США прекратили поддержку оборудования украинских F-16
Зеленский в самолете F16
Передатчики радиолокационных помех истребителей F-16 в составе украинской армии не работают из-за решения Белого дома прекратить военную помощь Киеву. Об этом сообщило издание Forbes.
"Администрация президента США Дональда Трампа прекратила помощь Украине, в том числе и необходимую поддержку передатчиков радиолокационных помех истребителей F-16", - сказано в публикации.
Издание напомнило, что ранее США одобрили поставку на Украину истребителей F-16. До этого военные самолёты американского производства состояли на вооружении европейских союзников США по НАТО.
Пентагон также заботился о подготовке украинских пилотов для F-16 и о поставке запчастей, поддержке оборудования самолётов. Команда специалистов ВВС США настраивала контейнеры с аппаратурой радиоэлектронного подавления AN/ALQ-131 у истребителей, переданных Украине.
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В начале марта администрация президента США Дональда Трампа сообщила о приостановке оказания военной помощи Украине. Незадолго до этого Владимир Зеленский побывал с визитом в Вашингтоне, где посетил Белый дом и публично разругался с президентом и вице-президентом США.
В декабре 2024 года Агентство сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США сообщило, что Госдеп решил одобрить продажи правительству Украины услуг по поддержанию F-16 и сопутствующего оборудования на $266,4 млн. Агентство предоставило требуемую сертификацию, уведомив Конгресс США.
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