https://ukraina.ru/20250309/1061652360.html

Армия России контролирует промзону на окраине Суджи - SHOT

Армия России контролирует промзону на окраине Суджи - SHOT - 09.03.2025 Украина.ру

Армия России контролирует промзону на окраине Суджи - SHOT

Подразделения российской армии взяли под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

2025-03-09T13:54

2025-03-09T13:54

2025-03-09T13:54

новости

суджа

россия

курская область

всу

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минобороны рф

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"Российские военные взяли под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области, сообщают военные с мест. Прямо сейчас ВС РФ продолжают наступление на город сразу с нескольких направлений", - сказано в публикации.Там также отмечено, что утром 9 марта от подразделений противника были зачищены населённые пункты Черкасское Поречное - там в плен сдалось несколько десятков украинских военнослужащих, а также и Косица. Активные бои сейчас продолжаются в Мартыновке и Малой Локне – там бойцы ВСУ пытаются оказать сопротивление и не покидают свои позиции.В прошлом году СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Оно началось утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Накануне началось масштабное наступление российских войск на Суджу. Подробности в публикации На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов Тем временем Армия России освободила Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области

https://ukraina.ru/20250309/1061602150.html

суджа

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новости, суджа, россия, курская область, всу, кто, минобороны рф