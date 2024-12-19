https://ukraina.ru/20241219/1059819124.html

Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине

Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине - 19.12.2024 Украина.ру

Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине

Пока Россия не освободит Харьков и Запорожье (оба этих города, а не какой-то один), европейские элиты будут считать, что нас можно победить за счет военной поддержки Украины и санкций, считает политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв

2024-12-19T19:30

2024-12-19T19:30

2024-12-19T19:30

интервью

россия

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украина

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запорожье

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Вадим, убийство начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова преследовало две вещи: террор и раскачка вопроса с мигрантами. Можно ли вопрос с мигрантами решить деликатно? Или нам уже пора вводить визовый режим со странами Средней Азии?- Вы совершенно правы, что воюющая страна не может позволить себе быть проходным двором.Мы уже не раз видим эту смычку двух главных проблем России: Украина и неконтролируемая миграция. Уже не первый раз мигрантов из Средней Азии и Закавказья ловят на связях с СБУ и ГУР, а, следовательно, с ЦРУ и MI-6. Напомню, что в свое время сотрудницу посольства Великобритании выслали из России за то, что она занималась вербовкой среднеазиатских мигрантов.И тут речь идет не только о терактах. Мигранты уже много раз нападали на участников СВО, причем делали это целенаправленно. Почитайте, что они пишут в соцсетях. В лучшем случае они равнодушны, а очень часто поддерживают Украину. Вспомним ситуацию с учебниками истории в Узбекистане и Таджикистане, в которых Российская Империя и Советский Союз представлены как завоеватели.Наконец, среднеазиатские республики – это бедные страны. Местное население просто за деньги готово совершить тот или иной теракт.Короче говоря, это очень хороший материал для вербовки.Визовый режим и закрытие границ (не только со странами Средней Азии, но и с Прибалтикой) воюющей стране просто необходим. Бойцы сами говорят: "Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл". Тем более, мигранты уже не просто тыл атакуют. Они убивают представителя высшего командования армии России.- Мы обсудили наши проблемы в тылу и на фронте, а есть еще и потенциальные угрозы. Вы у себя в телеграм-канале написали, что именно Швеция станет новым топливом для продолжения войны США и Запада против России.- Швеция – это не последнее государство в мире. У нас с ней в истории было 16 войн. Швеция не лидер среди русофобских государств, но она – единственная страна в мире, где живет меньше всего людей, которые хорошо относятся к России. То есть шведы относятся к России очень плохо.В Швеции ежемесячно появляются всякие страшилки о России. То они ищут призрак российской подводной лодки, то они православной церкви, стоящей в лесу, испугались.Бывший премьер Швеции Карл Бильдт был главным автором "Восточного партнерства" (проект Евросоюза по укреплению связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной – ред.). Посольство Швеции – самое активное иностранное посольство в России (не британское и не американское).Швеция входит в десятку мировых производителей и экспортеров оружия. Она может доставить нам проблемы на Балтике (расстояние от шведского острова Готланд до Калининграда очень небольшое). Швеция стала частью ядра НАТО. Это не Прибалтика и не Румыния. Это богатая страна, где люди говорят на одном из языков германской группы. Для англосаксов – это почти свои.Более того, не надо думать, что Швеция – это слепое оружие Запада. Это очень влиятельная страна.Пока шведы не готовы напрямую воевать с Россией. Но их обрабатывают. Если США и Великобритания решат воевать с Россией, Швеция к ним присоединится. Недооценивать эту угрозу нельзя.- Учитывая это, в какой ситуации сейчас оказывается Калининградская область?- Калининградская область – это крепость, окруженная врагами со всех сторон. Это наш бастион в тылу НАТО.- На днях прошла встреча Эрдогана с Урсулой фон дер Ляйен. Речь шла о санкциях против России и кризисе в Сирии. Каковы сейчас вообще интересы Европы в Сирии?- Их несколько.Первое. Учитывая, что Евросоюз сейчас полностью заточен на противостоянии с Россией, Брюссель уже потребовал вывести из Сирии всех российских военных. Аргументация очень простая: в сотнях километров от Тартуса, где находится наша база, располагается Кипр, который входит в ЕС, и, дескать, это создает угрозу для всей Европе.Хотя понятно, что греки-киприоты относятся к нам лучше, чем в любой европейской стране.Второе. Европе нужно получить газ из Катара. Или за счет прокладки трубопровода из Катара в Европу через Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию, или за счет получения сжиженного газа по трубопроводу Катар-Иордания-Сирия-порт Латакия, а оттуда морем в Грецию и в Италию.