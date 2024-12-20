https://ukraina.ru/20241220/1059800908.html

Ядерная война полезна для Украины? Украинские эксперты и политики о ближайшем будущем

Ядерная война полезна для Украины? Украинские эксперты и политики о ближайшем будущем - 20.12.2024 Украина.ру

Ядерная война полезна для Украины? Украинские эксперты и политики о ближайшем будущем

Украинские эксперты и политики обеспокоены тем, как сложатся отношения Зеленского с новой администрацией США и какие последствия это повлечет для страны. Точнее, какую цену заплатят простые украинцы за игры "элит" и их стремление продолжить бессмысленное кровопролитие.

2024-12-20T02:41

2024-12-20T02:41

2024-12-20T02:41

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Экс-нардеп и участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук** считает, что команда Трампа сейчас "приземляет" Зеленского (обложка Time, отсутствие приглашения на инаугурацию и т.д.) поскольку тот играет в обойме американских демократов, играет в обойме глобалистов. И либо Зеленский перейдет к трампистам, либо его выбьют из повестки дня, сказал он в эфире ютуб-канала "Дикий live".Пока Зеленский, судя по всему, усердно выполняет повестку глобалистов. Хамит премьер-минстру Венгрии Виктору Орбану (которого считают коммуникатором Трампа) и намекает, что готов говорить только с самим Трампом."После отказа команды Трампа строить коммуникацию с (главой ОП – Ред.) Ермаком, Зеленский избрал тактику нападения. С ее помощью он хочет заставить Трампа говорить с ним напрямую, чтобы таким образом затянуть его в украинские дела и сделать частью войны, которую новый президент не начинал. Отсюда эта показная жесткость - отказ от разговора и хамства Орбану, отсылка к Трампу о том, что ему придется говорить с Зе", - так прокомментировал складывающуюся ситуацию находящийся более года в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.Однако, по его словам, "попытка диктовать свои условия, как в сериале “Слуга народа” - запоздала на пять затянувшихся лет"."А времени, а главное, желания у Трампа сниматься в сериале по сценарию Владимира Александровича я не вижу. Поэтому сценариста - поменяют. Очень скоро", - предположил нардеп.Но и это "скоро" на практике может сильно затянуться, да и набор потенциальных "сценаристов", которые выступили бы за урегулирование конфликта на приемлемых для РФ условиях, на Украине крайне ограничен. Ждать ли в таких условиях мира? Глобалистам мир не нужен, война – их бизнес, и они сделают все для того, чтобы шанса на примирение не было. Но на пути к миру есть не только внешние препятствия. Стоит учитывать и настроения внутри Украины – а именно настроения тех слоев, которые и помогли ввергнуть страну в пучину кровавого хаоса.Эти настроения известны. Украинские неонацисты считают полезной для себя даже ядерную войну, дескать, после ядерного удара уже хуже ничего не может случиться, "не будет повода больше ныть" и тогда можно будет воевать дальше. С таким "умным" заявлением выступил в интервью "Радио Байрактар" лидер неонацистской группировки С14* Евгений Карась**."От ядерной войны мы не проиграем", - считает неонацист. По его мнению, весь Запад вынужден будет в таком случае поддерживать Киев, а от России отвернутся Индия и Китай. А что украинцы? Радиация будет способствовать их эволюции, как когда-то повышенная радиация гранитных пещер способствовала, по одной из теорий, эволюции неандертальцев… Поэтому, заявил Карась, он выступает за ядерную войну, поскольку она "выгодна" для Украины. А вся неонацистская киевская верхушка считает полезной для себя любую войну, лишь бы она длилась как можно дольше. И делает для этого все возможное, выполняя пожелания, точнее, приказы своих хозяев-глобалистов. То есть, в Киеве готовы идти на любые провокации, которые могут сорвать гипотетический пока мирный процесс. К таким провокациям можно отнести и теракт в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.Пребывающий в бегах опальный украинский нардеп Андрей Дмитрук, комментируя это событие, заявил, что намерения Киева тут вполне ясны."Такая работа спецслужб направлена только на одно – эскалация конфликта. Зеленский пытается сделать все возможное, чтобы мирные переговоры и мир впоследствии не имел шансов на существование. Мир для них – это конец. Поэтому делается все, чтобы война продолжалась, и они сидели в луже крови украинского народа с зелеными фантиками в руках", - написал Дмитрук в своем телеграм-канале.Не исключено, что какое-то время так и будет. Ведь на Украине задействован весь накопленный Западом огромный опыт пропаганды, опыт успешной перепрошивки мозгов (тут и многие россияне, родившиеся в СССР, могут вспомнить, например, перестройку, развал Союза, "прихватизацию" и дальнейшие события), работает действительно очень эффективная медиамашина. В результате многие украинцы до сих пор поддерживают курс Зеленского (или любого другого, кто сменит Зеленского, но продолжит этот курс), не подозревая, что это верный путь к погибели.Как это стало возможным? Вынужденная покинуть страну известная украинская телеведущая, актриса и общественный деятель Снежана Егорова говорит о том, что Украину уже многие годы целенаправленно упрощают (начиная с образования), примитивизируют, и это грозит самыми серьезными последствиями, страна может просто не выжить. Работают целые институты, исследующие славян. Славяне, видимо, лишние в выстраиваемом глобалистами мире – пусть перебьют друг друга, как когда-то перебили друг друга индейцы…Сейчас уже и воспитываемые в ненависти к России маленькие дети на Украине готовы "убивать москалей", а это уже диагноз, они (националисты и те, кто верит им — Ред.) даже своих детей сразу готовы положить в гроб, сказала Егорова в эфире канала Александра Шелеста***."Мы уже столкнулись с поколением, которые уже пришли с этой ненавистью в сердце. И, к сожалению, до тех пор, пока они не закончатся – ну, вот просто не закончатся физически, наверное, ничего не изменится", - констатировала она, добавив, что есть надежда - может быть, люди все же спросят себя: а за что мы умираем, за кого мы умираем? Но спросят ли.Егорова подчеркнула: "Ужас заключается в том, что мы уже в той стадии, когда выросли поколения людей, которые в этой ненависти воспитывались – и мы пропустили этот момент".Добавим от себя, что над упрощением и примитивизацией славян наши общие враги работают далеко не только на Украине. Если у вас есть телевизор – включите его. И делайте выводы сами.* Запрещённая в РФ террористическая организация** внесён в РФ в список экстремистов и террористов*** признан иноагентом в РФРанее на эту тему - "Снежана Егорова: Я раскаиваюсь в том, что пригрела и накормила Зеленского, когда его выгнали из Москвы"

https://ukraina.ru/20241219/1059759911.html

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Сергей Зуев

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