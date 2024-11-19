https://ukraina.ru/20241119/1059024155.html

"США уже спасают Курскую область от КНДР": Крапивник о прямом столкновении с НАТО на Украине

"США уже спасают Курскую область от КНДР": Крапивник о прямом столкновении с НАТО на Украине - 19.11.2024 Украина.ру

"США уже спасают Курскую область от КНДР": Крапивник о прямом столкновении с НАТО на Украине

Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о текущих силах США и НАТО, о перспективе интервенции... Украина.ру, 19.11.2024

2024-11-19T10:13

2024-11-19T10:13

2024-11-19T10:13

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пентагон

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Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру рассказал о текущих силах США и НАТО, о перспективе интервенции объединённого Запада для заморозки украинского конфликта, сравнил военный потенциал России с Западным, а также обрисовал перспективы ближайшей войны на Ближнем Востоке, которая отвлечёт силы Америки.00:25 – Интервенция Запада и заморозка конфликта;03:11 – Ресурсы НАТО;06:28 – Модернизация армии США;13:04 – Объединённые силы Запада;15:32 – Российский ответ Западу и вопрос мобилизации;19:27 – Израильско-Иранский конфликт;22:35 – Участие России в войне на Ближнем Востоке;25:09 – Временные рамки текущих конфликтов;29:00 – Чего ждать до инаугурации Трампа? #Крапивник #Пентагон #США #ЯдерноеОружие #ЯО #Россия #РФ #Украина #Ирак #Афганистан #ротация #НАТО #Бундесвер #Германия #ФРГ #Польша #Румыния #Молдавия #конфликт #война #Вьетнам #Корея #потери #СВО #спецоперация #Трамп #президент #авиация #флот #авианосец #гиперзвук #ракета #Иран #мир #Маск #Израиль #Палестина #ХАМАС #БелыйДом #Байден #мобилизация #МироваяВойна #бунт #Харрис #Курск #КНДР ТГ-канал Станислава Крапивника - t.me/...daiobratnoНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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