Кроме того, в самой Сирии есть нефтяные и газовые месторождения, которые интересуют европейцев. Это еще короче.Третье. Поскольку произошедшее в Сирии бьет по Ирану сильнее, чем по России, Европа намерена сделать Иран посговорчивее. Евросоюз, в отличие от России, с Тегераном отношения не рвал. И Иран тоже рассматривается Евросоюзом как потенциальный поставщик газа в Европу. То есть Брюссель хочет побудить Иран к поставкам газа в Европу, проложив газопровод через Армению и Грузию, а оттуда по морю в Болгарию или Румынию. Или проложить вторую ветку обычного газопровода из Ирана в Турцию и в Европу.Четвертое. Учитывая, что в Европе осело более миллиона сирийцев, европейские страны заговорили о том, что сирийцев надо вернуть на родину. Миграционная политика отдельных стран ЕС ужесточается. Особенно сильно закручивают гайки в упомянутой мной Швеции, где сирийцы уже составляют 2% населения страны.Причем европейцы разрабатывают план, что их партнеры должны размещать у себя лагеря, где будет происходить предварительный отбор мигрантов. Такие лагеря уже есть в Албании, но Албания – это географическая Европа, а Сирия – нет. И ЕС, как вероятный главный спонсор восстановления Сирии, будет давить на новое сирийское руководство в том числе по вопросу строительства такого лагеря для мигрантов.- С другой стороны, не все страны Европы – русофобы. Почему-то членство в ЕС не мешает им не присоединяться к санкциям против России.- Когда мы говорим о какой-то стране, мы отождествляем ее с действующим правительством. Этот подход ошибочный. Ведь если у страны поменяется правительство, может поменяться ее курс. Это было в приятном для нас случае со Словакией, которая год назад проводила другую политику. Зато в Венгрии половину голосов сейчас набирают евроатлантические партии (в Будапеште они вообще побеждают). То есть Венгрия – это не только Орбан.В Чехии в этом году махровые русофобы проиграли две избирательные кампании. В Голландии махровые русофобы тоже успеха не праздновали. Но большая часть европейской элиты и европейских стран определяют Россию как главного военного противника. И от всех стран, которые хотели бы войти в ЕС (от той же Грузии) требуется военная дисциплина. И для Венгрии заморозили 30 миллиардов евро из-за того, что она нарушила военную дисциплину.Кроме того, давайте будем честны. То, что сейчас происходит на фронте, примерно на 70% руководство Евросоюза устраивает. Да, они хотели бы большего. Да, они хотели бы, чтобы российская экономика билась в конвульсиях. Да, они хотели бы, чтобы Украина вернулась на границы 1991 года. Наиболее отмороженные из них вообще хотели бы распада России. Этого у них не получилось. Но пока Россия не освободит Харьков и Запорожье (оба этих города, а не какой-то один), они будут считать, что нас можно победить за счет военной поддержки Украины и санкций.- Агенство Reuters сообщило, что НАТО взяла на себя функции по координации помощи Украине вместо США. Якобы это была страховка на случай, что Трамп полностью прекратит поддерживать Киев. Но ведь НАТО без США – это Европа. Готова ли Европа взять на себя такую нагрузку?- Готова. Тут работает фактор личности.Как зовут нового генсека НАТО? Марк Рютте. С 2010 года он был премьер-министром Голландии, которая играет роль моста между Америкой и Европой. А с 2014 года он был координатором всех военных и невоенных мер Запада против России. И сейчас он будет делать то же самое. Более того, после ухода Меркель именно Рютте стал самым влиятельным политиком в Европе.Мы любим ловить европейских политиков на глупостях, которые они говорят каждый день. Но именно Рютте за все эти годы ни разу не сказал глупости. Это человек, который плохо относится к России, но он очень профессиональный. Он слов на ветер не бросает. Если он говорит, что военные бюджеты надо увеличить на 3% ВПП даже за счет урезания социалки, он знает, что он говорит. Он уже это делал, когда был премьер-министром Голландии. Так и будет.Повторюсь, Европа готова взять на себя основную нагрузку по финансированию и вооружению Украины.- А пупок у нее не надорвется?- На втором году такого финансирования надорвется. Но Рютте вхож в американское глубинное государство. И он заставит Трампа (именно заставит) сохранить финансирование Украины. Может быть, оно будет урезано, но сохранится. И тогда тем более Европа будет готова взять на себя основную нагрузку.Россия для европейской элиты – идеологический противник. А на победе над идеологическим противником не экономят. Даже урезанного сокращения финансирования Украины хватит, чтобы испортить нам жизнь.О других аспектах украинского конфликта - в интервью Алексея Зубца: У России появился свой "Дредноут", который втянул США и НАТО в бесконечную гонку

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Александр Порунов

интервью, россия, европа, украина, рютте, дональд трамп, игорь кириллов, ес, нато, запорожье, харьков, терроризм, мигранты, средняя азия