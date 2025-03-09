"Крышка дымящегося котла практически закрыта": Медведев рад успехам ВС РФ в Курской области - 09.03.2025 Украина.ру
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"Крышка дымящегося котла практически закрыта": Медведев рад успехам ВС РФ в Курской области
"Крышка дымящегося котла практически закрыта": Медведев рад успехам ВС РФ в Курской области - 09.03.2025 Украина.ру
"Крышка дымящегося котла практически закрыта": Медведев рад успехам ВС РФ в Курской области
Окружение украинских интервентов и прибывших с ними на русскую землю иностранных наёмников состоялось. Об этом 9 марта сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2025-03-09T16:10
2025-03-09T16:10
новости
курская область
россия
белгородская область
совбез
всу
дмитрий медведев
кто
минобороны рф
8 марта
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"Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается. Так держать!", - сообщил Медведев в своём телеграм-канале.Также 9 марта за успехи российской армии в зонах проведения специальной военной операции и контртеррористической операции отчиталось Минобороны России.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ведущие западные издания признали успешный ход российского наступления в оккупированных украинской армией районах Курской области. Об успехах также сообщают в своих телеграм-каналах Минобороны России, российские военкоры и командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Подробности в публикации На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов Также стало известно, какие следы оставляют украинские интервенты и поддерживающие их иностранные наёмники в оккупированных районах. Подробности в публикации Российский офицер рассказал про нацистские символы и лозунги "укрохудожников" в домах Курской области
https://ukraina.ru/20250309/1061652797.html
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новости, курская область, россия, белгородская область, совбез, всу, дмитрий медведев, кто, минобороны рф, 8 марта
Новости, Курская область, Россия, Белгородская область, Совбез, ВСУ, Дмитрий Медведев, КТО, Минобороны РФ, 8 марта

"Крышка дымящегося котла практически закрыта": Медведев рад успехам ВС РФ в Курской области

16:10 09.03.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Окружение украинских интервентов и прибывших с ними на русскую землю иностранных наёмников состоялось. Об этом 9 марта сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается. Так держать!", - сообщил Медведев в своём телеграм-канале.
Также 9 марта за успехи российской армии в зонах проведения специальной военной операции и контртеррористической операции отчиталось Минобороны России.
- РИА Новости, 1920, 09.03.2025
15:12
Армия России освободила КонстантинопольРоссийские солдаты в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Константинополь в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 марта сообщило Минобороны РФ.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Карта Курской и Сумской областей - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
12:58
Армия России освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской областиВооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром украинских вооружённых формирований на территории Курской области, где освободили село Лебедевка. Также освобождён хутор Новенькое в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
Ведущие западные издания признали успешный ход российского наступления в оккупированных украинской армией районах Курской области. Об успехах также сообщают в своих телеграм-каналах Минобороны России, российские военкоры и командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Подробности в публикации На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов
Также стало известно, какие следы оставляют украинские интервенты и поддерживающие их иностранные наёмники в оккупированных районах. Подробности в публикации Российский офицер рассказал про нацистские символы и лозунги "укрохудожников" в домах Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияБелгородская областьСовбезВСУДмитрий МедведевКТОМинобороны РФ8 марта
 
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