикации Российский офицер рассказал про нацистские символы и лозунги "укрохудожников" в домах Курской области

https://ukraina.ru/20250309/1061652797.html

https://ukraina.ru/20250309/1061651423.html

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россия

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новости, курская область, россия, белгородская область, совбез, всу, дмитрий медведев, кто, минобороны рф, 8 марта