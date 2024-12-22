Перенджиев ответил, куда следует бить ВС РФ вместо энергетики Украины, чтобы “победить гидру” - 22.12.2024 Украина.ру
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Перенджиев ответил, куда следует бить ВС РФ вместо энергетики Украины, чтобы “победить гидру”
Перенджиев ответил, куда следует бить ВС РФ вместо энергетики Украины, чтобы “победить гидру” - 22.12.2024 Украина.ру
Перенджиев ответил, куда следует бить ВС РФ вместо энергетики Украины, чтобы “победить гидру”
Киевскому режиму высылают много денег, поэтому надо уничтожить систему, которая позволяет ему проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины
2024-12-22T05:20
2024-12-22T05:20
новости
украина
россия
запад
владимир зеленский
вооруженные силы украины
энергетика
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Эксперт сравнил Украину с гидрой.“Гидру нельзя победить, отрубая ей головы. Ее надо бить по каким-то чувствительным местам”, — резюмировал политолог.Также в новостях: Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по ТаганрогуПолный текст интервью — Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, энергетика, детали
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, энергетика, детали

Перенджиев ответил, куда следует бить ВС РФ вместо энергетики Украины, чтобы “победить гидру”

05:20 22.12.2024
 
© Открытые источникиЭнергетика, энергетический кризис
Энергетика, энергетический кризис
© Открытые источники
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Киевскому режиму высылают много денег, поэтому надо уничтожить систему, которая позволяет ему проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
“Нам надо бить не по энергетической инфраструктуре Украины, а по ее банкам. <...> Ударили мы по энергетике, света нет, а киевский режим платит деньги восточноевропейским странам, чтобы они помогли ему с мощностями. Ударили мы по местам расположения личного состава и хранения техники, а киевский режим опять дает деньги, чтобы Запад передал ему танки и наемников”, — считает Перенджиев.
Эксперт сравнил Украину с гидрой.
“Гидру нельзя победить, отрубая ей головы. Ее надо бить по каким-то чувствительным местам”, — резюмировал политолог.
13 декабря, 10:24
На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоЭнергетика Украины находится под массированным ударом. Такое сообщение утром 13 декабря сделал глава Минэнерго страны Галущенко. Он подтвердил, что во многих городах наблюдаются перебои с электричеством, а Киеве поезда встали прямо на станциях метро
Также в новостях: Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу
Полный текст интервью — Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
 
НовостиУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныэнергетикадетали
 
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