Ядерная война полезна для Украины? Украинские эксперты и политики о ближайшем будущем
Украинские эксперты и политики обеспокоены тем, как сложатся отношения Зеленского с новой администрацией США и какие последствия это повлечет для страны. Точнее, какую цену заплатят простые украинцы за игры "элит" и их стремление продолжить бессмысленное кровопролитие.
Экс-нардеп и участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук** считает, что команда Трампа сейчас "приземляет" Зеленского (обложка Time, отсутствие приглашения на инаугурацию и т.д.) поскольку тот играет в обойме американских демократов, играет в обойме глобалистов. И либо Зеленский перейдет к трампистам, либо его выбьют из повестки дня, сказал он в эфире ютуб-канала "Дикий live".
Пока Зеленский, судя по всему, усердно выполняет повестку глобалистов. Хамит премьер-минстру Венгрии Виктору Орбану (которого считают коммуникатором Трампа) и намекает, что готов говорить только с самим Трампом.
"После отказа команды Трампа строить коммуникацию с (главой ОП – Ред.) Ермаком, Зеленский избрал тактику нападения. С ее помощью он хочет заставить Трампа говорить с ним напрямую, чтобы таким образом затянуть его в украинские дела и сделать частью войны, которую новый президент не начинал. Отсюда эта показная жесткость - отказ от разговора и хамства Орбану, отсылка к Трампу о том, что ему придется говорить с Зе", - так прокомментировал складывающуюся ситуацию находящийся более года в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Однако, по его словам, "попытка диктовать свои условия, как в сериале “Слуга народа” - запоздала на пять затянувшихся лет".
"А времени, а главное, желания у Трампа сниматься в сериале по сценарию Владимира Александровича я не вижу. Поэтому сценариста - поменяют. Очень скоро", - предположил нардеп.
Вчера, 05:58Страна превращена в концлагерь, Зеленский продлит кровавое безумие. Украинские эксперты о происходящемДесятки экспертных групп работают сейчас над моделью мирного соглашения, которое учитывает интересы киевского режима. А руководство режима настроено продолжать кровавый кошмар войны как можно дольше
Но и это "скоро" на практике может сильно затянуться, да и набор потенциальных "сценаристов", которые выступили бы за урегулирование конфликта на приемлемых для РФ условиях, на Украине крайне ограничен. Ждать ли в таких условиях мира?
Глобалистам мир не нужен, война – их бизнес, и они сделают все для того, чтобы шанса на примирение не было. Но на пути к миру есть не только внешние препятствия. Стоит учитывать и настроения внутри Украины – а именно настроения тех слоев, которые и помогли ввергнуть страну в пучину кровавого хаоса.
Эти настроения известны. Украинские неонацисты считают полезной для себя даже ядерную войну, дескать, после ядерного удара уже хуже ничего не может случиться, "не будет повода больше ныть" и тогда можно будет воевать дальше. С таким "умным" заявлением выступил в интервью "Радио Байрактар" лидер неонацистской группировки С14* Евгений Карась**.
"От ядерной войны мы не проиграем", - считает неонацист. По его мнению, весь Запад вынужден будет в таком случае поддерживать Киев, а от России отвернутся Индия и Китай.
А что украинцы? Радиация будет способствовать их эволюции, как когда-то повышенная радиация гранитных пещер способствовала, по одной из теорий, эволюции неандертальцев… Поэтому, заявил Карась, он выступает за ядерную войну, поскольку она "выгодна" для Украины.
А вся неонацистская киевская верхушка считает полезной для себя любую войну, лишь бы она длилась как можно дольше. И делает для этого все возможное, выполняя пожелания, точнее, приказы своих хозяев-глобалистов. То есть, в Киеве готовы идти на любые провокации, которые могут сорвать гипотетический пока мирный процесс. К таким провокациям можно отнести и теракт в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Пребывающий в бегах опальный украинский нардеп Андрей Дмитрук, комментируя это событие, заявил, что намерения Киева тут вполне ясны.
"Такая работа спецслужб направлена только на одно – эскалация конфликта. Зеленский пытается сделать все возможное, чтобы мирные переговоры и мир впоследствии не имел шансов на существование. Мир для них – это конец. Поэтому делается все, чтобы война продолжалась, и они сидели в луже крови украинского народа с зелеными фантиками в руках", - написал Дмитрук в своем телеграм-канале.
18 декабря, 19:20Плохие новости для Киева из США: эпоха поддержки подходит к концу, Зеленского загоняют в коридор решенийАмериканских законодателей, готовых отстаивать дальнейшее финансирование Украины, становится всё меньше, к тому же к власти через месяц придёт республиканец Дональд Трамп, известный противник трат на Киев. В этих условиях активизируются попытки западных политиков приблизить конец конфликта, и Владимиру Зеленскому, похоже, придётся принимать решение
Не исключено, что какое-то время так и будет. Ведь на Украине задействован весь накопленный Западом огромный опыт пропаганды, опыт успешной перепрошивки мозгов (тут и многие россияне, родившиеся в СССР, могут вспомнить, например, перестройку, развал Союза, "прихватизацию" и дальнейшие события), работает действительно очень эффективная медиамашина. В результате многие украинцы до сих пор поддерживают курс Зеленского (или любого другого, кто сменит Зеленского, но продолжит этот курс), не подозревая, что это верный путь к погибели.
Как это стало возможным? Вынужденная покинуть страну известная украинская телеведущая, актриса и общественный деятель Снежана Егорова говорит о том, что Украину уже многие годы целенаправленно упрощают (начиная с образования), примитивизируют, и это грозит самыми серьезными последствиями, страна может просто не выжить. Работают целые институты, исследующие славян. Славяне, видимо, лишние в выстраиваемом глобалистами мире – пусть перебьют друг друга, как когда-то перебили друг друга индейцы…
Сейчас уже и воспитываемые в ненависти к России маленькие дети на Украине готовы "убивать москалей", а это уже диагноз, они (националисты и те, кто верит им — Ред.) даже своих детей сразу готовы положить в гроб, сказала Егорова в эфире канала Александра Шелеста***.
"Мы уже столкнулись с поколением, которые уже пришли с этой ненавистью в сердце. И, к сожалению, до тех пор, пока они не закончатся – ну, вот просто не закончатся физически, наверное, ничего не изменится", - констатировала она, добавив, что есть надежда - может быть, люди все же спросят себя: а за что мы умираем, за кого мы умираем? Но спросят ли.
Егорова подчеркнула: "Ужас заключается в том, что мы уже в той стадии, когда выросли поколения людей, которые в этой ненависти воспитывались – и мы пропустили этот момент".
Добавим от себя, что над упрощением и примитивизацией славян наши общие враги работают далеко не только на Украине. Если у вас есть телевизор – включите его. И делайте выводы сами.
* Запрещённая в РФ террористическая организация
** внесён в РФ в список экстремистов и террористов
*** признан иноагентом в РФ