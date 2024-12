https://ukraina.ru/20241219/1059820580.html

"…Мы отошли от края пропасти". Путин легко отбил атаку англосаксов, но война продолжается

Если бы на встрече с президентом России Владимиром Путиным не было англосаксов – корреспондентов американского телеканала NBC Кира Харди Бреннана-Симмонса и британской корпорации BBC Стива Розенберга, их надо было придумать.

2024-12-19

2024-12-19T22:33

2024-12-19T22:34

Более того, их следовало где-нибудь отловить и привести на встречу, позволив задать вопросы. Иначе как точно узнать, какие темники и рекомендации по обливанию информпомоями России и ее лидера получили западные пропагандисты. И какие фейки и нарративы они будут разгонять в подконтрольных СМИ и мировом общественном мнении в сложившейся ситуации.А так, собственно, все и получилось: мистеры пришли, отметились, предельно четко и открыто высказались, и все стало ясно. В итоге стало понятно, что магистральная задача прежняя и вполне понятная – любые успехи России, не говоря уже о возникающих трудностях в развитии и в проведении спецоперации, представлять, как ее поражения, неуспехи и даже провалы, ведущие страну в тупик, а россиян – к обнищанию и унижению.Именно об этом и спрашивал американец Бреннан-Симмонс. Он поинтересовался, как будет чувствовать себя Путин и на какие компромиссы он готов на переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом, если Россия не добилась поставленных целей и только за последние дни понесла страшные потери? По мнению американца, это: а) крушение режима Башара Асада в Сирии, где, не исключено, Россия лишится двух военных баз; б) убийство в Москве военачальника – генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, что свидетельствует о внутренней слабости.Ну а британец Розенберг захотел узнать, почему Путин не выполнил завет своего предшественника – президента России Бориса Ельцина, который просил его уберечь Россию? По мнению Розенберга, Путин с поставленной задачей явно не справился, ибо в России свирепствует инфляция, идет специальная военная операция (СВО) и гибнут российские солдаты, вынужденные сдерживать украинцев в Курской области, а сама Россия изнывает от демографических проблем и международных санкций.Путин на эти закидоны о собственной и российской слабости ответил очень просто, с позиции сильного и уверенно в себе лидера. Сначала дал им слово, потом пошутил, что, мол, они же будут атаковать Россию, ибо такой заказ у них от их работодателей. А потом, оценив словесные атаки, ответил: "Я считаю, что не просто уберег Россию — мы отошли от края пропасти".По мнению президента, Россия стала во сто крат сильнее, ибо добилась главного – сохранила свой суверенитет. В самом широком смысле. Но главное – в основе этого суверенитета лежит стремительно и стабильно развивающаяся экономика, которая вывела Россию на четвертое место в мире. И позволяет ей наращивать производство вооружения в объемах, необходимых для успехов в СВО.Но даже не эта пикировка на пресс-конференции главное. Она лишний раз свидетельствует о том, что в отношении России Запад решил идти на переговоры с Украиной о перемирии исключительно с позиции силы. То есть оказывая всевозможной давление.С одной стороны, всячески дискредитировать любые шаги России как внутри страны, так и на международной арене. С другой – в глазах мирового общественного мнения представлять именно Россию главным агрессором и противником мира. Для Запада это особенно важно: он рассчитывает, что от войны быстрее устанет Глобальный Юг, которому выгоднее не война, а торговля и сотрудничество. В первую очередь это касается партнеров России по БРИКС – Китая, Индии, Бразилии и даже ЮАР, которые предложили свои варианты замирения в Украине.И на пресс-конференции в Москве это были лишь демонстративные, но относительно невинные мини-атаки. Основная борьба против России продолжается на Западе, где хотят нанести ей стратегическое поражение любой ценой. Не мытьем, так катаньем. Но главное – под видом борьбы за мир подготовиться к новой войне и начать ее через какое-то время. Будучи более подготовленными, вооруженными и технологически оснащенными.Этот свой настрой западные политики уже даже и не очень-то и скрывают. Во всяком случае, генсек НАТО Марк Рютте после встречи с просроченным президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе на саммите ЕС сказал открыто: "Мы должны быть уверены, что президент, его команда, в целом Украина будут иметь самую сильную позицию на переговорах, которые наступят однажды. Для этого мы должны сделать все сейчас, чтобы убедиться, что когда дело дойдет до ПВО, когда дело дойдет до других систем вооружения, мы должны убедиться, что мы предоставим все, что сможем. … Плюс как сделать так, чтобы, когда однажды наступит мир, мы подумали об экономике Украины. И здесь я чрезвычайно рад датско-литовской инициативе не только покупать оружие, но и покупать его у Украины, с вашей огромной оборонно-промышленной базы. И это хорошие новости, потому что это означает больше оружия для Украины, но и деньги для украинской экономики".