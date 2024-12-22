https://ukraina.ru/20241222/1059740791.html
“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах"
“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах" - 22.12.2024 Украина.ру
“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах"
Единственная ставка Владимира Зеленского — сделать так, чтобы война не закончилась — является единственной причиной, почему ВСУ с таким напором держат Курскую область
2024-12-22T08:00
2024-12-22T08:00
2024-12-22T08:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев.Отвечая на вопрос, какие у Украины и Запада остались минимальные и максимальные ставки, эксперт обратил внимание на первую. Минимальной ставкой политолог назвал выживание.Далее политолог уточнил, что можно назвать максимальной ставкой для Запада.“Максимальная ставка у Запада была всегда одна и та же прямо с февраля 2022 года. Он рассчитывал, что внутри России что-то сломается. <...> Но, как говорят в Америке: Close, but no cigar — близко, но не сыграла”, — заключил Чадаев.Следственный комитет РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наемнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.Полный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
https://ukraina.ru/20241217/1059738135.html
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новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Курская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали
“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах"
Единственная ставка Владимира Зеленского — сделать так, чтобы война не закончилась — является единственной причиной, почему ВСУ с таким напором держат Курскую область