Армия России контролирует промзону на окраине Суджи - SHOT
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Подразделения российской армии взяли под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
"Российские военные взяли под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области, сообщают военные с мест. Прямо сейчас ВС РФ продолжают наступление на город сразу с нескольких направлений", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что утром 9 марта от подразделений противника были зачищены населённые пункты Черкасское Поречное - там в плен сдалось несколько десятков украинских военнослужащих, а также и Косица. Активные бои сейчас продолжаются в Мартыновке и Малой Локне – там бойцы ВСУ пытаются оказать сопротивление и не покидают свои позиции.
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