Перенджиев ответил, куда следует бить ВС РФ вместо энергетики Украины, чтобы “победить гидру”

На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело

Энергетика Украины находится под массированным ударом. Такое сообщение утром 13 декабря сделал глава Минэнерго страны Галущенко. Он подтвердил, что во многих городах наблюдаются перебои с электричеством, а Киеве поезда встали прямо на станциях метро