Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — Чадаев - 22.12.2024 Украина.ру
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Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — Чадаев
Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — Чадаев - 22.12.2024 Украина.ру
Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — Чадаев
Последние удары ВС РФ по энергетике Украины — это удар по кошельку Запада, который рассчитывал переложить все расходы на Россию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев
2024-12-22T06:00
2024-12-22T06:00
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И задача России — сделать так, чтобы эта цена была максимальной, заключил политолог.Полный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, вс рф, энергетика, детали
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВС РФ, энергетика, детали

Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — Чадаев

06:00 22.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Последние удары ВС РФ по энергетике Украины — это удар по кошельку Запада, который рассчитывал переложить все расходы на Россию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев
“Украина и так целиком и полностью находится на содержании коалиции западных стран. И одна из старых разборок между США и Евросоюзом: "Кто за это будет платить?". У них был консенсус, что за все заплатит Россия в том или ином виде, но что-то у них ничего не получается. Платить за это придется кому-то из них”, — рассказал Чадаев.
И задача России — сделать так, чтобы эта цена была максимальной, заключил политолог.
Полный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
 
НовостиРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕСВС РФэнергетикадетали
 
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