Армия России освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области - 09.03.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
Армия России освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области - 09.03.2025 Украина.ру
Армия России освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром украинских вооружённых формирований на территории Курской области, где освободили село Лебедевка. Также освобождён хутор Новенькое в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
2025-03-09T12:58
2025-03-09T12:58
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россия
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"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области", -с казано в официальном сообщении.Там также отмечено, что российскими подразделениями нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. События происходили в районах населенных пунктов Агроном, Богдановка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Косица, Локня, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный.Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, 1-й Княжий, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Мартыновка, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Потери ВСУ по данным российского министерства за время боевых действий на Курском направлении составили более 65930 военнослужащих, 387 танков, 300 боевых машин пехоты, 264 бронетранспортера, 2163 боевые бронированные машины, 2370 автомобилей, 528 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.ВСУ потеряли также в ходе КТО также 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 54 единицы инженерной и другой техники. В числе последней - 22 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на эту тему: На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов
https://ukraina.ru/20250309/1061649413.html
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новости, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, кто, сводка, минобороны рф
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, КТО, сводка, Минобороны РФ

Армия России освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области

12:58 09.03.2025
 
© Украина.руКарта Курской и Сумской областей
Карта Курской и Сумской областей - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Украина.ру
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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром украинских вооружённых формирований на территории Курской области, где освободили село Лебедевка. Также освобождён хутор Новенькое в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области", -с казано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что российскими подразделениями нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. События происходили в районах населенных пунктов Агроном, Богдановка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Косица, Локня, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный.
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"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - констатировали в Минобороны России.
Потери ВСУ по данным российского министерства за время боевых действий на Курском направлении составили более 65930 военнослужащих, 387 танков, 300 боевых машин пехоты, 264 бронетранспортера, 2163 боевые бронированные машины, 2370 автомобилей, 528 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.
ВСУ потеряли также в ходе КТО также 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 54 единицы инженерной и другой техники. В числе последней - 22 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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