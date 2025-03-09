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Зеленский препятствует окончанию конфликта - Times
Зеленский препятствует окончанию конфликта - Times - 09.03.2025 Украина.ру
Зеленский препятствует окончанию конфликта - Times
Владимир Зеленский лично препятствует окончанию украинского конфликта. Об этом 8 марта сообщила британская газета The Times.
2025-03-09T11:57
2025-03-09T11:57
2025-03-09T11:57
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"Поскольку украинский лидер пытается вернуть себе поддержку США, некоторые опасаются, что любые значимые переговоры с Россией могут быть сняты с повестки дня, пока он находится у власти", - сказано в публикации.Британское издание сослалось на неназванного британского министра, охарактеризовавшего Владимира Зеленского в контексте перспектив российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По мнению чиновника, украинский политик создаёт проблемы, отказываясь от диалога с Москвой.Там также отмечено, что такое мнение является расхожим в европейских столицах и "говорит о разрыве, образовавшемся между заявлениями на публике и личными мыслями о конфликте".В статье приводится мнение другого британского чиновника, который заявил, что Зеленский способен к переговорам, однако "рискует принять плохие решения" из-за сильного "истощения" за годы СВО.В ней также сказано о внутреннем конфликте на Украине и выходе на поверхность сопротивления Зеленскому из-за поражений постсоветской республики на поле боя.Тем временем на Украине открыто говорят о перспективе замены Зеленского на экс-главкома ВСУ – нынешнего украинского посла в Британии Валерия Залужного. Подробности в публикации Украинский парламентарий назвал экс-главкома ВСУ "тупым"
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, валерий залужный, the times, всу, сво
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, The Times, ВСУ, СВО
Зеленский препятствует окончанию конфликта - Times
Владимир Зеленский лично препятствует окончанию украинского конфликта. Об этом 8 марта сообщила британская газета The Times.
"Поскольку украинский лидер пытается вернуть себе поддержку США
, некоторые опасаются, что любые значимые переговоры с Россией
могут быть сняты с повестки дня, пока он находится у власти", - сказано в публикации.
Британское издание сослалось
на неназванного британского министра, охарактеризовавшего Владимира Зеленского в контексте перспектив российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины
. По мнению чиновника, украинский политик создаёт проблемы, отказываясь от диалога с Москвой
.
"Прошлой осенью британский министр описал мне Зеленского как "препятствие к миру", - сказано в публикации влиятельной британской газеты.
Там также отмечено, что такое мнение является расхожим в европейских столицах и "говорит о разрыве, образовавшемся между заявлениями на публике и личными мыслями о конфликте".
В статье приводится мнение другого британского чиновника, который заявил, что Зеленский способен к переговорам, однако "рискует принять плохие решения" из-за сильного "истощения" за годы СВО.
"Сомнения относительно Зеленского высказываются шепотом и за закрытыми дверями", - сказано в статье.
В ней также сказано о внутреннем конфликте на Украине и выходе на поверхность сопротивления Зеленскому из-за поражений постсоветской республики на поле боя.
Тем временем на Украине открыто говорят о перспективе замены Зеленского на экс-главкома ВСУ
– нынешнего украинского посла в Британии Валерия Залужного
. Подробности в публикации Украинский парламентарий назвал экс-главкома ВСУ "тупым"