https://ukraina.ru/20241222/1059741394.html
Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — Чадаев
Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — Чадаев - 22.12.2024 Украина.ру
Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — Чадаев
Последние удары ВС РФ по энергетике Украины — это удар по кошельку Запада, который рассчитывал переложить все расходы на Россию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев
2024-12-22T06:00
2024-12-22T06:00
2024-12-22T06:00
новости
россия
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
ес
вс рф
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/53/1026365317_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_00096a7d683fec712e88c1a1c9deced8.jpg
И задача России — сделать так, чтобы эта цена была максимальной, заключил политолог.Полный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/53/1026365317_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f75f8f6a807ff043204e3c851bfad472.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, вс рф, энергетика, детали
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВС РФ, энергетика, детали
Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — Чадаев
Последние удары ВС РФ по энергетике Украины — это удар по кошельку Запада, который рассчитывал переложить все расходы на Россию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев