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Вучич: санкции против сербской дочки "Газпрома" США введут в конце декабря или в начале января

Вучич: санкции против сербской дочки "Газпрома" США введут в конце декабря или в начале января - 21.12.2024 Украина.ру

Вучич: санкции против сербской дочки "Газпрома" США введут в конце декабря или в начале января

США введут санкции против главной сербской нефтяной компании "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС) в конце декабря или в начале января. Причиной этому то, что мажоритарным владельцем акций компании является российский "Газпром", заявил 21 декабря президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к гражданам страны

2024-12-21T17:25

2024-12-21T17:25

2024-12-21T17:25

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александр вучич

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По его словам, с американской стороной в настоящее время ведет переговоры правительство Хорватии, так как нефть для сербской нефтяной компании поставляется через Адриатический нефтепровод, который находится в хорватской собственности. Вучич отметил, что Белград ждет окончания этих переговоров 23 декабря, чтобы ознакомиться с их итогами.При этом президент Сербии подчеркнул, что руководство страны "торопится построить нефтепровод до Венгрии", чтобы оттуда получать "российскую и любую другую нефть". Это избавит Сербию от зависимости от Адриатического нефтепровода, добавил он."Невозможно успеть все это сделать, поэтому нас ожидают трудные дни, сложные из-за геополитической ситуации. Но мы найдем решение, мы будем бороться", - процитировал телеканал РТС слова Вучича.Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Хорватия намерена найти способ снабжать Сербию нефтью через Адриатический нефтепровод, несмотря на планы США ввести санкции против компании НИС с 1 января 2025 года из-за того, что Россия является ее мажоритарным акционером.Напомним, что "Нефтяная индустрия Сербии" является одним из самых прибыльных компании и одним из крупнейших экспортеров Сербии. НИС является также главным клиентом Адриатического нефтепровода на Балканах и Хорватия заинтересована в сохранении контракта на поставку нефти с Сербией.Больше об этой теме в материале Татьяны Стоянович Российские акции и американские санкции. Кто хочет приобрести предприятие "Газпрома" в Сербии

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новости, сербия, сша, нефтяная индустрия сербии, газпром, хорватия, александр вучич