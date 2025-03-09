Киев перед переговорами с Вашингтоном заявил намерение продолжать воевать - 09.03.2025 Украина.ру
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Киев перед переговорами с Вашингтоном заявил намерение продолжать воевать
Киев перед переговорами с Вашингтоном заявил намерение продолжать воевать - 09.03.2025 Украина.ру
Киев перед переговорами с Вашингтоном заявил намерение продолжать воевать
Накануне переговоров делегаций Киева и Вашингтона в саудовской Джидде украинские политики заявили намерение продолжать боевые действия. Об этом 8 марта сообщила американская газета The Wall Street Journal.
2025-03-09T12:43
2025-03-09T12:43
новости
киев
вашингтон
сша
владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
the wall street journal
вооруженные силы украины
всу
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Встречу делегаций США и Украины в Саудовской Аравии в начале наступающей недели подтвердили официальный Эр-Рияд, Киев и Вашингтон. Одной из тем переговоров станет урегулирование вооружённого конфликта на украинской территории. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о стремлении поскорее достичь этой цели.Влиятельное издание напомнило, что в повестке встречи делегаций высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии значится вопрос условий начала переговоров о мире между Украиной и Россией. При этом, сказано в публикации, накануне встречи переговорщиков в Джидде представители Киева заявили о стремлении продолжать боевые действия с Россией.В начале марта Белый дом заблокировал военную помощь США для ВСУ. По информации издания, от встречи в саудовской Джидде зависит, насколько неопределённым будет срок блокировки Вашингтоном военной помощи.Тем временем украинские оппозиционеры подтверждают опасения западных аналитиков, склонных считать, что Владимир Зеленский не склонен к мирным переговорам.В частности, находящийся в киевском СИЗО депутат украинского парламента Александр Дубинский настаивает на нежелании нынешнего руководства Украины идти на переговоры с Москвой ради прекращения кровопролития.Он отметил издевательские карикатуры, на которых недавно киевские придворные пропагандисты по заданию Зеленского изображали Трампа, а теперь изображают главу Госдепартамента США Марко Рубио."Так выражается его внутренний протест против того, что его заставляют идти на мир, - уверен Дубинский. - Но мне кажется, что дальше каких-то мелких пакостей шакаленка дело не зайдет, его реально обложили со всех сторон, плюс я говорил, что угроза санкций заставит окружение Зеленского давить на него с целью заключения мира".Актуальная публикация на эту тему: "Европа готовится воевать всерьез". Украинские эксперты о ситуации в стране в ожидании переговоров
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Новости
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новости, киев, вашингтон, сша, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, the wall street journal, вооруженные силы украины, всу, сво, военная помощь, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения, саудовская аравия
Новости, Киев, Вашингтон, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, The Wall Street Journal, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, военная помощь, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения, Саудовская Аравия

Киев перед переговорами с Вашингтоном заявил намерение продолжать воевать

12:43 09.03.2025
 
© скриншот видео Central PartnershipЗеленский Наполеон
Зеленский Наполеон
© скриншот видео Central Partnership
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Накануне переговоров делегаций Киева и Вашингтона в саудовской Джидде украинские политики заявили намерение продолжать боевые действия. Об этом 8 марта сообщила американская газета The Wall Street Journal.
Встречу делегаций США и Украины в Саудовской Аравии в начале наступающей недели подтвердили официальный Эр-Рияд, Киев и Вашингтон. Одной из тем переговоров станет урегулирование вооружённого конфликта на украинской территории. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о стремлении поскорее достичь этой цели.
Влиятельное издание напомнило, что в повестке встречи делегаций высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии значится вопрос условий начала переговоров о мире между Украиной и Россией. При этом, сказано в публикации, накануне встречи переговорщиков в Джидде представители Киева заявили о стремлении продолжать боевые действия с Россией.
В начале марта Белый дом заблокировал военную помощь США для ВСУ. По информации издания, от встречи в саудовской Джидде зависит, насколько неопределённым будет срок блокировки Вашингтоном военной помощи.
"Что бы ни случилось, лидеры в Киеве заявили, что Украина продолжит борьбу", — сообщила влиятельная газета.
Тем временем украинские оппозиционеры подтверждают опасения западных аналитиков, склонных считать, что Владимир Зеленский не склонен к мирным переговорам.
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11:57
Зеленский препятствует окончанию конфликта - TimesВладимир Зеленский лично препятствует окончанию украинского конфликта. Об этом 8 марта сообщила британская газета The Times.
В частности, находящийся в киевском СИЗО депутат украинского парламента Александр Дубинский настаивает на нежелании нынешнего руководства Украины идти на переговоры с Москвой ради прекращения кровопролития.
"Вы спрашиваете - будет ли Зеленский срывать переговоры? Конечно, будет; для него власть это выживание, плюс он маниакально одержим", - констатировал украинский парламентарий.
Он отметил издевательские карикатуры, на которых недавно киевские придворные пропагандисты по заданию Зеленского изображали Трампа, а теперь изображают главу Госдепартамента США Марко Рубио.
"Так выражается его внутренний протест против того, что его заставляют идти на мир, - уверен Дубинский. - Но мне кажется, что дальше каких-то мелких пакостей шакаленка дело не зайдет, его реально обложили со всех сторон, плюс я говорил, что угроза санкций заставит окружение Зеленского давить на него с целью заключения мира".
Актуальная публикация на эту тему: "Европа готовится воевать всерьез". Украинские эксперты о ситуации в стране в ожидании переговоров
 
НовостиКиевВашингтонСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийThe Wall Street JournalВооруженные силы УкраиныВСУСВОвоенная помощьпереговорыдипломатиядипломатические отношенияСаудовская Аравия
 
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Заголовок открываемого материала
12:43Киев перед переговорами с Вашингтоном заявил намерение продолжать воевать
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11:57Зеленский препятствует окончанию конфликта - Times
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