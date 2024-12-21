https://ukraina.ru/20241221/1059849130.html

О ликвидации ВСУ в Курской области и ожидании важного приказа по Украине — Гончаров

О ликвидации ВСУ в Курской области и ожидании важного приказа по Украине — Гончаров - 21.12.2024 Украина.ру

О ликвидации ВСУ в Курской области и ожидании важного приказа по Украине — Гончаров

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в эфире Украина.ру прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, методы обеспечения безопасности и встречные действия России, поставки западного оружия и участие наёмников в рядах ВСУ, а также вопросы переговоров и победы

2024-12-21T16:51

2024-12-21T16:51

2024-12-21T16:51

видео

гончаров

игорь кириллов

безопасность

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красные линии

"орешник"

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00:26 – Об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова;03:17 – Возмездие и громкие заявления;06:20 – Об одноразовых исполнителях;08:01 – О встречной ликвидации украинской верхушки;09:18 – Западные наёмники на службе ВСУ;11:08 – О поставках с Запада и логистике;13:58 – О продвижении на фронте.

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