Перенджиев ответил, куда следует бить ВС РФ вместо энергетики Украины, чтобы “победить гидру”
© Открытые источникиЭнергетика, энергетический кризис
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Киевскому режиму высылают много денег, поэтому надо уничтожить систему, которая позволяет ему проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
“Нам надо бить не по энергетической инфраструктуре Украины, а по ее банкам. <...> Ударили мы по энергетике, света нет, а киевский режим платит деньги восточноевропейским странам, чтобы они помогли ему с мощностями. Ударили мы по местам расположения личного состава и хранения техники, а киевский режим опять дает деньги, чтобы Запад передал ему танки и наемников”, — считает Перенджиев.
Эксперт сравнил Украину с гидрой.
“Гидру нельзя победить, отрубая ей головы. Ее надо бить по каким-то чувствительным местам”, — резюмировал политолог.
13 декабря, 10:24На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоЭнергетика Украины находится под массированным ударом. Такое сообщение утром 13 декабря сделал глава Минэнерго страны Галущенко. Он подтвердил, что во многих городах наблюдаются перебои с электричеством, а Киеве поезда встали прямо на станциях метро
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