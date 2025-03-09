США прекратили поддержку оборудования украинских F-16 - 09.03.2025 Украина.ру
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США прекратили поддержку оборудования украинских F-16
США прекратили поддержку оборудования украинских F-16 - 09.03.2025 Украина.ру
США прекратили поддержку оборудования украинских F-16
Передатчики радиолокационных помех истребителей F-16 в составе украинской армии не работают из-за решения Белого дома прекратить военную помощь Киеву. Об этом сообщило издание Forbes.
2025-03-09T17:22
2025-03-09T17:22
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f-16
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"Администрация президента США Дональда Трампа прекратила помощь Украине, в том числе и необходимую поддержку передатчиков радиолокационных помех истребителей F-16", - сказано в публикации.Издание напомнило, что ранее США одобрили поставку на Украину истребителей F-16. До этого военные самолёты американского производства состояли на вооружении европейских союзников США по НАТО.Пентагон также заботился о подготовке украинских пилотов для F-16 и о поставке запчастей, поддержке оборудования самолётов. Команда специалистов ВВС США настраивала контейнеры с аппаратурой радиоэлектронного подавления AN/ALQ-131 у истребителей, переданных Украине.В начале марта администрация президента США Дональда Трампа сообщила о приостановке оказания военной помощи Украине. Незадолго до этого Владимир Зеленский побывал с визитом в Вашингтоне, где посетил Белый дом и публично разругался с президентом и вице-президентом США.В декабре 2024 года Агентство сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США сообщило, что Госдеп решил одобрить продажи правительству Украины услуг по поддержанию F-16 и сопутствующего оборудования на $266,4 млн. Агентство предоставило требуемую сертификацию, уведомив Конгресс США.Тем временем в Берлине озаботились проблемой "отключения" истребителей американского производства на службе немецкой армии. подробности в публикации ФРГ думает отказаться закупать у США истребители F-35A
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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, forbes, нато, пентагон, f-16, ввс украины, военная помощь, истребитель
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Forbes, НАТО, Пентагон, F-16, ВВС Украины, военная помощь, истребитель

США прекратили поддержку оборудования украинских F-16

17:22 09.03.2025
 
Зеленский в самолете F16
Зеленский в самолете F16
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Передатчики радиолокационных помех истребителей F-16 в составе украинской армии не работают из-за решения Белого дома прекратить военную помощь Киеву. Об этом сообщило издание Forbes.
"Администрация президента США Дональда Трампа прекратила помощь Украине, в том числе и необходимую поддержку передатчиков радиолокационных помех истребителей F-16", - сказано в публикации.
Издание напомнило, что ранее США одобрили поставку на Украину истребителей F-16. До этого военные самолёты американского производства состояли на вооружении европейских союзников США по НАТО.
Пентагон также заботился о подготовке украинских пилотов для F-16 и о поставке запчастей, поддержке оборудования самолётов. Команда специалистов ВВС США настраивала контейнеры с аппаратурой радиоэлектронного подавления AN/ALQ-131 у истребителей, переданных Украине.
Зеленский в самолете F16
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Один был сбит, второго "сняла" ПВО: генерал-майор рассказал, как Украина потеряла четыре самолета F-16Противник не может в полную силу использовать все возможности F-16, пока летчики не освоили навыки применения каждого вида вооружений. Поэтому их подготовка к реальным боевым действиям пока затягивается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
В начале марта администрация президента США Дональда Трампа сообщила о приостановке оказания военной помощи Украине. Незадолго до этого Владимир Зеленский побывал с визитом в Вашингтоне, где посетил Белый дом и публично разругался с президентом и вице-президентом США.
В декабре 2024 года Агентство сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США сообщило, что Госдеп решил одобрить продажи правительству Украины услуг по поддержанию F-16 и сопутствующего оборудования на $266,4 млн. Агентство предоставило требуемую сертификацию, уведомив Конгресс США.
Тем временем в Берлине озаботились проблемой "отключения" истребителей американского производства на службе немецкой армии. подробности в публикации ФРГ думает отказаться закупать у США истребители F-35A
 
НовостиСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийForbesНАТОПентагонF-16ВВС Украинывоенная помощьистребитель
 
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