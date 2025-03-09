Киев перед переговорами с Вашингтоном заявил намерение продолжать воевать
Накануне переговоров делегаций Киева и Вашингтона в саудовской Джидде украинские политики заявили намерение продолжать боевые действия. Об этом 8 марта сообщила американская газета The Wall Street Journal.
Встречу делегаций США и Украины в Саудовской Аравии в начале наступающей недели подтвердили официальный Эр-Рияд, Киев и Вашингтон. Одной из тем переговоров станет урегулирование вооружённого конфликта на украинской территории. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о стремлении поскорее достичь этой цели.
Влиятельное издание напомнило, что в повестке встречи делегаций высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии значится вопрос условий начала переговоров о мире между Украиной и Россией. При этом, сказано в публикации, накануне встречи переговорщиков в Джидде представители Киева заявили о стремлении продолжать боевые действия с Россией.
В начале марта Белый дом заблокировал военную помощь США для ВСУ. По информации издания, от встречи в саудовской Джидде зависит, насколько неопределённым будет срок блокировки Вашингтоном военной помощи.
"Что бы ни случилось, лидеры в Киеве заявили, что Украина продолжит борьбу", — сообщила влиятельная газета.
Тем временем украинские оппозиционеры подтверждают опасения западных аналитиков, склонных считать, что Владимир Зеленский не склонен к мирным переговорам.
В частности, находящийся в киевском СИЗО депутат украинского парламента Александр Дубинский настаивает на нежелании нынешнего руководства Украины идти на переговоры с Москвой ради прекращения кровопролития.
"Вы спрашиваете - будет ли Зеленский срывать переговоры? Конечно, будет; для него власть это выживание, плюс он маниакально одержим", - констатировал украинский парламентарий.
Он отметил издевательские карикатуры, на которых недавно киевские придворные пропагандисты по заданию Зеленского изображали Трампа, а теперь изображают главу Госдепартамента США Марко Рубио.
"Так выражается его внутренний протест против того, что его заставляют идти на мир, - уверен Дубинский. - Но мне кажется, что дальше каких-то мелких пакостей шакаленка дело не зайдет, его реально обложили со всех сторон, плюс я говорил, что угроза санкций заставит окружение Зеленского давить на него с целью заключения мира".
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