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Зеленский препятствует окончанию конфликта - Times

Зеленский препятствует окончанию конфликта - Times - 09.03.2025 Украина.ру

Зеленский препятствует окончанию конфликта - Times

Владимир Зеленский лично препятствует окончанию украинского конфликта. Об этом 8 марта сообщила британская газета The Times.

2025-03-09T11:57

2025-03-09T11:57

2025-03-09T11:57

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"Поскольку украинский лидер пытается вернуть себе поддержку США, некоторые опасаются, что любые значимые переговоры с Россией могут быть сняты с повестки дня, пока он находится у власти", - сказано в публикации.Британское издание сослалось на неназванного британского министра, охарактеризовавшего Владимира Зеленского в контексте перспектив российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По мнению чиновника, украинский политик создаёт проблемы, отказываясь от диалога с Москвой.Там также отмечено, что такое мнение является расхожим в европейских столицах и "говорит о разрыве, образовавшемся между заявлениями на публике и личными мыслями о конфликте".В статье приводится мнение другого британского чиновника, который заявил, что Зеленский способен к переговорам, однако "рискует принять плохие решения" из-за сильного "истощения" за годы СВО.В ней также сказано о внутреннем конфликте на Украине и выходе на поверхность сопротивления Зеленскому из-за поражений постсоветской республики на поле боя.Тем временем на Украине открыто говорят о перспективе замены Зеленского на экс-главкома ВСУ – нынешнего украинского посла в Британии Валерия Залужного. Подробности в публикации Украинский парламентарий назвал экс-главкома ВСУ "тупым"

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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, валерий залужный, the times, всу, сво