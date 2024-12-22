https://ukraina.ru/20241222/1059740791.html

“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах"

“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах" - 22.12.2024 Украина.ру

“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах"

Единственная ставка Владимира Зеленского — сделать так, чтобы война не закончилась — является единственной причиной, почему ВСУ с таким напором держат Курскую область

2024-12-22T08:00

2024-12-22T08:00

2024-12-22T08:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев.Отвечая на вопрос, какие у Украины и Запада остались минимальные и максимальные ставки, эксперт обратил внимание на первую. Минимальной ставкой политолог назвал выживание.Далее политолог уточнил, что можно назвать максимальной ставкой для Запада.“Максимальная ставка у Запада была всегда одна и та же прямо с февраля 2022 года. Он рассчитывал, что внутри России что-то сломается. <...> Но, как говорят в Америке: Close, but no cigar — близко, но не сыграла”, — заключил Чадаев.Следственный комитет РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наемнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.Полный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США

https://ukraina.ru/20241217/1059738135.html

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новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, вс рф, детали