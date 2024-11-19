"США уже спасают Курскую область от КНДР": Крапивник о прямом столкновении с НАТО на Украине
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о текущих силах США и НАТО, о перспективе интервенции объединённого Запада для заморозки украинского конфликта, сравнил военный потенциал России с Западным, а также обрисовал перспективы ближайшей войны на Ближнем Востоке, которая отвлечёт силы Америки.
00:25 – Интервенция Запада и заморозка конфликта;
03:11 – Ресурсы НАТО;
06:28 – Модернизация армии США;
13:04 – Объединённые силы Запада;
15:32 – Российский ответ Западу и вопрос мобилизации;
19:27 – Израильско-Иранский конфликт;
22:35 – Участие России в войне на Ближнем Востоке;
25:09 – Временные рамки текущих конфликтов;
29:00 – Чего ждать до инаугурации Трампа?
#Крапивник #Пентагон #США #ЯдерноеОружие #ЯО #Россия #РФ #Украина #Ирак #Афганистан #ротация #НАТО #Бундесвер #Германия #ФРГ #Польша #Румыния #Молдавия #конфликт #война #Вьетнам #Корея #потери #СВО #спецоперация #Трамп #президент #авиация #флот #авианосец #гиперзвук #ракета #Иран #мир #Маск #Израиль #Палестина #ХАМАС #БелыйДом #Байден #мобилизация #МироваяВойна #бунт #Харрис #Курск #КНДР
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00:25 – Интервенция Запада и заморозка конфликта;
03:11 – Ресурсы НАТО;
06:28 – Модернизация армии США;
13:04 – Объединённые силы Запада;
15:32 – Российский ответ Западу и вопрос мобилизации;
19:27 – Израильско-Иранский конфликт;
22:35 – Участие России в войне на Ближнем Востоке;
25:09 – Временные рамки текущих конфликтов;
29:00 – Чего ждать до инаугурации Трампа?
#Крапивник #Пентагон #США #ЯдерноеОружие #ЯО #Россия #РФ #Украина #Ирак #Афганистан #ротация #НАТО #Бундесвер #Германия #ФРГ #Польша #Румыния #Молдавия #конфликт #война #Вьетнам #Корея #потери #СВО #спецоперация #Трамп #президент #авиация #флот #авианосец #гиперзвук #ракета #Иран #мир #Маск #Израиль #Палестина #ХАМАС #БелыйДом #Байден #мобилизация #МироваяВойна #бунт #Харрис #Курск #КНДР
ТГ-канал Станислава Крапивника - t.me/...daiobratno
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
Вчера, 17:18Об ударах вглубь РФ: в Белом доме ответили, дал ли Байден Киеву команду "фас"Журналисты, сопровождающие президента США Джо Байдена в поездке в Бразилию на Саммит G20, спросили заместителя его советника по нацбезопасности Джона Файнера, действительно ли Вашингтон снял вето на удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Они получили неоднозначный ответ