Вучич: санкции против сербской дочки "Газпрома" США введут в конце декабря или в начале января
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США введут санкции против главной сербской нефтяной компании "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС) в конце декабря или в начале января. Причиной этому то, что мажоритарным владельцем акций компании является российский "Газпром", заявил 21 декабря президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к гражданам страны
По его словам, с американской стороной в настоящее время ведет переговоры правительство Хорватии, так как нефть для сербской нефтяной компании поставляется через Адриатический нефтепровод, который находится в хорватской собственности. Вучич отметил, что Белград ждет окончания этих переговоров 23 декабря, чтобы ознакомиться с их итогами.
При этом президент Сербии подчеркнул, что руководство страны "торопится построить нефтепровод до Венгрии", чтобы оттуда получать "российскую и любую другую нефть". Это избавит Сербию от зависимости от Адриатического нефтепровода, добавил он.
"Невозможно успеть все это сделать, поэтому нас ожидают трудные дни, сложные из-за геополитической ситуации. Но мы найдем решение, мы будем бороться", - процитировал телеканал РТС слова Вучича.
Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Хорватия намерена найти способ снабжать Сербию нефтью через Адриатический нефтепровод, несмотря на планы США ввести санкции против компании НИС с 1 января 2025 года из-за того, что Россия является ее мажоритарным акционером.
Напомним, что "Нефтяная индустрия Сербии" является одним из самых прибыльных компании и одним из крупнейших экспортеров Сербии. НИС является также главным клиентом Адриатического нефтепровода на Балканах и Хорватия заинтересована в сохранении контракта на поставку нефти с Сербией.
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