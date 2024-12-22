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Запад за три года профинансировал Украину на почти 90% её расходов

Запад за три года профинансировал Украину на почти 90% её расходов - 22.12.2024 Украина.ру

Запад за три года профинансировал Украину на почти 90% её расходов

Чуть меньше 90% расходов бюджета Украины обеспечено западным финансированием с февраля 2022 года по начало декабря текущего года. Оно составило $238,5 млрд, сообщает РИА "Новости".

2024-12-22T09:35

2024-12-22T09:35

2024-12-22T09:35

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Издание произвело расчёты на основе информации из открытых источников, в том числе Минфина Украины. В публикации отмечено, что расходы украинского бюджета в 2022-2023 годах составили $193,3 млрд, а на 2024 год заложены размере $81,3 млрд. В итоге за три года расходы составили $274,6 млрд.Объем западной помощи, переданной западными странами Украине, составляет $238,5 млрд, что примерно равно 87% от расходов украинского бюджета. Иностранная финансовая помощь, также отмечено в публикации, которая используется для бюджетных социальных расходов, составила $106 млрд, а военная помощь достигает $132,5 млрд.При этом объем западной помощи на 43% меньше, чем было обещано - $238,5 млрд против $416 млрд, отметило информагентство. В частности, финансовой помощи было обещано почти $240 млрд, а передано менее половины этой суммы. По военным поставкам Украина получила 75% от обещанных $176 млрд.Крупнейшим донором Украины за три года были США с $95,2 млрд. Две трети из переданной помощи пришлось на военную, а одна треть - на финансирование бюджета.Евросоюз и его страны-члены передали Украине финансовой и военной помощи на $94,2 млрд. Сам ЕС профинансировал украинский бюджет на $40,5 млрд, а члены объединения, главным образом Германия, - еще $3,1 млрд.Сам Евросоюз военную помощь не оказывал - страны-члены передали её Украине на $50,8 млрд. Среди государств военную деятельность Украины в основном финансировали Германия ($11,9 млрд), Дания ($7,5 млрд), Нидерланды ($6,3 млрд) и Швеция ($4,8 млрд). Британия потратила $13,4 млрд, из которых $10,8 млрд пришлось на военную помощь, а $2,6 млрд - на финансовую.МВФ выдал Украине кредитов на $11,4 млрд, Канада – на $7,8 млрд. В десятку крупнейших доноров помимо стран ЕС также входят Япония ($6,7 млрд) и Всемирный банк ($5,3 млрд), сказано в публикации.Ранее на эту тему: Пентагон не смог ответить, куда денутся неизрасходованные на Киев миллиарды

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