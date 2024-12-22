https://ukraina.ru/20241222/1059851043.html

Западная Украина за неделю: унижение премьера Польши и издевательства в "бригаде любовниц"

Западная Украина за неделю: унижение премьера Польши и издевательства в "бригаде любовниц" - 22.12.2024 Украина.ру

Западная Украина за неделю: унижение премьера Польши и издевательства в "бригаде любовниц"

Премьер Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским во Львове заявил, что конфликт между Украиной и Россией принес "что-то хорошее" – солидарность и взаимопонимание между поляками и украинцами.

2024-12-22T05:49

2024-12-22T05:49

2024-12-22T05:49

западная украина за неделю

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сиенна миллер

верховная рада

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Встреча Зеленского и Туска во Львове вызвала скандал в ПольшеВизиты Владимира Зеленского во Львов по дороге на различные европейские мероприятия стали уже своеобразной традицией, как и встречи с лидерами Польши в этом городе. Так, в январе 2023 он принимал в бывшем дворце графов Потоцких в центре Львова президента Польши Анджея Дуду. А 17 декабря 2023 года в этом же здании, ныне имеющем статус официальной резиденции президента Украины, Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.Совместная пресс-конференция Зеленского и Туска шла по стандартному для подобных мероприятий сценарию: сначала первый благодарил за поддержку со стороны Польши, а второй – уверял, что эта поддержка продолжится до победы над Россией, и призвал западных лидеров даже не обсуждать вариант поражения Украины или потери ею территорий. Однако и нынешнее состояние отношений Киева и Варшавы, и место проведения встречи гарантировали, что без обсуждения исторических проблем не обойдется.Собственно, на тот момент польские националистические СМИ и комментаторы в социальных сетях уже перемывали косточки Туска, который, по их мнению, с недостаточным почтением посетил польское Кладбище Орлят на Лычаковском кладбище. А потом ещё и возложил цветы к могилам недавно погибших украинских военных – на фоне тысяч красно-черных флагов Организации украинских националистов (ОУН)* и даже нескольких флагов с символикой дивизии СС "Галичина"*.Но украинской стороне этого, очевидно, показалось мало. После того, как польский премьер заявил о "прогрессе" в деле эксгумации жертв "Волынской резни" (этнической чистки поляков в 1943-1944 годах), который на самом деле отсутствует, журналистка украинской редакции Радио Свобода** задала Дональду Туску исполненный лживых утверждений провокационный вопрос: Отвечая на него, Туск тоже использовал украинскую пропагандистскую формулу "Волынская трагедия", которая призвана подчеркнуть наличие жертв с обеих сторон (хотя поляков было убито более 100 тысяч, а украинцев в акциях возмездия – всего несколько тысяч). "Жертв "Волынской трагедии" среди моих предков нет, но я думаю, что все в Польше и на Украине понимают очевидное право человека хоронить своих близких", – заявил премьер Польши."Пусть идут к чертям те, кто в ситуации, в которой мы все находимся сегодня, вспоминает историю, чтобы снова спорить или воевать друг с другом. Это было бы непростительно. Если эта война и события принесли что-то хорошее, потому что они принесли преимущественно зло, но если они принесли что-то хорошее, это то, что родилось между поляками и украинцами во время этой войны: солидарность и взаимопонимание", – сказал глава польского правительства.В ответ экс-премьер Польши Лешек Миллер написал в социальных сетях, что у Дональда Туска не было достаточно времени для прогулки по Львову, чтобы посмотреть на 30-метровый памятник Степана Бандеры. А также пройтись по улицам основателя ОУН* Евгения Коновальца и Героев УПА*, "организации, убившей 120 000 поляков на Волыни и в Восточной Галиции, преимущественно стариков, женщин и детей"."Однако, как говорится в сообщении Офиса премьер-министра, глава правительства нашел несколько минут, чтобы посетить "историческую улицу Мельника во Львове, которую сейчас реконструируют за польские деньги после разрушений в результате российских ракетных обстрелов". Андрей Мельник был главой ОУН* в 1938-1940 годах, а после раскола в 1940 году возглавил фракцию Мельника. Как и другие деятели ОУН*, Мельник видел поляков главным препятствием на пути независимости Украины", – отметил Миллер.Комментарии к заявлениям Туска со стороны польских националистических деятелей были ещё жестче. Кроме того, политики из главной оппозиционной политической силы Польши, консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС), использовали ситуацию с целью рекламы внесенного депутатами Сейма от ПиС законопроекта – о введении уголовного наказания за "пропаганду ОУН и УПА", такого же, какое уже существует в Польше для пропаганды нацизма и коммунизма.В свою очередь, Львовский областной совет 19 декабря принял обращение к Верховной Раде Украины и Кабинету министров Украины "об антиукраинских законопроектах в Сейме Польши", в котором поляки названы "угнетателями и оккупантами" Западной Украины.Таким образом, самоунижение Туска во Львове не удовлетворило украинских националистов и разозлило польских. Очевидно, что последние используют это в ходе кампании по выборам президента Польши, официально стартующей в январе 2025 года. Тем более, что кандидатом от ПиС является Кароль Навроцкий, директор Института национальной памяти Польши, организации, которая на протяжении десятилетий требует начать эксгумацию польских могил на Волыни.