В похожем ключе высказался и госсекретарь США, демократ Энтони Блинкен, занятый тем, чтобы любой ценой испортить передачу власти республиканской администрации президента Трампа и обеспечить преемственность агрессивной политики. По его словам, прекращение огня в Украине возможно только на условиях Вашингтона и Киева. "Обеспечение прекращения огня на данном этапе, я считаю, стало бы хорошим развитием событий. Если его можно было бы добиться на условиях, которые обеспечивают соблюдение фундаментальных требований (США и Украины. – Авт.). Если оно содержит необходимые договоренности, необходимые гарантии, необходимые обязательства, позволяющие не допустить дальнейшей российской агрессии. Потому что любое прекращение огня в глазах Путина выглядит, как возможность дать передышку войскам, переоснастить их и вновь атаковать в нужный момент", – резюмировал он.И слова западных политиков, увы, не расходятся с делами. И в США, и в Европе. Во всяком случае, Джейк Салливан, советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности, 5 декабря сего года при встрече с Андреем Ермаком, руководителем Офиса (ОПУ) Зеленского пообещал предоставить Киеву сотни тысяч снарядов, множество единиц ракет и бронетехники. И что самое удивительное и характерное -- эти поставки должны быть завершены к середине января 2025 года.А 17 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заверил Киев, что поставки оружия в Украину продолжатся до последних дней нахождения у власти президента Байдена. Параллельно The New York Times допустила, что администрация Байдена успеет потратить 1,2 млрд долл по программе, которая позволит Киеву закупать продукцию напрямую у американской оборонной промышленности. По данным газеты, в Белом доме планируют объявить о дополнительном пакете помощи Украине до конца текущего года.Европейские союзник США по НАТО тоже готовы соответствовать. Генсек Альянса Рютте подтвердил ранее распространенную СМИ информацию о том, что НАТО взяла на себя координацию военной помощи Украине от стран Запада, которой до этого занимались исключительно США.По словам Рютте, на территории американской базы в немецком городе Висбаден уже создана штаб-квартира так называемой миссии НАТО для Украины, которая получила название "Поддержка и обучение НАТО в области безопасности для Украины" (NSATU). Это будет формат "Висбаден".При этом параллельно продолжат свое существование и заседания в формате "Рамштайн". Как чисто политический форум, обсуждающий коллективные решения. Но командование в Висбадене возьмет на себя военную реализацию этих принятых решений. Как заявил Рютте, новое командование НАТО в Висбадене уже приступило к работе по координации поддержки Украины, перехватывая полномочия у центра, руководимого США.А спешат западные "ястребы" потому, что новый президент США Трамп, как известно, не отказывается от своих планов по замирению конфликта в Украине. И это уже оказывает тормозное влияние на планы не только отдельных европейских членов НАТО по оказанию помощи Украине, но и в США. Та же Бельгия уже заявила, что не сможет до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16 вопреки данным ранее обещаниям.И New York Times пишет, что администрации Байдена будет сложно использовать всю сумму до вступления избранного президента Трампа. Со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона газета предполагает, что администрация Байдена вряд ли успеет потратить все оставшиеся 5,6 млрд долл, ранее выделенных Конгрессом на отправку оружия и другую военную помощь Украине. Может зависнуть и программа выделения Киеву кредита в 20 млрд долл из сворованных Западом российских активов.Буксуют пока и другие планы по милитаристскому стимулированию режима просроченного недофюрера укро-неонацистов Зеленского. Не продвигается идея о вступлении Украины в НАТО как компенсация за территории, потерянные после госпереворота-2014 и потом в ходе СВО. Застопорилась идея об отправке в Украину миротворцев, набранных в странах-членах НАТО.Характерно и то, что Путин на своей пресс-конференции 19 декабря в очередной раз подтвердил, что у Запада не получится навязать России перемирие вместо прочного и длительного мира, который должен обеспечивать гарантии безопасности.Однако выделенного Киеву оружия вполне хватит, чтобы бойня в Украине продолжалась. Более того, Зеленский, судя по всему, готов к новым виткам эскалации, приуроченным к инаугурации Трампа и призванным подпортить ему праздник вступления во власть.О других темах, обсуждение которых проходило во время прямой линии президента Путина - в статье Павла Котова "Компромисс с Киевом, убежище для Зеленского, рост цен: итоги года с Владимиром Путиным"

