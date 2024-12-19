https://ukraina.ru/20241219/1059817167.html

Алексей Зубец: У России появился свой "Дредноут", который втянул США и НАТО в бесконечную гонку

Алексей Зубец: У России появился свой "Дредноут", который втянул США и НАТО в бесконечную гонку - 19.12.2024 Украина.ру

Алексей Зубец: У России появился свой "Дредноут", который втянул США и НАТО в бесконечную гонку

Самый простой способ покрыть военные расходы — это не увеличивать их, потому что это занятие совершенно бесполезное. У стран НАТО неплохие армии. Об этом Путин тоже, кстати, говорил. У них неплохие ВВС, неплохие морские силы, ракеты. Но ни одна страна НАТО не обладает сухопутной армией, способной противостоять России.

2024-12-19T18:01

2024-12-19T18:01

2024-12-19T18:14

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Журналист американского телеканала NBC во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря заявил, что российский лидер окажется в "слабой позиции" на переговоров с Дональдом Трампом из-за событий на Украине и в Сирии..Отвечая на провокационный вопрос, Путин отметил, что боеготовность ВС РФ "находится на самом высоком месте в мире". При этом Россия наращивает производство для армии и флота. Тем временем стоимость 155-мм снаряда на Западе за последнее время выросла в четыре раза. С такой инфляцией, по словам президента, странам НАТО не будет хватать и 3% ВВП на покрытие военных расходов.- Алексей Николаевич, а где западные страны могут найти источники для финансирования своих военных расходов?- Самый простой способ покрыть военные расходы — это не увеличивать их, потому что это занятие совершенно бесполезное. У стран НАТО неплохие армии. Об этом Путин тоже, кстати, говорил. У них неплохие ВВС, неплохие морские силы, ракеты. Но ни одна страна НАТО не обладает сухопутной армией, способной противостоять России.То есть Россия, несмотря на то, что точно не самая крупная экономика в мире, доминирует точно в Европе, а может быть и в НАТО, по реальной мощи на поле боя. И чтобы переломить это в свою пользу расходы надо увеличивать в два раза, а может, и гораздо больше.А во-вторых, нужно пересматривать всю систему отношений вокруг армий. То есть армия должна стать призывной, а не контрактной, как на Западе. А если контрактная, то она должна быть кратно большей, потому что контрактная армия западного образца годится для экспедиций, бедуинов в пустыне гонять. А участвовать в тяжелой полевой кампании она не может.Кроме того, западные танки по Европе проходят, а в российских болотах они тонут. То есть технику надо перестраивать под другие стандарты. Те же самолеты очень капризны в обслуживании. Все это вопросы идеологии строительства вооруженных сил. И если Запад меняет идеологию в связи с необходимостью противостояния с Россией, это значит, что всю армию надо строить с нуля.А это означает рост военных расходов в несколько раз, поэтому лучше этим не заниматься, принять реальность и не пытаться соперничать с Россией. А если они все-таки решат увеличивать армейские расходы, то это будет означать сокращение расходов социальных, то есть урезание уровня жизни. А на это ни одна европейская страна не согласится.- А как бы вы оценили вероятность встречи Путина и Трампа в обозримой перспективе? Нужна ли она сейчас?- Безусловно, нужна. Более того, она важна для России. А для России важно вывести Америку из игры на украинском направлении. Для этого нужно дать Трампу то, что он хочет. Зададимся вопросом, что ему надо? Трампу нужно прекращение огня, некое перемирие, даже без мира, которой он использует для своей внутренней политической борьбы. Чтобы вывести Америку из игры, необходимо перемирие. А для этого понадобится встреча, чтобы сформировать условия прекращения огня, временного или бессрочного.- Вернемся к теме военного противостояния России и Запада. Путин предложил Западу устроить высокотехнологичную дуэль 21 века. Чтобы критики российской ракеты выбрали объект в Киеве, сосредоточили там системы ПВО и ПРО, а Россия нанесла бы туда удар "Орешником". Можно ли сказать, что "Орешник" создал дополнительную экономическую нагрузку на военные бюджеты стран НАТО, ведь им придется разрабатывать новые системы для противодействия этой системе?- Да, "Орешник" обнуляет их системы ПВО. Если верить Путину, а мы ему верим, это система, которую невозможно остановить. Это значит, что США и страны НАТО должны втягиваться в бесконечные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, чтобы искать возможность сбивать этот "Орешник".А это десятки и сотни миллиардов расходов на создание систем ПВО. То есть все, что есть, выбрасывается в мусор и строится что-то новое. Что-то подобное было в начале 20 века, когда англичане построили линкор "Дредноут", Корабль был революционным и один стоил всех флотов всех стран мира в силу своего инновационного характера. Здесь что-то вроде этого "Дредноута", но уже в ракетном виде, и не британский, а наш, российский.- Из сказанного президентом во время прямой линии какие бы аспекты экономической политики России вы могли бы выделить?- Прежде всего это демография. Путин сказал, что это критически важно. Полностью с ним согласен. Если не переломить демографическую ситуацию в стране, то она будет только ухудшатся.Подробнее о прямой линии президента России Владимира Путина Компромисс с Киевом, убежище для Зеленского, рост цен: итоги года с Владимиром Путиным

https://ukraina.ru/20241219/1059813705.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, запад, сша, владимир путин, дональд трамп, алексей зубец, нато, украина.ру