"США уже спасают Курскую область от КНДР": Крапивник о прямом столкновении с НАТО на Украине - 19.11.2024 Украина.ру
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"США уже спасают Курскую область от КНДР": Крапивник о прямом столкновении с НАТО на Украине
"США уже спасают Курскую область от КНДР": Крапивник о прямом столкновении с НАТО на Украине - 19.11.2024 Украина.ру
"США уже спасают Курскую область от КНДР": Крапивник о прямом столкновении с НАТО на Украине
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о текущих силах США и НАТО, о перспективе интервенции... Украина.ру, 19.11.2024
2024-11-19T10:13
2024-11-19T10:13
видео
сша
запад
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станислав крапивник
дональд трамп
нато
украина.ру
пентагон
курская область
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Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о текущих силах США и НАТО, о перспективе интервенции объединённого Запада для заморозки украинского конфликта, сравнил военный потенциал России с Западным, а также обрисовал перспективы ближайшей войны на Ближнем Востоке, которая отвлечёт силы Америки.00:25 – Интервенция Запада и заморозка конфликта;03:11 – Ресурсы НАТО;06:28 – Модернизация армии США;13:04 – Объединённые силы Запада;15:32 – Российский ответ Западу и вопрос мобилизации;19:27 – Израильско-Иранский конфликт;22:35 – Участие России в войне на Ближнем Востоке;25:09 – Временные рамки текущих конфликтов;29:00 – Чего ждать до инаугурации Трампа? #Крапивник #Пентагон #США #ЯдерноеОружие #ЯО #Россия #РФ #Украина #Ирак #Афганистан #ротация #НАТО #Бундесвер #Германия #ФРГ #Польша #Румыния #Молдавия #конфликт #война #Вьетнам #Корея #потери #СВО #спецоперация #Трамп #президент #авиация #флот #авианосец #гиперзвук #ракета #Иран #мир #Маск #Израиль #Палестина #ХАМАС #БелыйДом #Байден #мобилизация #МироваяВойна #бунт #Харрис #Курск #КНДР ТГ-канал Станислава Крапивника - t.me/...daiobratnoНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, сша, запад, россия, станислав крапивник, дональд трамп, нато, украина.ру, пентагон, курская область, кндр
Видео, США, Запад, Россия, Станислав Крапивник, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру, Пентагон, Курская область, КНДР

"США уже спасают Курскую область от КНДР": Крапивник о прямом столкновении с НАТО на Украине

10:13 19.11.2024
 
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Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о текущих силах США и НАТО, о перспективе интервенции объединённого Запада для заморозки украинского конфликта, сравнил военный потенциал России с Западным, а также обрисовал перспективы ближайшей войны на Ближнем Востоке, которая отвлечёт силы Америки.

00:25 – Интервенция Запада и заморозка конфликта;
03:11 – Ресурсы НАТО;
06:28 – Модернизация армии США;
13:04 – Объединённые силы Запада;
15:32 – Российский ответ Западу и вопрос мобилизации;
19:27 – Израильско-Иранский конфликт;
22:35 – Участие России в войне на Ближнем Востоке;
25:09 – Временные рамки текущих конфликтов;
29:00 – Чего ждать до инаугурации Трампа?

#Крапивник #Пентагон #США #ЯдерноеОружие #ЯО #Россия #РФ #Украина #Ирак #Афганистан #ротация #НАТО #Бундесвер #Германия #ФРГ #Польша #Румыния #Молдавия #конфликт #война #Вьетнам #Корея #потери #СВО #спецоперация #Трамп #президент #авиация #флот #авианосец #гиперзвук #ракета #Иран #мир #Маск #Израиль #Палестина #ХАМАС #БелыйДом #Байден #мобилизация #МироваяВойна #бунт #Харрис #Курск #КНДР

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Заголовок открываемого материала
10:31В Крыму задержали подозреваемых в подрыве машины капитана Транковского
10:13"США уже спасают Курскую область от КНДР": Крапивник о прямом столкновении с НАТО на Украине
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