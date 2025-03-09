Армия России контролирует промзону на окраине Суджи - SHOT - 09.03.2025 Украина.ру
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Армия России контролирует промзону на окраине Суджи - SHOT
Армия России контролирует промзону на окраине Суджи - SHOT - 09.03.2025 Украина.ру
Армия России контролирует промзону на окраине Суджи - SHOT
Подразделения российской армии взяли под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
2025-03-09T13:54
2025-03-09T13:54
новости
суджа
россия
курская область
всу
кто
минобороны рф
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"Российские военные взяли под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области, сообщают военные с мест. Прямо сейчас ВС РФ продолжают наступление на город сразу с нескольких направлений", - сказано в публикации.Там также отмечено, что утром 9 марта от подразделений противника были зачищены населённые пункты Черкасское Поречное - там в плен сдалось несколько десятков украинских военнослужащих, а также и Косица. Активные бои сейчас продолжаются в Мартыновке и Малой Локне – там бойцы ВСУ пытаются оказать сопротивление и не покидают свои позиции.В прошлом году СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Оно началось утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Накануне началось масштабное наступление российских войск на Суджу. Подробности в публикации На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов Тем временем Армия России освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
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новости, суджа, россия, курская область, всу, кто, минобороны рф
Новости, Суджа, Россия, Курская область, ВСУ, КТО, Минобороны РФ

Армия России контролирует промзону на окраине Суджи - SHOT

13:54 09.03.2025
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Подразделения российской армии взяли под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
"Российские военные взяли под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области, сообщают военные с мест. Прямо сейчас ВС РФ продолжают наступление на город сразу с нескольких направлений", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что утром 9 марта от подразделений противника были зачищены населённые пункты Черкасское Поречное - там в плен сдалось несколько десятков украинских военнослужащих, а также и Косица. Активные бои сейчас продолжаются в Мартыновке и Малой Локне – там бойцы ВСУ пытаются оказать сопротивление и не покидают свои позиции.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
07:15
Гарнизон ВСУ в Судже будет вынужден сдаться: Кнутов объяснил, почемуКогда российские подразделения возьмут Сумскую область и Суджу под огневой контроль, это будет означать, что трасса между ними непригодна для использования. Таким образом ВСУ в Судже окажутся на голодном пайке, без резервов, боеприпасов, топлива, что чревато провалом Украины
В прошлом году СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Оно началось утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Накануне началось масштабное наступление российских войск на Суджу. Подробности в публикации На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов
Тем временем Армия России освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области
 
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