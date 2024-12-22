https://ukraina.ru/20241222/1059741394.html

Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — Чадаев

Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — Чадаев - 22.12.2024 Украина.ру

Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — Чадаев

Последние удары ВС РФ по энергетике Украины — это удар по кошельку Запада, который рассчитывал переложить все расходы на Россию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев

2024-12-22T06:00

2024-12-22T06:00

2024-12-22T06:00

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И задача России — сделать так, чтобы эта цена была максимальной, заключил политолог.Полный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, вс рф, энергетика, детали