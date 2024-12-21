https://ukraina.ru/20241221/1059849130.html
О ликвидации ВСУ в Курской области и ожидании важного приказа по Украине — Гончаров
О ликвидации ВСУ в Курской области и ожидании важного приказа по Украине — Гончаров - 21.12.2024 Украина.ру
О ликвидации ВСУ в Курской области и ожидании важного приказа по Украине — Гончаров
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в эфире Украина.ру прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, методы обеспечения безопасности и встречные действия России, поставки западного оружия и участие наёмников в рядах ВСУ, а также вопросы переговоров и победы
2024-12-21T16:51
2024-12-21T16:51
2024-12-21T16:51
видео
гончаров
игорь кириллов
безопасность
израиль
ликвидация
сво
генерал
красные линии
"орешник"
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00:26 – Об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова;03:17 – Возмездие и громкие заявления;06:20 – Об одноразовых исполнителях;08:01 – О встречной ликвидации украинской верхушки;09:18 – Западные наёмники на службе ВСУ;11:08 – О поставках с Запада и логистике;13:58 – О продвижении на фронте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, гончаров, игорь кириллов, безопасность, израиль, ликвидация, сво, генерал, красные линии, "орешник", курск, донбасс, владимир зеленский, ракета, украина, россия, запад, видео
Видео, Гончаров, Игорь Кириллов, безопасность, Израиль, ликвидация, СВО, генерал, красные линии, "Орешник", Курск, Донбасс, Владимир Зеленский, Ракета, Украина, Россия, Запад
О ликвидации ВСУ в Курской области и ожидании важного приказа по Украине — Гончаров
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в эфире Украина.ру прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, методы обеспечения безопасности и встречные действия России, поставки западного оружия и участие наёмников в рядах ВСУ, а также вопросы переговоров и победы
00:26 – Об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова;
03:17 – Возмездие и громкие заявления;
06:20 – Об одноразовых исполнителях;
08:01 – О встречной ликвидации украинской верхушки;
09:18 – Западные наёмники на службе ВСУ;
11:08 – О поставках с Запада
и логистике;
13:58 – О продвижении на фронте.