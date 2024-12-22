“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах" - 22.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241222/1059740791.html
“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах"
“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах" - 22.12.2024 Украина.ру
“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах"
Единственная ставка Владимира Зеленского — сделать так, чтобы война не закончилась — является единственной причиной, почему ВСУ с таким напором держат Курскую область
2024-12-22T08:00
2024-12-22T08:00
новости
курская область
россия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
вс рф
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059613196_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_1d13d2da42efacc2eb9feb66c28b34fc.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев.Отвечая на вопрос, какие у Украины и Запада остались минимальные и максимальные ставки, эксперт обратил внимание на первую. Минимальной ставкой политолог назвал выживание.Далее политолог уточнил, что можно назвать максимальной ставкой для Запада.“Максимальная ставка у Запада была всегда одна и та же прямо с февраля 2022 года. Он рассчитывал, что внутри России что-то сломается. &lt;...&gt; Но, как говорят в Америке: Close, but no cigar — близко, но не сыграла”, — заключил Чадаев.Следственный комитет РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наемнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.Полный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
https://ukraina.ru/20241217/1059738135.html
курская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059613196_496:0:2751:1691_1920x0_80_0_0_cc5a0d0b2cb5e5776219243d026fc132.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Курская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали

“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах"

08:00 22.12.2024
 
Фото: Официальный сайт президента Украины, Зеленский
Фото: Официальный сайт президента Украины, Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
Единственная ставка Владимира Зеленского — сделать так, чтобы война не закончилась — является единственной причиной, почему ВСУ с таким напором держат Курскую область
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев.
Отвечая на вопрос, какие у Украины и Запада остались минимальные и максимальные ставки, эксперт обратил внимание на первую. Минимальной ставкой политолог назвал выживание.
“В случае с Зеленским это не метафора. Понятно же, почему он, нарушая все правила, ушел в отказ по любым переговорам о переговорах. Как только запустится хоть какой-то переговорный процесс, он вообще не будет нужен никому и угроза его физической ликвидации возрастет кратно”, — заявил Чадаев.
Далее политолог уточнил, что можно назвать максимальной ставкой для Запада.
“Максимальная ставка у Запада была всегда одна и та же прямо с февраля 2022 года. Он рассчитывал, что внутри России что-то сломается. <...> Но, как говорят в Америке: Close, but no cigar — близко, но не сыграла”, — заключил Чадаев.
Следственный комитет РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наемнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
17 декабря, 17:53
Кабмин Украины рассказал о финансировании строительства укрепленийВ 2024 году правительство Украины успешно профинансировало строительство фортификационных сооружений для третьей линии обороны. Об этом 17 декабря сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Полный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВС РФдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах"
07:40Многие вопросы на Украине Россия решает не по-военному, хотя Израиль показал пример — Самойлов
07:20Россия не сможет воевать против НАТО с их же спутниками в распоряжении — Орлов
07:00Политолог объяснил, как возможное нападение ВСУ на Брянскую область оставит их “без трусов”
07:00Андрей Пинчук: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти
06:40Самойлов ответил, почему ВСУ мечтают открыть еще один фронт на Брянском направлении
06:20Зеленский выглядит как клоун: экс-депутат Верховной Рады обличил метания главы киевского режима
06:00Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — Чадаев
05:49Западная Украина за неделю: унижение премьера Польши и издевательства в "бригаде любовниц"
05:40Заменить “Старлинк” Маска: Орлов рассказал о подготовке России к возможному конфликту с НАТО
05:20Перенджиев ответил, куда следует бить ВС РФ вместо энергетики Украины, чтобы “победить гидру”
05:15Ведро для Коломойского* и олигархи за Залужного. Украинские эксперты и политики о причинах всех бед
05:00Политолог рассказал, какой "бронепоезд" стоит у России на запасном пути, чтобы не начать Третью мировую
18:06Дипломатопад, из ПВО в пехоту и на фронт. Итоги 21 декабря на Украине
17:54Захарова: Киев ударил по жилым домам в Казани, чтобы отомстить за саммит БРИКС
17:25Вучич: санкции против сербской дочки "Газпрома" США введут в конце декабря или в начале января
16:51О ликвидации ВСУ в Курской области и ожидании важного приказа по Украине — Гончаров
16:26Зеленский меняет риторику и заявляет о неспособности Киева вернуть территории - Sky News
15:20Генсека НАТО Марка Рютте на Украине призвали отправиться в окопы
14:59Депутат Рады Александр Дубинский сравнил Украину с Третьим рейхом
Лента новостейМолния