Издевательство над военными в регионе остаётся без наказанияВо время упомянутого выше посещения Львова Владимир Зеленский также почтил память павших на Лычаковском кладбище. Журналисты обратили внимание, что его сопровождал начальник Национальной академии Сухопутных войск генерал Павел Ткачук, которого Министерство обороны обещало уволить еще 6 декабря за многочисленные нарушения в академии.В конце концов, 18 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров уволил Павла Ткачука с должности начальника академии. При этом на службе остаются его подчиненные, издевавшиеся над курсантами, жестоко избивавшие их, и т.п. Хотя все эти факты были обнародованы на следственной комиссии Верховной Рады, до сих пор нет информации о предъявлении офицерам подозрений или обвинений.Аналогичная ситуация сложилась и в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ, которая дислоцируется в Тернопольской области. 16 декабря киевское издание "Украинская правда" (УП) обнародовало расследование, в котором говорится об издевательствах над военными этого подразделения. Однако командиру бригады вменяют в вину только злоупотребления, связанные с привлечением подчиненных к строительству его частной виллы.О фактах издевательства в бригаде впервые стало известно во время служебных проверок, которые продолжались с весны 2024-го. Но, по данным УП, вместо справедливого наказания виновных, почти всех привлеченных к внутренним расследованиям, включая пострадавших и служивших на Тернопольщине офицеров, командование бригады перевело в пехотные части на линию боевого столкновения – то есть фактически обрекло на смерть.Один из ротных на условиях анонимности рассказал УП, что подразделение создавали военные, большинство из которых раньше вместе служили в инженерном батальоне 128-й горно-штурмовой бригады. В частности, командир бригады – полковник Олег Побережнюк. Его жена на 2023 год работала в Каменец-Подольском ТЦК."Позже в полк подтянулись люди из Каменец-Подольского, многие из них оканчивали местный военный инженерный институт. Побережнюк – один из выпускников этого вуза. То есть сформировался круг людей, которые имели давние дружеские или родственные отношения, или служили вместе", – рассказал военный. По его словам, в бригаде есть "мужья и жёны, родители и сыновья, кумовья, дальние родственники, любовницы, друзья, одноклассники, соседи и все остальные, кого можно привлечь из своего окружения".В основном издевательства над бойцами практиковал сын начштаба бригады Пастуха и крестник комбрига Побережнюка – Владислав Пастух, командир одного из взводов. "Малой Пастух угрожал тем, что его батя – начальник штаба, а крестный – комбриг, которые могут перевести военных в пехоту, где их сразу бросят "на мясо". За счет этих угроз ему удавалось требовать у ребят деньги", – рассказал на условиях анонимности другой собеседник УП среди сержантов."Я, …, находясь на ротации в Днепропетровской и Донецкой областях, употреблял алкогольные напитки, за что неоднократно наказан ст. лейтенантом Пастухом Владиславом Валерьевичем финансово и физически, с применением ко мне грубой физической силы. Также меня привязывали к деревянному кресту и физически издевались надо мной", – говорится в одном из заявлений от пострадавшего военного. После этой истории Пастуха-младшего перевели на службу в другую часть, а его отец отделался выплатами пострадавшим военным и штрафом в 34 тысяч гривен, оставшись на службе.Несмотря на всё это, 1 ноября 2024 года Владимир Зеленский наградил командира 211-й понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени – "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". А во время торжественных мероприятий в День ВСУ Зеленский лично вручил Побережнюку боевое знамя бригады.Возможно, именно поэтому отстраненному от командования бригадой полковнику Олегу Побережнюку объявили подозрение только в злоупотреблении служебным положение, которое проявилось в... привлечении подчиненных военнослужащих к строительству собственной виллы на берегу Днестра в Хмельницкой области.Следствие, которое ведёт полиция, установило, что осенью 2023 года комбриг привлек четырех подчиненных к строительным работам вместо службы в зонах боевых действий – хотя они получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму почти миллион гривен. При этом в Государственном бюро расследований, которое должно заниматься военными преступлениями, заявили, что не получали никаких материалов об издевательствах ни от официальных лиц, ни от бойцов бригады.Поэтому неудивительно, что Олег Побережнюк, которому 19 декабря Тернопольский горрайонный суд избрал меру пресечения – пребывание под стражей два месяца с правом внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен, уже на следующий день оказался на свободе. Кто внес залог, и каков источник происхождения средств – пока неизвестно. Никто особо не удивится, если окажется, что их просто собрали с военнослужащих бригады.* запрещённая в РФ террористическая организация** СМИ-иноагентЧитайте также: Западная Украина за минувшую неделю: Львовщина без УПЦ МП, а рейтинг богачей без представителей региона

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эксклюзив, польша, львов, украина, владимир зеленский, андрей мельник, сиенна миллер, верховная рада, сейм, оун